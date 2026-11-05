Morena en CDMX presentará una denuncia en contra del expresidente Vicente Fox, quien aceptó haber intervenido en la elección de 2006, donde quedó fuera Andrés Manuel López Obrador. (Crédito: Congreso TV)

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Luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada aceptara intervenir en las elecciones de 2006, Morena iniciará un proceso penal en su contra. Este 4 de noviembre, Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada en el Congreso capitalino, afirmó que denunciarán al panista ante las autoridades correspondientes por sus propias declaraciones, en las que admitió haber orquestado el resultado electoral que colocó a Felipe Calderón en la presidencia.

El detonante fue un audio en el que Fox comparó gobernar México con dirigir una empresa y explicó que, desde esa lógica, se propuso a sí mismo dejar el poder únicamente en manos de un candidato del PAN.

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“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, afirmó en la grabación. También reconoció públicamente que, de haber ganado Andrés Manuel López Obrador en aquella contienda —que el tabasqueño perdió por apenas 0.56% de la votación—, no le hubiera entregado la banda presidencial.

Van por Vicente Fox: Morena presentará denuncia por intervención en la elección de 2006. (Foto: Cuartoscuro)

Morena lleva las confesiones de Fox ante las autoridades

Desde el Congreso de la Ciudad de México, la morenista se lanzó contra el exmandatario, “la historia no miente y las palabras del propio expresidente son la mejor evidencia de lo que ocurrió en 2006”.

Para la legisladora, las declaraciones de Fox representan la confirmación de que la victoria de Calderón no fue legítima, a quien se refirió como “espurio”. Anunció que Morena presentará una denuncia formal basada en el dicho del exmandatario y advirtió que la “transformación democrática” se defenderá por todas las vías legales, es decir, “el voto popular”.

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El vocero de Morena en el Congreso de la capital, Ángel Tamariz, puntualizó que lo dicho por Fox “no es una anécdota ni un desliz verbal, sino la admisión abierta y sin pudor de lo que él calificó como la podredumbre del régimen que el pueblo dejó atrás”.

Para Tamariz, el hombre que en el año 2000 prometió una transición democrática terminó traicionándola al subordinar la voluntad popular a los intereses de un grupo político y económico.

Dichos de Fox generan debate sobre el fraude electoral de 2006. (Foto: Cuartoscuro)

Fox responde: “buen gobierno” y frases fuera de contexto

Desde su cuenta en la red social X, el exmandatario contraatacó con el mismo estilo que lo caracterizó durante su presidencia tras las múltiples respuestas del oficialismo. Acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de usar el pasado como escudo para no responder por los problemas del presente y recuperó su viejo lema para pedirle a la presidenta atender “el hoy”.

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Llamó “chismosos” a quienes lo señalan y ofreció su propia versión: lo que garantizó el triunfo de Calderón fue “hacer un buen gobierno”.

Fox insistió en que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y las enmarcó como parte de una operación para desviar la atención de temas que él considera urgentes: la inseguridad, los desaparecidos, la corrupción dentro de Morena y el gasto público: “Dejen de mirar por el retrovisor para evadir lo que sucede frente a sus ojos”.

Sheinbaum amplía el frente: reprocha a exconsejero del INE

Sheinbaum no limitó sus cuestionamientos a Fox, este 4 de noviembre extendió la ofensiva hacia Luis Carlos Ugalde, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, luego de que el exfuncionario criticara públicamente a Guadalupe Taddei y cuestionara la conducción del ahora Instituto Nacional Electoral (INE).

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Vicente Fox y Felipe Calderón en 2006. (Crédito: Cuartoscuro.)

La mandataria mexicana apuntó a que Ugalde “fue el ejecutor de ese fraude, entonces, ¿qué calidad moral tiene, qué autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna”. La mandataria recordó que el propio Ugalde reconoció en un libro haber llegado al organismo electoral recomendado por el PRI y por Esther Gordillo, lo que, a su juicio, invalida cualquier reclamo de imparcialidad.

La presidenta también solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de las adquisiciones del INE entre 2000 y 2025, en el marco de las investigaciones sobre contratos irregulares que involucran a Taddei y a empresas proveedoras del organismo por más de 195 millones de pesos.

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