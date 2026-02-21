K-pop: ranking de las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes Colombia

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)

El año 2012 fue significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las hazañas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de una de las industrias más destacadas de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este escenario, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diversos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.

Top 10 de K-pop Colombia

1. FRI(END)S

Artista: V

2. Magnetic (Instrumental)

Artista: C:QUENCE

3. Hold me Kiss me Love me

Artista: Lemon City

4. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5. Pied Piper

Artista: BTS

6. THIS IS FOR

Artista: TWICE

7. We Are Bulletproof, Pt. 2

Artista: BTS

8. Love wins all

Artista: IU

9. STAY

Artista: 차은우

10.SOLO

Artista: JENNIE (from BLACKPINK)

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Las competencias musicales dentro del k-pop

BTS posa en la alfombra roja de la entrega 64 del Grammy Awards en Las Vegas. 3 de abril de 2022. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La infuencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados "Wins", los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como "Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.