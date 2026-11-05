Rels B anuncia esperado regreso a CDMX con un extenso concierto: posible sede, fechas y todos los detalles

El nuevo listado para la capital mexicana aparece después de seis fechas del artista en el Palacio de los Deportes en 2025 durante el A New Star World Tour. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Guardar

La CDMX ya conoce la fuerza de un concierto de Rels B, pero el español quiere volver con una apuesta distinta: un show de dos horas y media que recorra buena parte de la música que lo llevó de los lanzamientos independientes a llenar grandes escenarios en ambos lados del Atlántico.

El cantante compartió un pizarrón con 42 canciones bajo el título “Ciudad de México” y adelantó que busca repetir el formato de su actuación en Madrid con espacio para sus himnos, lanzamientos recientes y las canciones que sus fans todavía le reclaman.

PUBLICIDAD

Tras brillar en escenarios mexicanos como el Flow Fest, Rels B contempla un repertorio de temas clásicos y colaboraciones como "Un desperdicio", grabada junto a Junior H. (Foto AP/Félix Márquez)

Aunque aún no revela la fecha, el recinto ni la venta de boletos, una respuesta a sus seguidores dejó una pista: esos detalles llegarán “en breve”.

Rels B prepara un recorrido por sus distintas etapas en la CDMX

El anuncio no llegó acompañado por una imagen abstracta ni una promesa general. Rels B mostró una lista de canciones que reúne cortes de sus primeros años, éxitos de streaming y piezas de sus discos más recientes, una señal de que el concierto buscará mirar hacia atrás sin abandonar su presente.

TU VAS SIN , A mí , Lo que hay x aquí , Buenos genes , Tienes el don , Love It y Sin mirar las señales aparecen en el pizarrón compartido por el intérprete de Palma de Mallorca .

La presencia de Cristal provocó reacciones entre sus seguidores, mientras que otros aprovecharon la publicación para pedir Lucy , Mary Jane , Un rodeooo , Low Cost , Palm Tree , El cielo y Made in Taiwan .

La selección mezcla temas que marcaron su ascenso en la escena urbana, como Tienes el don y Mary Jane , con canciones que ampliaron su alcance en México y América Latina durante los últimos años.

El repertorio incluye también Un desperdicio, colaboración con Junior H, una conexión que puede sumar atractivo para el público mexicano.

El artista español planea un concierto de dos horas y media en la Ciudad de México con una selección preliminar de 42 canciones. (Instagram/ @skinnyflakk)

Más que cerrar la conversación, el pizarrón la encendió entre sus seguidores: cada canción ausente se convirtió en una petición y cada título incluido, en la promesa de volver a cantar una etapa distinta de Rels B cuando regrese a la capital.

PUBLICIDAD

Las noches que el español ya dejó en México alimentan la espera por su regreso

El vínculo de Rels B con México se ha construido con escalas cada vez mayores. En 2023 se presentó en hoy Estadio GNP Seguros, y un año después volvió a la capital como parte del cartel del Coca-Cola Flow Fest.

Su antecedente más cercano en la Ciudad de México fue una residencia de seis fechas en el Palacio de los Deportes , realizadas en septiembre de 2025 como parte de A New Star World Tour .

Aquella visita no se limitó a la capital. El músico también llevó su gira a Monterrey y mantuvo presencia en el circuito mexicano de festivales con una actuación en Cholula, Puebla .

La respuesta de los seguidores en redes sociales tras el nuevo anuncio incluyó peticiones para que visite Guadalajara , Monterrey y Puebla , además de ciudades como Lima , Medellín y Santiago de Chile .

El español llega tras publicar fill de la mar, álbum lanzado el 15 de septiembre de 2026. El material suma 12 canciones y abre la posibilidad de que el futuro concierto incorpore temas de esa etapa.

El antecedente inmediato de Rels B en la capital mexicana fue una serie de seis presentaciones en el Palacio de los Deportes. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Así, la expectativa no depende sólo de una posible fecha. Para buena parte de su público, el interés está en ver cómo convivirán las canciones de la etapa de Skinny Flakk con el sonido más melódico que ha desarrollado en sus lanzamientos recientes.

Madrid dejó una pista sobre la escala que podría tener el nuevo show

La frase sobre “repetir lo de Madrid” es el elemento que elevó las expectativas. Rels B cerró una etapa de su gira el 4 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, un estadio que recibió una producción pensada para una audiencia masiva y un repaso extenso de su catálogo.

PUBLICIDAD

Antes de ese cierre, A New Star World Tour pasó por Buenos Aires , Bogotá , Quito , San Salvador , Tijuana y varias ciudades de Estados Unidos , entre ellas Inglewood , Hollywood y Nueva York .

El regreso a la CDMX podría mantener la lógica de un espectáculo largo, con canciones de diferentes discos y espacio para los temas que el público mexicano ha convertido en favoritos.

Rels B no ha adelantado si habrá invitados , nuevas fechas en México o una producción similar a la de Madrid .

La publicación tampoco confirma el recinto. El Palacio de los Deportes es el antecedente inmediato, pero el crecimiento de su convocatoria y la duración anunciada dejan abierta la conversación.

El intérprete español busca replicar en la CDMX el formato de la presentación masiva que ofreció en el estadio Metropolitano de Madrid. (Europa Press)

Por ahora, el único anuncio firme es el de un show de dos horas y media en la Ciudad de México. La fecha, el lugar y la venta de boletos siguen pendientes, mientras Rels B mantiene su promesa, con seguidores esperando la siguiente publicación.