Influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” recibirían trabajo comunitario de ser culpables de apología del delito

Influencers "El Azlán", "El Pelón Bajavión" y "El Doble Carne" recibirían trabajo comunitario de ser encontrados culpables de apología del delito. RRSS

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) prevé para los tres influencers de Hermosillo una sanción de 10 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, de ser encontrados culpables por el delito de apología de un delito y de un vicio. Así lo explicó el vicefiscal de Control de Procesos, Tadeo Gradías, luego de que un Juez de Control vinculara a proceso a los tres señalados.

Los procesados son Azlán “N”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22, este último dedicado a contenido de comedia.

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El alcance de la pena prevista

Gradías explicó que el artículo 175 del Código Penal aplicable contempla esta sanción comunitaria como la pena principal para quienes resulten responsables de apología del delito. Precisó, sin embargo, que esta no es la única salida posible para el caso.

Cuando la sanción de jornadas comunitarias no se logre concretar o ejecutar, el funcionario detalló que corresponde aplicar la pena privativa de libertad asociada al delito sobre el cual se hizo la apología. En este caso, ese delito de fondo está vinculado a la comercialización de narcóticos derivados de la cannabis.

Mientras se define la responsabilidad penal en etapas posteriores del juicio, el juez impuso medidas cautelares a los tres señalados: presentación semanal ante el Juzgado, exhibición de una garantía económica individual, prohibición de salir de Sonora sin autorización y suspensión temporal de las actividades de promoción de la marca de marihuana.

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El video y la investigación

La FGJES presentó más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación durante la audiencia inicial. Según la investigación ministerial, los tres señalados realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis durante un video difundido en Facebook el 29 de agosto, en el que exhibieron productos de la marca Olympos.

En redes sociales circulan videos en los que Azlán le entrega productos con marihuana de la marca Olympos a los otros dos procesados. Crédito: Redes Sociales

El vicefiscal Jesús Francisco Moreno Cruz detalló que las publicaciones fueron detectadas ese mismo día, lo que dio inicio a los trabajos de la Unidad de Análisis de la Información de la Fiscalía junto con otras dependencias.

En el material exhibieron y compartieron cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarros pre enrollados con marihuana. La Fiscalía estableció que las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, con potencial de alcanzar a un número indeterminado de personas en plataformas digitales.

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Identidades y alcance en redes

Las autoridades optaron por no usar los apodos de los señalados durante la rueda de prensa, para evitar vincular el proceso judicial con su identidad pública como creadores de contenido. Moreno se refirió a ellos únicamente por sus nombres.

La cuenta de TikTok de Azlán, bajo el usuario azlan_tattoo, acumulaba 2 mil 453 seguidores y 45 mil 300 “me gusta” antes de que los videos fueran eliminados de la plataforma.

Otros procesos penales contra Azlán

Azlán enfrenta, además de la causa por apología del delito, otras dos causas penales distintas. Fue vinculado a proceso por violación equiparada agravada y corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 13 años en Hermosillo, con prisión preventiva justificada.

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El influencer "Azlan" será juzgado por violación y corrupción de menores en Hermosillo: fue detenido por el ataque al CUM. RRSS

En una tercera causa, también fue vinculado a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo por posesión de marihuana, con prisión preventiva justificada. De esta forma, Azlán enfrenta tres procesos penales abiertos en Sonora.

Julián figuraba en la cartelera del evento Noche Suprema, programado para el 29 de agosto en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo. Ese evento fue suspendido un día antes, luego de que un comando armado ingresara al recinto, disparara con rifles de asalto e incendiara el ring preparado para la función.

Azlán fue detenido el 3 de septiembre junto a otras tres personas por su relación con ese ataque, que la FGJES atribuyó a una disputa entre grupos rivales por el narcomenudeo en la zona.

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Continuidad de la investigación

Moreno subrayó que la vinculación a proceso por apología del delito no cierra la investigación en curso. Explicó que la Fiscalía puede continuar indagando otros delitos que se actualicen a partir de la difusión de este tipo de contenido en redes sociales.

Influencers "El Azlán", "El Pelón Bajavión" y "El Doble Carne" recibirían trabajo comunitario de ser encontrados culpables de apología del delito, FB - FGJE Sonora

La FGJES señaló que dará continuidad a las investigaciones relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el propósito de proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes.