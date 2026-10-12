De influencer a querer gobernar Nuevo León: quién es Manuel Cantú ‘El Potro’ conocido por reparar baches con su dinero (Instagram/@manuelcantunl)

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Manuel Cantú “El Potro” busca competir por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027 mediante una candidatura independiente y con el respaldo que pretende obtener del Movimiento del Sombrero.

El abogado penalista y creador de contenido, originario de Guadalupe, aseguró que plantea llevar a la contienda las denuncias que difunde en redes sociales sobre baches, fotomultas, crisis hídrica, inseguridad y presuntos actos de corrupción.

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El tiktoker construye su presencia digital con videos en los que atiende reportes ciudadanos sobre calles dañadas. Sus publicaciones muestran el uso de asfalto en frío, maquinaria ligera y una camioneta negra para reparar baches en Guadalupe y otros municipios de la zona metropolitana de Monterrey.

Los videos del activista suelen registrar entre 500,000 y 1,000,000 de reproducciones. Esa exposición en redes sociales es la base desde la que ahora busca construir una estructura ciudadana para competir por el gobierno estatal.

Manuel Cantú busca una candidatura independiente para Nuevo León en 2027

Manuel Cantú pretende llevar su activismo ciudadano a las urnas mediante una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, “El Potro” confirma que pretende contender fuera de los partidos políticos. El influencer sostiene que su proyecto se presenta como una opción para ciudadanos que no se sienten representados por las fuerzas que actualmente disputan cargos en Nuevo León.

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“Aquí estoy con el sombrero bien puesto, Movimiento Independiente del Sombrero, para darle con todo a Nuevo León. Vamos a plantear una nueva historia con una libertad, una independencia real”, expresa Cantú.

El aspirante afirma que recibió acercamientos de Morena, Movimiento Ciudadano y de la alianza conformada por PAN y PRI. Según su versión, las agrupaciones buscaron incorporarlo a sus estructuras, aunque él decidió rechazar esos contactos.

“Sí me buscó el PRIAN, me buscó MC y Morena. Pues sabían de plano que no compagino nada. Hicieron algunos intentos, pero de plano sabían que no voy por ahí”, declara.

La candidatura independiente exige cumplir con requisitos establecidos por la legislación electoral de Nuevo León. Entre ellos se encuentra reunir respaldo ciudadano, además de atender los lineamientos y plazos que definan las autoridades electorales rumbo al proceso de 2027.

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“El Potro” gana notoriedad al reparar baches con recursos propios

Manuel Cantú se presenta en sus redes sociales como activista social. Durante más de un año concentra parte de su actividad en la reparación de baches con sus porpios ingresos, de acuerdo a sus propios dichos en redes sociales, una labor que lo coloca frente a reclamos ciudadanos por el estado de las vialidades.

El creador de contenido recorre calles de Guadalupe y otros puntos de la zona metropolitana de Monterrey después de recibir reportes de sus seguidores. En sus grabaciones identifica los daños, muestra el material que utiliza y registra el proceso de reparación.

“El Potro” gana notoriedad al reparar baches con recursos propios (TikTok / @manuelcantunl)

Las intervenciones buscan exhibir el deterioro urbano y cuestionar a las autoridades responsables del mantenimiento de calles. Cantú convierte cada reparación en un contenido para TikTok y otras plataformas, donde suma cientos de miles de visualizaciones.

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La actividad le permite construir una imagen pública alejada de los formatos tradicionales de campaña. Su discurso parte de problemas cotidianos que enfrentan automovilistas, peatones y vecinos en distintos sectores del estado.

Además de los baches, Cantú cuestiona el funcionamiento de las fotomultas en Guadalupe. También ha difundido mensajes sobre la crisis hídrica y sobre decisiones de gobiernos municipales y estatales.

“Las fotomultas en Guadalupe, Nuevo León; la crisis hídrica, entre muchas situaciones que hemos sido, pues vamos a decir, adoloridos en nuestro estado”, señala el abogado al explicar los temas que pretende incluir en su proyecto.

Manuel Cantú es abogado penalista y originario de Guadalupe

Manuel Cantú, conocido como “El Potro”, es originario de la ciudad de Guadalupe, en Nuevo León. Tiene una licenciatura en Derecho y se identifica como abogado penalista, además de creador de contenido y activista social.

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Su preparación jurídica forma parte de su discurso político. Cantú propone que las autoridades investiguen posibles irregularidades sin considerar el cargo público, partido político o relación de quienes estén involucrados.

El influencer sostiene que la aplicación de la ley debe alcanzar a servidores públicos de cualquier nivel. Esa postura aparece entre los temas que ha tratado en sus transmisiones y videos sobre asuntos locales.

Cantú también manifiesta desacuerdo con Morena. Durante la entrevista, cuestiona la inseguridad y los casos de corrupción que, desde su perspectiva, afectan al país.

“Ve cómo estamos en nuestro país. Ve cómo estamos en el tema de inseguridad, no puede salir a la calle fácilmente, los temas de corrupción que se están viviendo y por eso de plano no compagino en nada, cero con Morena, cero”, afirma.

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Zaida y sus hijos forman parte de la vida personal de “El Potro”

Zaida y sus hijos forman parte de la vida personal de “El Potro” (TikTok / @manuelcantunl)

Manuel Cantú está casado con Zaida, de quien no se conoce públicamente la edad. La pareja tiene dos hijos menores de edad: Manuel y Victoria.

La familia aparece de forma limitada en la información disponible sobre el activista. La actividad pública de “El Potro” se concentra en los recorridos por vialidades, sus denuncias sobre servicios públicos y su anuncio político rumbo a Nuevo León en 2027.

El siguiente paso de Cantú será definir la vía formal para solicitar el respaldo ciudadano necesario. Su intención es trasladar la audiencia de sus videos sobre baches a una candidatura independiente por la gubernatura de Nuevo León.

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