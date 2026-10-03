Recapturan a “El 500”, operador de los hermanos Arzate García, célula de La Mayiza: tiene investigaciones por más de 30 homicidios

Luis Adán “N”, alias “El 500”, fue detenido en Playas de Rosarito durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. (Cortesía)

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Luis Adán “N”, alias “El 500”, de 32 años y originario de Veracruz, fue detenido en Playas de Rosarito, Baja California, durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Es señalado como operador de la célula de los hermanos Arzate García, de la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa en la entidad, relacionada con ataques armados y distribución de droga. Además, fuentes señalaron a Infobae México que el detenido es cercano a Franklin Ernesto Huezo Hernandez, alias “El Ranchero”, quien es identificado como un alto lugarteniente y brazo ejecutor del Cártel de Sinaloa en la zona costa de Baja California.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la OFAC) incluyó oficialmente a El Ranchero en su lista de operadores sancionados de la red de Los Mayos, y el gobierno estadounidense ha ofrecido recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los líderes y operadores clave en Tijuana.

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La captura de El 500 ocurrió durante las primeras horas de este sábado en la colonia Villas Costa Rica, donde el hombre se encontraba a bordo de un vehículo Chevrolet Onix.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), durante la intervención fueron localizados un arma de fuego, varias dosis de metanfetamina y dos gorras con insignias alusivas al grupo delictivo.

Operativo tras una denuncia ciudadana

La localización de “El 500” fue resultado de trabajos de inteligencia realizados por la FESC en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

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Las autoridades señalaron que el operativo se desplegó después de recibir una denuncia ciudadana, a partir de la cual las áreas de inteligencia comenzaron a recabar información para ubicar al sospechoso.

El 500 es relacionado a una célula de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Una vez identificado, los agentes establecieron un dispositivo que permitió localizarlo en Villas Costa Rica.

Al momento de la intervención, Luis Adán “N” se encontraba dentro de un automóvil. Durante la revisión fueron asegurados el arma de fuego y las dosis de la droga, además de las dos gorras que, según el reporte oficial, tenían alusiones a una organización delictiva.

Los objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Lo relacionan con el asesinato de un agente en 2023

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, “El 500” contaría con antecedentes de detenciones por delitos como homicidio, asociación delictiva y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

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La información oficial también señala que el detenido estaría presuntamente relacionado con el asesinato de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ocurrido en Tijuana durante 2023.

Durante la captura de “El 500” fueron aseguradas un arma de fuego, dosis de metanfetamina y dos gorras alusivas a un grupo delictivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio se registró en la colonia Pórticos de Santa Fe, donde el agente habría sido atacado con un arma de fuego.

Las autoridades incorporaron este antecedente a las investigaciones que ya se realizaban sobre Luis Adán “N”, aunque su posible responsabilidad en ese homicidio deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones y, en su caso, el proceso judicial correspondiente.

La detención se suma a las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad para identificar a presuntos integrantes y operadores de estructuras criminales que mantienen actividades en Tijuana y Playas de Rosarito.

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Según la FESC, el objetivo de estas acciones es ubicar a personas que presuntamente participan en actividades relacionadas con homicidios, ataques armados y distribución de drogas, además de afectar las estructuras logísticas de los grupos delictivos.

Tras su captura, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y definir los delitos que, en su caso, puedan acreditarse en su contra.

La posesión del arma y de la droga será investigada por las autoridades ministeriales, mientras que los señalamientos sobre su presunta participación en homicidios y otras actividades criminales tendrán que ser sustentados mediante las investigaciones correspondientes.

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Luis Adán “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Cabe destacar que el detenido ya había sido capturado en 2023, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Tijuana, y a quien se le relacionaba con más de 30 homicidios.