Timbiriche defiende a Sasha Sokol y reconoce su lucha contra Luis de Llano por acusaciones de abuso infantil: “Eso sí vale la pena recordar”

Los integrantes de Timbiriche han dado muestras de apoyo a su excompañera (Foto: Instagram)

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La polémica por la serie de Timbiriche tomó un nuevo rumbo después de que Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol difundieran un comunicado en redes sociales. Más allá de expresar su rechazo a la manera en que fue representada la historia del grupo, los integrantes dedicaron un mensaje especial a la lucha de Sasha contra el productor Luis de Llano, dejando claro que respaldan el valor de su compañera para denunciar públicamente lo que vivió. “Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estaremos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz”, expresaron.

El pronunciamiento destacó que el proceso de Sasha trascendió la controversia televisiva y llegó hasta la Suprema Corte, donde se confirmó la condena civil contra Luis de Llano. Para los integrantes, ese resultado representa un precedente importante para otras personas que han sufrido violencia sexual durante su infancia. “Eso es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer”, señalaron.

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Aunque el comunicado también contiene fuertes críticas a la producción inspirada en la agrupación, el mensaje más significativo fue el reconocimiento a la batalla legal de Sasha. Los músicos agradecieron a quienes distinguieron entre la ficción y las experiencias reales. De esta manera, los integrantes de Timbiriche expresaron públicamente su respaldo a una lucha que consideran mucho más importante que cualquier polémica televisiva.

Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por una relación cuando era menor de edad

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

La historia se remonta a marzo de 2022, cuando Sasha Sokol decidió hablar públicamente de la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando tenía 14 años y el productor 39.

Después de hacer pública su experiencia, Sasha emprendió acciones legales contra el productor para exigir una reparación por el daño moral. El caso generó una amplia conversación sobre el abuso sexual infantil, las relaciones desiguales y la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de poder en el medio artístico.

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En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena civil contra Luis de Llano, después de rechazar el amparo solicitado por el productor. La resolución representó un avance jurídico para Sasha y estableció un criterio relevante respecto a las reclamaciones civiles por daño moral derivado de violencia sexual sufrida durante la infancia.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”: el reclamo de los integrantes

Timbiriche - (Instagram)

En el mismo comunicado, los músicos cuestionaron la manera en que la producción abordó su historia y el episodio relacionado con Sasha. “La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, afirmaron al comenzar su mensaje, en el que lamentaron que se desaprovechara una trayectoria llena de música y recuerdos para concentrarse en un acontecimiento doloroso.

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Los integrantes también señalaron que no están en contra de que se narren historias incómodas, pero consideran indispensable hacerlo con responsabilidad. “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron. Además, advirtieron que convertir el sufrimiento de una víctima en entretenimiento puede contribuir a su revictimización.

Su postura también recupera una inconformidad que ya habían manifestado semanas antes, cuando aseguraron que ninguno de los integrantes había participado en la creación de la serie ni había sido consultado sobre las historias que se presentarían. En aquel primer pronunciamiento, también aclararon que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

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Timbiriche reconoce que la lucha de Sasha va más allá de la televisión

(Instagram)

En el nuevo mensaje, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha destacaron que la conversación pública generada alrededor del caso permitió que muchas personas mostraran sensibilidad y solidaridad. “Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad”, escribieron.

La agrupación insistió en que el recuerdo más importante no será la serie, sino la persona que decidió denunciar y llevar su caso hasta las últimas instancias judiciales. Con ello, los integrantes colocaron la lucha de Sasha en el centro de su posicionamiento y reconocieron el impacto que puede tener su experiencia para otras víctimas.

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Finalmente, los músicos agradecieron el cariño de sus seguidores y recordaron que en 2027 celebrarán 45 años de trayectoria. Sin embargo, el mensaje que atraviesa su comunicado es contundente: para Timbiriche, el legado de Sasha Sokol y su búsqueda de justicia merece mucho más reconocimiento que cualquier representación televisiva de su historia.