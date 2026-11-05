México

Claudia Arlett Espino, cercana a Guadalupe Taddei, deja cargo en el gobierno de Chihuahua

La funcionaria sale en medio de la polémica por corrupción en el INE

Elección Judicial 01 - Junio - 2025
Claudia Arlett Espino, cercana a Guadalupe Taddei, deja cargo en el gobierno de Chihuahua. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
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Claudia Arlett Espino presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua este 4 de noviembre de 2026. Su salida se da en medio del escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde era la mano derecha de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

La decisión fue anunciada a través de los canales oficiales de la dependencia, donde se precisó que la renuncia fue con “carácter de irrevocable” al cargo de directora general jurídica, la cual surtió efecto el pasado lunes 2 de noviembre.

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Por así convenir a mis intereses me permito presentar mi renuncia con carácter de irrevocable a partir de esta fecha, como empleado del gobierno del estado, así como al último puesto que he venido desarrollando como director general dependiente de la secretaria de seguridad publica y a cualquier otro puesto, función o derecho que tuviere con el gobierno del estado, incluyendo los de carácter honorario”, precisa el documento firmado por la exfuncionaria, mismo que fue recibido el martes a las nueve de la mañana.

Claudia Arlett fue mencionada en escándalo de Taddei

El nombre de Claudia Alett, quien fungió como secretaria ejecutiva del INE entre 2024 y 2025, es decir, la segunda al mando del organismo electoral, fue mencionada en las grabaciones reveladas por el medio Latinus, las cuales exhiben las negociaciones internas que se hacían con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

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En el video mencionado, se puede ver a la exsecretaria de Taddei con el empresario de Cajas Graf, discutiendo sobre la reacción de la expresidenta del INE por las notas periodísticas que trascendieron sobre una camioneta blindada utilizada el pasado 2 de febrero, la cual tiene un valor de 2 millones de pesos.

Información en desarrollo...

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