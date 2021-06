Un tiburón blanco persigue a dos niños surfeando en la costa de California

Mix Tiburon blanco en las costas

La imágenes se obtuvieron casi por casualidad ya que un apasionado de la naturaleza, la fauna marina y de los tiburones en particular volaba su drone en lugares donde hay presencia de tiburones blancos.

Este aficionado a los tiburones suele dedicar su tiempo a fotografiarlos y grabarlos , su idea es la de llevar conciencia de la importancia que tiene estos animales para el medio ambiente y así rescatar su imagen

Los tiburones tiene muy mala fama alrededor del mundo, y si bien pueden atacar al hombre la tasa de accidentes es bajísima

Tengamos en cuenta que los humanos somos los que invadimos su territorio y según los estudios realizados a lo largo de todo el mundo se cree que los escualos atacan l hombre porque lo confunden con una de sus presas favoritas que son los lobos marinos

En este video podemos ver primero a una pareja persiguiendo a un tiburón con sus paddle surf, en un ejercicio de inconsciencia tremendo, y más tarde como dos niños surfean, sin percatarse, con sus bodyboards a escasos metros de un tiburón.

El fotógrafo de nombre Gauna comenta que en el momento de grabar las imágenes trataba de avisar desde la orilla a los niños de la presencia del tiburón sin que estos hicieran caso alguno. De hecho, una vez salieron les informó de la situación que habían vivido y aun así volvieron al agua.

Lo más llamativo para él fue que todo esto sucedió en una playa en la que hay señales que avisan de la presencia de escualos.

Que los tiburones están estigmatizados no es ningún misterio. Estas imágenes demuestran que no son animales agresivos y que el ser humano, por mucho que algunas películas intenten hacer creer lo contrario, no es parte de su menú.