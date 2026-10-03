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¿Vuelve al América? Álvaro Fidalgo responde a los rumores y sorprende con su confesión

El exjugador azulcrema aceptó que le encantaría tener una segunda etapa en Coapa

(Instagram / @alvarofidalgo)
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Álvaro Fidalgo se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la afición del América durante los últimos años. El mediocampista español nacionalizado mexicano fue pieza importante durante la etapa más exitosa de las Águilas en tiempos recientes, incluido el histórico tricampeonato de Liga MX, antes de poner rumbo al futbol español para incorporarse al Real Betis.

Su salida del conjunto azulcrema dejó un hueco importante en el mediocampo y, desde entonces, el nombre del futbolista ha aparecido constantemente entre los posibles regresos al futbol mexicano. Sin embargo, ante los rumores que colocaban nuevamente a Fidalgo en Coapa para este verano, el propio jugador decidió aclarar cuál es realmente su postura.

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Durante una entrevista concedida a TV Azteca Deportes con David Medrano, el mediocampista reconoció que sí contempla la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del América en algún momento, aunque descartó que ese regreso estuviera cerca de concretarse.

(Instagram / @alvarofidalgo)
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“Por ganas, porque en algún momento me toque volver y eso, si, por supuesto que me encantaría. Pero eso de que iba a volver, por ejemplo este verano, es mentira totalmente, aparte vi que muchos lo dijeron, que hicieron programas y así, no, nada que ver”.

De esta manera, Fidalgo puso freno a las versiones que durante los últimos meses apuntaron hacia una posible segunda etapa con las Águilas. Aunque no cerró la puerta a reencontrarse con el club que marcó una etapa importante de su carrera, dejó claro que no existió un acuerdo ni un plan para regresar a México durante el reciente mercado de verano.

Fidalgo será papá en enero

(Instagram / @alvarofidalgo)
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Uno de los principales motivos por los que el futbolista no considera regresar actualmente al balompié mexicano tiene que ver con una nueva etapa de su vida personal.

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Fidalgo reveló que se convertirá en padre en enero, situación que también influye en sus decisiones profesionales. El jugador explicó que su pareja cuenta con su familia cerca en España y que, ante la llegada de su primer hijo, realizar nuevamente un cambio de país no era una alternativa conveniente en este momento.

“Yo me he quedado sorprendido, aparte también voy a ser papá también en enero, y tengo a mi mujer, que tiene a la familia cerca. No era un momento ahora mismo para otro cambio otra vez”.

La noticia representa un factor importante dentro del futuro inmediato del mediocampista, quien actualmente busca continuar con su carrera en España y adaptarse a las exigencias del proyecto del Betis.

No se rinde en el Betis

Soccer Football - UEFA Europa League - Quarter Final - Second Leg - Real Betis v S.C. Braga - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - April 16, 2026 S.C. Braga's Lukas Hornicek in action with Real Betis' Alvaro Fidalgo REUTERS/Marcelo Del Pozo
Soccer Football - UEFA Europa League - Quarter Final - Second Leg - Real Betis v S.C. Braga - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - April 16, 2026 S.C. Braga's Lukas Hornicek in action with Real Betis' Alvaro Fidalgo REUTERS/Marcelo Del Pozo

Aunque su participación con el conjunto español no ha sido la que esperaba en determinados momentos, Fidalgo dejó claro que no contempla bajar los brazos. El futbolista ha tenido que competir por un lugar dentro del esquema de Manuel Pellegrini y su protagonismo ha sufrido modificaciones conforme avanzó la temporada.

A pesar de ello, el mexicano aseguró que todavía tiene tiempo para intentar ganarse nuevamente un sitio importante en el equipo y dejó claro que su personalidad competitiva no ha cambiado.

“Y después de tantos años aquí, ya me conocen un poco, ya saber que no doy el brazo a torcer, que no me rindo rápido y aún me queda allá tiempo.

Con estas declaraciones, Fidalgo deja dos mensajes claros para los aficionados americanistas. El primero es que no descarta volver algún día al equipo de Coapa, una institución con la que consiguió tres títulos consecutivos de Liga MX. El segundo es que, por ahora, su prioridad está en continuar su aventura en el futbol español y afrontar la llegada de su primer hijo.

Así, pese a que su nombre seguirá relacionado con un eventual regreso al América debido al vínculo que construyó con la afición, el propio futbolista descartó que exista una vuelta inmediata. Fidalgo todavía tiene objetivos por cumplir en España y pretende aprovechar el tiempo que le queda para demostrar que puede recuperar protagonismo con el Betis.

Por ahora, las puertas de Coapa no están cerradas para el mediocampista, pero tampoco existe una fecha definida para su regreso. La posibilidad queda, según sus propias palabras, para algún momento del futuro.

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