Filtran nombre de la conductora que ocupará el lugar de Addis Tuñón en De Primera Mano

Lalo Carrillo, Érika González, Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón posan en el set de grabación del programa De Primera Mano. (@deprimeramanoitv)

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El pasado viernes 30 de octubre fue la última aparición de la conductora Addis Tuñón en el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, luego de que la propia presentadora anticipara su salida para enfocarse en otro proyecto.

Luego de que se diera su salida de manera oficial, han surgido los rumores sobre un posible reemplazo en el popular programa, y el periodista Álex Kaffie soltó el nombre que se encamina para suplir a la presentadora

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Filtran el nombre de la conductora que reemplazaría Addis Tuñón

Ana María Alvarado encabeza la lista de candidatas para ocupar el lugar que dejó Addis Tuñón en De Primera Mano, según reveló el periodista Álex Kaffie en su columna “Las Maledicencias” de Diario Basta!, aunque su llegada no se concretaría antes de enero de 2027.

La conductora de ‘Sale el Sol’ expuso su caso para que alertar a las personas e impedir haya más víctimas. (Foto: @anamaalvarado, Instagram)

Kaffie detalla que, tras enterarse de la salida de Tuñón del programa de espectáculos, inició pesquisas para conocer quién la sustituiría. La respuesta, por ahora, es nadie: de aquí a diciembre no se integrará ninguna conductora en lugar de la que salió del elenco.

La lista incluye cuatro nombres, Ana María Alvarado tiene la ventaja

Según la columna, la lista de candidatas contempla cuatro nombres, pero el de Ana María Alvarado encabeza la terna por tener mayor aprobación de parte de un ejecutivo de Imagen Televisión.

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Kaffie señala dos factores que juegan a favor de Alvarado: es conductora de casa dentro de la televisora y es fundadora del Canal 3 de televisión abierta, que este año celebra su décimo aniversario. El columnista agrega que Alvarado “ha hecho buen trabajo las ocasiones que ha estado como conductora invitada” en De Primera Mano.

Conductores De Primera Mano

El cambio llegaría hasta 2027

De acuerdo con lo publicado en Diario Basta!, “todo apunta a que a inicios de 2027 empezaremos a ver” a Alvarado en el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante. Kaffie se refiere a ella como “Anita” y añade, en tono de broma, que su llegada sería “seguramente para Maxine Woodside la exmás bonita”.

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La columna no detalla los nombres de las otras tres aspirantes que integran la lista junto a Alvarado. Tampoco precisa si existe una fecha exacta dentro de enero para el anuncio formal de la nueva incorporación al elenco.

¿Por qué dejó Addis Tuñón De Primera Mano?

Addis Tuñón dejó “De Primera Mano” el pasado 27 de octubre, tras una conversación con los ejecutivos del canal. La periodista mexicana decidió salir del programa para dedicarse a nuevos proyectos, entre ellos un documental que lleva desarrollando desde hace un año.

(Captura YT: Imagen Entretenimiento)

Durante su despedida, el 30 de octubre, aclaró que su salida no tiene que ver con una mala experiencia en el programa. “Soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”, declaró. También desmintió que exista una rivalidad con Gustavo Adolfo Infante, conductor del espacio.

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Tras el anuncio, Tuñón recibió críticas en redes sociales por su forma de responder a las preguntas de la prensa, que algunos usuarios calificaron de “antipática” y “déspota” hacia otros reporteros. Ella no ha respondido a esos señalamientos y se trasladará a un rancho para grabar su nuevo proyecto documental, cuya fecha de estreno aún no se ha definido.

Trayectoria de Addis Tuñón

Addis Tuñón nació en Chihuahua y comenzó su carrera en medios desde muy joven: a los 12 años condujo su primer programa de televisión, “Nuevo Espacio”, en el Canal 9 de Chihuahua (XHCHZ). En esa misma estación trabajó después como reportera del noticiero local “Telemisión Informativa” y coconducía el programa radiofónico “La Voz de Chihuahua”.

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(Captura YouTube: Imagen Televisión)

Durante los años noventa y principios de los 2000 prestó su voz para campañas publicitarias de marcas como Soriana, Lotería Nacional, Canal 5, Canal 2 de Televisa y Taco Bell en Estados Unidos. En esa etapa también fue reportera del programa “Testigo en Alerta” (Canal 9/XEQ) y corresponsal de Telemundo en el programa “Cotorreando”, desde Miami, en 2002.

En 2007 regresó a México como corresponsal del programa “Escándalo TV” para Telefutura, de la cadena Univisión. Entre 2008 y 2011 formó parte de los equipos de “Hoy” y del noticiero NX de Canal 2 de Televisa. Después condujo el noticiero “Visión Extrema” en MVS Networks durante dos años.

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De 2012 a 2015 trabajó como guionista y voz de los resúmenes anuales de fin de año de Televisa, que repasaban lo más relevante en política, espectáculos y deportes. En paralelo, de 2012 a 2016 coconducía el programa radiofónico “Salud y Belleza” junto a Alfredo Palacios en Radio Fórmula, uno de los espacios con mayor audiencia en el país en ese momento.

Addis Tuñón y su esposo son padres de dos hijos, a quienes adoptaron hace tres años (Instagram/@addistunon)

De 2012 a 2019 fue corresponsal del programa “Despierta América” de Univisión, ganador de dos premios Emmy (2018 y 2019), y de 2016 a 2019 produjo contenido desde México para ese mismo programa.

Desde 2020 se integró a “De Primera Mano”, de Imagen Televisión, junto a Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera, espacio donde se consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo de espectáculos en México, con más de 25 años de trayectoria en medios nacionales e internacionales.

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En meses recientes, Tuñón también cobró relevancia pública al ser nombrada tutora legal definitiva de José Julián, hijo de Imelda Garza Tuñón y del fallecido Julián Figueroa, en medio del conflicto legal entre Garza Tuñón y Maribel Guardia. Addis es madre de dos hijos adoptivos y, además de su faceta televisiva, produce contenido propio en su canal de YouTube.

El 30 de octubre de este año dejó “De Primera Mano” para iniciar un proyecto individual, que incluye un documental en desarrollo desde hace un año, sin descartar un posible regreso al programa en el futuro.