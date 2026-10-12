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¿Juan José Calero puede jugar con México? Esta es la historia del delantero que debutó con Cruz Azul ante Pumas

El delantero ingresó al minuto 81 para sustituir a Gabriel “Toro” Fernández y minutos después mandó un centro que terminó en gol

Juan José Calero debutó con Cruz Azul en el partido contra Pumas (X@CruzAzul)
Juan José Calero debutó con Cruz Azul en el partido contra Pumas (X@CruzAzul)
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Juan José Calero, hijo del portero colombiano Miguel Calero, debutó en el primer equipo de Cruz Azul el día de ayer en el partido contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El delantero ingresó al minuto 81 para sustituir a Gabriel “Toro” Fernández y minutos después mandó un centro que terminó en gol gracias al remate del nigeriano Christian Ebere.

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Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)
Pumas y Cruz Azul empataron 3 - 3 (X/ @CruzAzul)

¿Juan José Calero puede jugar con México?

Juan José Calero es un futbolista Colombo-Mexicano que si bien pudo jugar para México, decidió representar a Colombia.

Hace varios años, Calero Sierra sostuvo que su prioridad era representar a Colombia en selecciones nacionales para seguir el camino de su padre, Miguel Calero. Aunque tuvo la posibilidad de jugar para México, afirmó que portar la camiseta colombiana es un sueño personal y familiar que busca cumplir en honor al exarquero.

En 2015, el atacante recibió su segunda convocatoria con Colombia luego de participar antes con la Sub 15 en una Copa de Naciones. Calero señaló que no cierra por completo la puerta a una futura convocatoria de México a nivel absoluto, pero adelantó que su elección sería Colombia.

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Juan José ha calificado el peso del apellido Calero como un orgullo y busca construir su propio legado en el futbol mexicano. (Instagram/ Juan José Calero)
Juan José ha calificado el peso del apellido Calero como un orgullo y busca construir su propio legado en el futbol mexicano. (Instagram/ Juan José Calero)

Trayectoria de Calero

El jugador se formó en las fuerzas básicas de Pachuca, institución con la que debutó profesionalmente en 2015. Su primer ciclo con los Tuzos abarcó participaciones en la Liga MX y la Concachampions.

Durante aquel período, que se extendió hasta 2018, Juan José disputó 25 partidos y marcó dos goles. La cifra reflejó una presencia limitada en el equipo durante sus primeros años en el futbol profesional.

Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)
Calero alcanzó su madurez futbolística en Venados de Mérida, donde se coronó campeón de goleo en el Apertura 2025. (Instagram/ Jua José Calero)

El paso posterior por León, entre 2018 y 2019, tampoco le permitió afianzarse como titular. Esa experiencia precedió a su salida del país.

Su carrera continuó en Portugal, donde integró los planteles de Gil Vicente y Nacional de Madeira. Más tarde sumó una etapa en Costa Rica con Sporting FC.

Juan José Calero (Foto: Instagram/@jcalero27)
Juan José Calero (Foto: Instagram/@jcalero27)

El recorrido por esos equipos antecedió a su llegada a Venados. En el club tuvo el desempeño que lo llevó a destacar por su capacidad goleadora durante la temporada 2025-2026.

  • Pachuca (2015-2018): Se formó en las fuerzas básicas de los Tuzos y debutó profesionalmente en 2015. Participó en la Liga MX y la Concachampions. Disputó 25 partidos y anotó dos goles.
  • León (2018-2019): Continuó su carrera en el futbol mexicano, aunque no logró consolidarse como titular.
  • Gil Vicente (Portugal): Tuvo su primera experiencia internacional en el futbol portugués.
  • Nacional de Madeira (Portugal): Siguió su recorrido en Portugal tras su paso por Gil Vicente.
  • Sporting FC (Costa Rica): Jugó en el futbol costarricense antes de volver a competir en México.
  • Venados (2025-2026): Alcanzó una etapa de consolidación, con un rendimiento destacado como goleador.
  • Cruz Azul (2026)

La etapa de Juan José en Venados entre 2025 y 2026 representó su consolidación como goleador, después de un recorrido que incluyó clubes de México, Portugal y Costa Rica.

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