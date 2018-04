— Soy un lector muy desparejo, muy desordenado. Muy inconstante y muy fervoroso también, cuando me entusiasmo con algo. Hay algunos autores a los que empiezo a leer, me entusiasmo, me leo todo. Hay autores importantísimos que no he leído. No tengo una formación literaria sistemática, yo estudié Medicina, entonces invertí mucho tiempo relacionándome con un tipo de libros maravillosos que ocupaban una habitación entera en mi casa pero que no eran libros de literatura ni de filosofía, eran libros de anatomía, de fisiología, de bioquímica, de biofísica, de clínica médica, de psiquiatría, de farmacología. Que son cosas que adoro también y que me nutrieron mucho, ¿no? Entonces me han quedado enormes lagunas culturales. Pero tengo un amor muy grande por la lectura desde que era chico.