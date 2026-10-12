México

Sinaloa vive intensa jornada de violencia con 10 asesinatos: Mazatlán continúa como epicentro de la guerra entre Chapos y Mayos

La disputa que comenzó en septiembre de 2024 continúa en el estado, dejando saldos rojos con homicidios y hallazgos de cuerpos

Sinaloa
La traición de Joaquín Guzmán López, quien entregó a su padrino Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos, detonó un conflicto que hoy amenaza con borrar a la familia Guzmán del mapa criminal mexicano. (FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM)
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Una nueva jornada violenta vivieron los habitantes de Sinaloa este domingo 11 de octubre, que terminó con la cifra preliminar de 10 asesinatos, según datos del Gabinete de Seguridad. Días con recuentos tan altos como este ya son frecuentes de alcanzar en un mismo mes debido a la guerra que mantienen las facciones de Los Chapos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Mazatlán fue el municipio con más homicidios, registrando al menos siete de los diez ocurridos en la entidad pese al despliegue de alrededor de 10 mil elementos de seguridad. Esto se debe a que desde el mes de julio se convirtió en el epicentro de la disputa entre las facciones del cártel, que pelean desde septiembre de 2024.

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Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, reconoció en días pasados que el conflicto entre las dos facciones se trasladó al puerto, provocando que sus miembros se encuentren en el municipio.

“Ahorita la atención o el foco principal se trasladó aquí a Mazatlán, no le puedo decir si se trata porque aquí se vinieron los líderes, pero sí sabemos que los generados de violencia se encuentran ahorita aquí en Mazatlán, dijo ante medios.

Pese a reforzamiento de la seguridad, los hechos violentos continúan: uno de los asesinatos fue del coordinador de Protección Civil de Escuinapa

Seguridad Mazatlán
Foto: Gobierno de Mazatlán

La jornada violenta del domingo comenzó con el hallazgo de una persona sin vida a un costado de una las rampas de acceso que conecta la Autopista Benito Juárez La Costera, con la Carretera Vieja a Navolato, en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.

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De acuerdo con reportes, el cuerpo se encontraba envuelto en hules negros y cinta canela sobre el asfalto, por lo que se movilizó a elementos de seguridad para realizar las diligencias correspondientes.

En el municipio de Escuinapa, en medio de las acciones por el huracán Simon, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio ubicado en la colonia El Roblito. Reportes indican que fue un familiar quien alertó a las autoridades por el asesinato de su tío por un sujeto armado.

Otro homicidio cometido en ese municipio fue el de Jesús Francisco López Bibriesca, coordinador de Protección Civil de Escuinapa, luego de ser atacado a balazos en inmediaciones de las calles Melchor Ocampo y Francisco Pérez de la colonia Centro.

Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS
Asesinan a balazos al coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa durante acciones por el huracán Simón. RRSS

López asumió el cargo como coordinador en el mes de julio pasado y, actualmente, se encargaba de los trabajos de limpieza y desazolve de cauces y canales por el arribo del huracán Simon a la entidad.

Culiacán también registró un ataque a balazos afuera de un expendio de cerveza en la colonia El Mirador, que dejó como saldo un hombre muerto y otro herido.

En Mazatlán tres reportes de ataques armados se registraron casi de manera simultanea. Uno ocurrió en el fraccionamiento Puertas del Sol, sobre la calle Independencia, donde se localizó un hombre muerto por parte de elementos de la Policía Municipal.

Un segundo hecho se registró en la vialidad Plan de Guadalupe, ubicada en la colonia Francisco I. Madero, que dejó a una persona lesionada. En tanto, en Manuel J. Clouthier se localizaron dos personas heridas por impactos de arma de fuego.

Al exterior de la plaza comercial Galerías, ubicada al norte de Mazatlán, un hombre fue asesinado a tiros, provocando que los establecimientos y tiendas de la zona cerraran sus cortinas para protegerse de la agresión.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)
Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

Por la tarde ocurrió una balacera en uno de los campos de futbol de la colonia Klein, frente a la colonia Manuel J. Clouthier y a un costado de las instalaciones de la Tercera Región Militar, donde fueron asesinados dos hombres que eran familia.

Además, un hombre que se trasladaba a bordo de una motocicleta en la carretera federal México 15, cerca de la comunidad La Urraca, fue hallado sin vida y con impactos de arma de fuego.

Un ataque armado en el fraccionamiento San Antonio, al norte de Mazatlán, dejó como saldo dos personas heridas. Por la noche también se reportó la muerte de una mujer tras ser agredida a tiros en la sindicatura de Villa Unión, frente a las instalaciones del Registro Civil.

Otro hecho violento fue el hallazgo del cuerpo de un hombre entre la maleza de un canal ubicado en la colonia Riviera, en el puerto de Mazatlán, que fue localizado por vecinos que transitaban por la zona.

El puerto continúa registrando altos índices de homicidios y ataques armados pese al reforzamiento de la seguridad con el despliegue de 9 mil militares, así como la creación de un grupo de reacción inmediata y de Operaciones Especiales que cuentan con drones y vehículos blindados Ocelot.

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