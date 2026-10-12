Yuri recibe fuertes críticas tras cantar “Todo de ti” de Rauw Alejandro en ¿Quién es la Máscara?: “Aferrada a ser joven” (Foto: captura de redes de TelevisaUnivision)

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Yuri recibe críticas en redes sociales tras interpretar “Todo de ti” con Anahí, Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Omar Chaparro durante el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2026.

Usuarios cuestionan el tono de voz de la cantante veracruzana y atribuyen el resultado a un presunto abuso de autotune o a un intento por acercarse al estilo de Rauw Alejandro y la cantante e integrante de RBD.

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La participación reúne a los investigadores de la octava temporada del reality de Televisa. Anahí regresa al panel, mientras Mauricio Ochmann se incorpora como nuevo investigador junto con Yuri y Juanpa Zurita.

El número musical se vuelve uno de los momentos más comentados del estreno. La producción combina las voces de los integrantes del programa con fragmentos de la versión original de “Todo de ti”, canción que Rauw Alejandro lanza en 2021.

Yuri recibe críticas por su interpretación de “Todo de ti”: Anahí se lleva los aplausos

Las reacciones se polarizan entre mensajes de apoyo por el regreso de Yuri a un escenario musical y críticas por sus intervenciones en solitario durante el cover.

Parte de los comentarios sostiene que la voz de la intérprete se escucha distinta a la de sus presentaciones habituales. Algunos usuarios afirman que el resultado no corresponde a su timbre vocal y cuestionan el tratamiento de audio utilizado para la canción.

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Yuri recibe críticas por su interpretación de “Todo de ti”: Anahí se lleva los aplausos (Foto: captura de redes de TelevisaUnivision)

Entre las frases que circulan en las publicaciones del programa aparecen señalamientos como “aferrada a ser joven”. Otros espectadores consideran que la cantante habría buscado imitar el tono de Anahí o el estilo urbano de Rauw Alejandro para ajustarse a la versión grupal.

Las críticas también se dirigen a la producción de ¿Quién es la Máscara?. Usuarios plantean que el programa habría usado efectos de corrección vocal en exceso, lo que habría alterado la percepción de la voz de Yuri.

El video de la interpretación gana circulación por la presencia de Anahí. La exintegrante de RBD mantiene una participación musical dentro del reality, un elemento que genera comentarios entre seguidores que esperaban verla de nuevo en este tipo de números.

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Anahí, Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Yuri forman el panel de investigadores

La nueva temporada conserva la dinámica de investigadores que observan las actuaciones, revisan las pistas y lanzan hipótesis sobre los famosos que se ocultan detrás de cada personaje.

Anahí, Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Yuri integran el panel de esta emisión. El actor se suma como nuevo investigador, mientras Omar Chaparro conduce las galas del programa.

Durante el número de “Todo de ti”, Juanpa Zurita participa con intervenciones actorales y momentos de comedia. Omar Chaparro también aparece dentro de la presentación, mientras la versión original de Rauw Alejandro acompaña algunos segmentos del montaje.

La participación de Yuri abre una conversación centrada en su papel dentro del programa. Mientras algunos espectadores celebran que vuelva a cantar en televisión, otros señalan que la elección del tema no favorece su registro vocal.

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La cantante veracruzana no se limita a emitir hipótesis sobre los concursantes. En cada gala comparte el espacio con Anahí, Ochmann y Zurita para analizar voces, movimientos y pistas visuales antes de las revelaciones.

Anahí, Mauricio Ochmann, Juanpa Zurita y Yuri forman el panel de investigadores (@eslamascara)

René Casados queda fuera como Gárgola en la segunda gala

La segunda gala de ¿Quién es la Máscara? 2026 deja una eliminación entre Alex Loro, Fifí Ñera y Gárgola. Los tres personajes presentan sus números frente al panel de investigadores y al público en el foro.

Alex Loro interpreta “Triste Canción”, tema de El Tri. Fifí Ñera sube al escenario con “Superestrella”, mientras Gárgola presenta “Que Vuelvas” con una coreografía que involucra al público presente.

Los cuatro investigadores deciden salvar a Alex Loro. La votación deja a Fifí Ñera y Gárgola en manos de la audiencia, que favorece al primer personaje.

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Gárgola se convierte en el eliminado de la gala. Antes de conocer su identidad, Zurita sostiene que detrás del disfraz está Alberto Guerra y Ochmann menciona a Sergio Goyri.

Anahí apuesta por Sergio Sendel. Yuri mantiene su teoría sobre César Évora. Ninguno de los investigadores acierta en sus pronósticos.

Al quitarse la máscara, Gárgola revela que es el actor René Casados. El veracruzano dice sobre el escenario: “Siempre sonríe y la fuerza estará contigo”.

Casados explica que dedica su participación a sus nietos Renata y Rodrigo. “Esto lo dediqué a mis nietos, a mi Renata y a mi Rodrigo. Gracias hoy, mañana, siempre, eternamente y aun después”, expresa tras dejar la competencia.

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Con la salida de Gárgola, Alex Loro y Fifí Ñera avanzan en la temporada. Los investigadores conservan abiertas sus teorías sobre la identidad de ambos personajes.