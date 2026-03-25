¿Qué ver en Netflix? Estas son las 10 películas top en México

Peaky Blinders: El hombre inmortal - Avance Oficial - Netflix

El listado actualizado de los títulos más reproducidos en Netflix México incluye ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, ‘Máquina de guerra’ y ‘El Gran George Foreman’, además de una selección variada que abarca comedias románticas, películas de acción, documentales, producciones animadas y cine independiente.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix México

(Netflix)

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

2. Fuerzas especiales (Stratton)

"Fuerzas especiales" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Prime Video)

Stratton es un agente especial del MI6 que, junto con su compañero Marty, del servicio secreto americano, investiga un laboratorio en Irán en el que se sospecha que hay armas nucleares. La misión se vuelve un desastre y en medio del caos Marty es asesinado. De vuelta a la base, Stratton es encomendado la misión de encontrar a los miembros de una célula terrorista que pretende usar armas químicas.

3. Máquina de guerra (War Machine)

Crédito: Netflix Latinoamérica

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

4. El Gran George Foreman (Big George Foreman)

El gran George Foreman (Créditos: HBO Max)

Impulsado por una infancia empobrecida, George Foreman canalizó su ira para convertirse en medallista de oro olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte que lo llevó del ring de boxeo al púlpito. Pero cuando ve que su comunidad lucha espiritual y financieramente, Foreman regresa al ring y hace historia al reclamar su título, convirtiéndose en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más antiguo e improbable de todos los tiempos.

5. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

6. Bajo anestesia

"Bajo anestesia" se mete en el listado de los filmes más vistos de la semana. (Prime Video)

Tras un suceso global repentino que acaba con todos los dispositivos electrónicos y con la capacidad para dormir de la humanidad, el caos comienza a consumir el mundo rápidamente. Solo Jill, un exsoldado con un pasado problemático, podría tener la clave de la cura en su propia hija. La cuestión es ¿podrá Jill entregar a su hija de manera segura y salvar al mundo antes de que ella misma pierda la cabeza?

7. Imaginario: Juguete diabólico (Imaginary)

Imaginario, juguete diabólico (Imaginary) Créditos: Blumhouse

Cuando Jessica se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, su hija menor Alice desarrolla un apego inquietante hacia un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice empieza a jugar con Chauncey, pero los juegos que empezaron inocentemente se vuelven más siniestros.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Made in Korea

"Made in Korea" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Captura del tráiler oficial/Netflix)

Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu se muda a Corea del Sur, un lugar con el que siempre había soñado, pero le cuesta adaptarse a un país extranjero.

10. El vendedor de sueños (O Vendedor de Sonhos)

"El vendedor de sueños" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Prime Video)

El protagonista cree que el verdadero éxito reside en alcanzar aquello que el dinero no puede comprar y anima a la gente a perseguir sus sueños. Consigue reunir un gran número de seguidores, que se convierten en una especie de secta. Las autoridades empiezan a sentirse amenazadas y conspiran para asesinarlo.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.