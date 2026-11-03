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Pronósticos: estos son los ganadores del Protouch del martes 3 de noviembre

Enseguida los resultados del sorteo Protouch dados a conocer por laLotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol solo necesitas 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)
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Pronósticos para la Asistencia Pública anunció la combinación ganadora del sorteo Protouch de este 3 de noviembre.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

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Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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La combinación ganadora del sorteo 893 de Protouch es: L D D D L D L L L D D L V V 1.

Cabe mencionar que el concurso de Protouch se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada quiniela de la semana.

¿Cómo se juega Protouch?

Los números ganadores de Protouch (Lotería Nacional)
Los números ganadores de Protouch (Lotería Nacional)

El sorteo de Protouch consiste en pronosticar el resultado final de todos los partidos de una jornada de futbol americano, indicando si el ganador será el equipo local o visitante, también si el resultado tendrá una diferencia de seis puntos (similar a un empate).

De igual forma deberás acertar el Protouch Inicial, es decir, el equipo y el cuarto en que sucederá la primera anotación del encuentro señalado.

Cabe mencionar que el Protouch Inicial únicamente es válido cuando es un Touchdown, es decir, la anotación es de seis puntos, esto es cuando el jugador anota por carrera o pase.

La quiniela sencilla de Protouch tiene un precio de 10 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un costo mayor que depende de las combinaciones y puede alcanzar los 3 mil pesos (Esta información se encuentra también al reverso de cada volante).

Puedes adquirir tus boletos de Protouch en algunos de los canales de venta en línea y/o en alguna de las más de 9 mil agencias autorizadas en la República Mexicana.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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