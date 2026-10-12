Conciertos de Edén Muñoz en La México: fecha, horario, invitados y su contundente advertencia tras el caso Ramón Ayala

El exlíder de Calibre 50 regresa a la capital con una puesta en escena única que hará vibrar a los fans en una sola fecha. (Instagram/ @edenmunoz)

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Edén Muñoz encendió las expectativas por sus conciertos del 16 y 17 de octubre en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México, pero también lanzó una advertencia que sus seguidores deberán tomar en serio: el espectáculo comenzará puntualmente a las 20:00 horas. Además añadió que “Tenemos hasta las 12 de la noche, lleguen temprano. 8 pm arrancamos! Corran la voz. Los tqm”.

El anuncio llega después de que la presentación de despedida de Ramón Ayala en el mismo recinto terminara abruptamente, con el sonido y las luces apagados y el público obligado a salir antes de que el músico pudiera despedirse.

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A través de varias historias de Instagram, el intérprete de Como en los viejos tiempos Tour pidió a quienes tienen boletos que lleguen con anticipación. “Estamos estimando comenzar el show a las ocho de la noche en punto”, explicó, antes de reconocer que el espectáculo tendrá numerosos invitados y sorpresas, pero que existe una limitación relacionada con el horario autorizado. “Desafortunadamente, el permiso está hasta cierta hora y los tiempos no me están dando”, señaló.

Su insistencia adquiere especial relevancia por lo ocurrido la noche del 10 de octubre, cuando Ramón Ayala celebraba sus 80 años y 72 de trayectoria musical en La México. Durante aquella presentación, el sonido dejó de escucharse, las luces se apagaron y los asistentes recibieron indicaciones para desalojar el lugar. Hasta los reportes publicados posteriormente, no había una explicación oficial concluyente sobre la causa del incidente. La alcaldía Benito Juárez, por su parte, negó haber ordenado la suspensión y atribuyó la decisión a la producción del cantante.

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Edén Muñoz no quiere contratiempos: así anunció la hora de inicio

El regional mexicano y el pop español nuevamente se juntan para traernos un tema que busca conjuntar dos mundos. (Captura de pantalla)

“Hola, familia, ¿cómo están? Por acá, Edén”, comenzó el cantante en uno de sus videos, dirigido a quienes asistirán a las dos fechas. Su petición fue directa: “Vengo a pedirles un favorsote y básicamente es que lleguen más temprano”. El artista explicó que prepara un espectáculo de gran formato y que las filas de acceso podrían complicar la entrada si el público llega con el tiempo justo.

“Ya saben que las líneas de repente para entrar se ponen así que anticípense, tómense su tiempo”, añadió. Durante su mensaje calculó una asistencia de entre 33 mil y 35 mil personas, por lo que recomendó organizar el traslado y acudir cómodamente para disfrutar de la experiencia sin prisas.

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La frase que más llamó la atención fue su contundencia al establecer el horario: “Ojo, ocho en punto empezamos, ¿eh? Esté quien esté, ocho en punto empezamos”.

Invitados, sorpresas y un reto profesional en la Plaza de Toros México

Mensaje de Edén Muñoz a sus seguidores en redes sociales para sus conciertos en la Plaza de Toros - (Instagram)

Muñoz aseguró que prepara una producción especial para las dos noches. “Con un montón de invitados, un montón de sorpresas y, sobre todo, pues el Como en los viejos tiempos Tour, que va a ser épico para nosotros y seguramente también para ustedes”, prometió. Anteriormente ya había mencionado a Yuridia, Emmanuel y Alfredo Olivas como parte de sus invitados.

El cantante explicó que ya llegó a la capital para ensayar durante toda la semana y buscar la excelencia en cada detalle. “Listos para los ensayos de toda esta semana, para tener, pues uno de los mejores shows que van a poder ustedes disfrutar y nosotros también”, comentó. También recordó que ya había trabajado en la Plaza de Toros México como productor, aunque esta será su primera presentación allí como artista.

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“Es retador, sí, pero quiero que se lleven ustedes la sensación de que es el mejor show que han visto ahí”, afirmó. Con estas palabras dejó claro que no solo busca llenar el recinto, sino ofrecer una experiencia que esté a la altura de las expectativas de sus seguidores.

Boletos agotados y molestia por la reventa: el reclamo del cantante

El cantante Edén Muñoz aparece en un video grabado en formato vertical dirigiéndose a sus seguidores. En la imagen se observa un texto superpuesto en el que convoca al público a un evento, indicando que el inicio está programado a las 8:00 p. m. y que la actividad concluirá a las 12:00 a. m.

En otra de sus historias, Edén aseguró que las dos fechas estaban prácticamente llenas. “La plaza de toros está básicamente sold out. Los dos días los tenemos hasta full”, declaró. También reconoció que algunas personas suelen organizar sus planes durante la última semana, cuando pueden surgir cambios o imprevistos, pero advirtió que ya no había boletos disponibles en las condiciones que esperaba.

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Su molestia se dirigió especialmente a quienes revenden entradas a precios superiores. “Y aquí es donde me da el coraje que la reventa tiene muchos boletos y ustedes terminan pagando mucho más de lo que naturalmente nosotros pagamos. Y ellos son los que ganan más”, reclamó. El artista lamentó que los seguidores terminen desembolsando cantidades adicionales por entradas que pasan a manos de intermediarios.

Por ello, recordó que suele recomendar comprar con anticipación y evitar dejar todo para el último momento. “Cuando les digo: ‘Anticípense, anticípense, vayan por los boletos, se están acabando’”, insistió. Con los ensayos en marcha, las entradas prácticamente agotadas y la promesa de invitados especiales, Edén Muñoz se prepara para dos noches en las que la puntualidad será fundamental. Su mensaje quedó claro: el público debe llegar temprano porque el espectáculo arrancará a las ocho, sin importar quién falte por entrar.

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