Restablecida la circulación de trenes entre Gibraleón y Calañas interrumpida por el incendio de Castillejos

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra ha quedado restablecida a primera hora de este jueves 11 de junio tras quedar interrumpida durante toda las jornada del miércoles por el incendio declarado en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que anoche quedó estabilizado.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado sobre las 07.00 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia que obligó a la interrupción de la circulación entre Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra durante la jornada del miércoles ha quedado "solucionada" y se ha "restablecido la circulación normal".

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Adif precisa que la suspensión de la circulación de trenes se adoptó "a petición de los servicios de emergencia" por un incendio "ajeno a la infraestructura" y se estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.