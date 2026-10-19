Congreso de la Ciudad de México exige talleres de seguridad vial en las escuelas

La iniciativa se integró a las acciones de la Estrategia de Seguridad Vial programada para el periodo 2026-2030. Crédito: Cuartoscuro

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El Congreso de la Ciudad de México requirió a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para fomentar talleres de movilidad y seguridad vial en escuelas capitalinas.

Esta medida, aprobada el 17 de octubre, busca que las y los estudiantes de la CDMX adquieran conocimientos prácticos para proteger su vida al trasladarse.

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La propuesta se suma a la Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2026-2030, que contempla intervenir 66 cruces seguros en los alrededores de 789 planteles públicos de educación básica ubicados en 11 alcaldías, con una población aproximada de 41 mil niñas y niños, según el Congreso capitalino.

El diputado Israel Moreno Rivera presentó el Punto de Acuerdo durante la sesión ordinaria del pasado 15 de octubre. La iniciativa plantea que los talleres enseñen a identificar riesgos al cruzar avenidas, reconocer señales de tránsito, utilizar los cruces peatonales y respetar a quienes también usan las vialidades.

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Moreno Rivera señaló que la infraestructura debe acompañarse de educación vial para prevenir riesgos durante los trayectos entre la casa y la escuela. “La prioridad está en proteger la vida e integridad de las personas, especialmente de quienes por su edad pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente al tránsito vehicular”, recalcó.

Suprema Corte avala que los dueños de vehículos paguen multas detectadas por cámaras en CDMX

El Pleno determinó que la obligación solidaria por infracciones captadas electrónicamente no vulnera las garantías de legalidad y audiencia establecidas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el propietario de un vehículo pague solidariamente las multas de tránsito detectadas mediante cámaras en la CDMX.

Esta resolución, emitida el pasado 1 de octubre, concluyó que el esquema respeta los derechos de legalidad y audiencia previstos en el artículo 14 constitucional, según la SCJN.

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La persona dueña conserva el derecho de controvertir la validez técnica de la infracción, incluida la identificación del automóvil, la existencia de la falta, la regularidad y el alcance de los datos obtenidos con equipos electrónicos. También puede cuestionar los requisitos legales para exigirle el pago, de acuerdo con la resolución.

Precisó la SCJN que quien maneja el vehículo comete materialmente la infracción, pero la legislación permite reclamar el pago al propietario mediante una regla expresa de responsabilidad solidaria, sin presumir que este haya manejado.

El criterio derivó de los Amparos Directos en Revisión 2,189 y 1,555, además de los artículos 60 y 64 del Reglamento de Tránsito y el artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública.

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Infracciones de tránsito CDMX: cómo consultar tus multas y pagarlas en línea desde el portal oficial

El sistema Estrados Electrónicos Infracciones muestra las sanciones por placa, el monto en pesos y permite liquidarlas con tarjeta. Crédito: Cuartoscuro

Los conductores de la Ciudad de México pueden consultar sus infracciones de tránsito mediante el portal oficial “Estrados electrónicos infracciones”, un sistema que muestra las sanciones asociadas a un vehículo, su estatus y las opciones para cubrir el pago correspondiente.

El Reglamento de Tránsito de la capital establece las medidas que deben atender los automovilistas para circular con precaución. El incumplimiento de esas reglas puede derivar en una multa.

Para entrar al sistema es necesario contar con una cuenta Llave CDMX. Esta herramienta también permite acceder con mayor facilidad a otros trámites vehiculares del Gobierno de la Ciudad de México.

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El portal muestra multas, artículos incumplidos y pagos pendientes

Cada infracción detalla el artículo y la fracción del Reglamento de Tránsito que se incumplió en la vía pública. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La consulta se realiza en el sitio https://infracciones.cdmx.gob.mx/. Al ingresar, el usuario debe seleccionar el botón “Consulta si tienes infracciones” e iniciar sesión con sus datos de Llave CDMX. La plataforma muestra los datos de contacto de la persona usuaria. Después debe seleccionar la opción “Mis infracciones” e ingresar las placas del automóvil que desea revisar.

El sistema permite consultar las sanciones de los vehículos registrados en la cuenta y de cualquier otra unidad cuya placa esté disponible. Al capturar el número, despliega la totalidad de las infracciones, el monto en UMA y en pesos, además de la alternativa para pagar en línea.

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Cada registro incluye el artículo y la fracción del Reglamento de Tránsito que se incumplió, junto con un resumen de la disposición. También conserva el historial de las sanciones que ya fueron cubiertas.

Para liquidar una multa desde el portal, el conductor debe contar con una tarjeta bancaria e ingresar los datos solicitados por el sistema. La plataforma únicamente admite tarjetas VISA o MasterCard.

Quienes todavía no tengan una cuenta Llave CDMX deben registrarse con su CURP, código postal, alcaldía y colonia de domicilio, correo electrónico, número de celular y una contraseña.