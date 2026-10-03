Pescadillas de atún y papa: la receta económica que conquista las cocinas mexicanas

La cocina mexicana tiene un don particular: transformar ingredientes sencillos y accesibles en platillos que despiertan antojo con solo verlos. Ese es precisamente el caso de las pescadillas de atún y papa, una receta que se caracteriza por su bajo costo y su rapidez de preparación.
Las pescadillas forman parte de una tradición culinaria mexicana que privilegia el aprovechamiento de ingredientes básicos para crear comidas sustanciosas. En este caso, la combinación de papa y atún enlatado funciona como base de un relleno que se envuelve en tortillas de maíz y se fríe hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
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Receta de pescadillas de atún y papa
Las pescadillas de atún y papa son tortillas de maíz rellenas con un guiso de papa, atún, jitomate, cebolla, ajo y chile. Se fríen con poco aceite hasta que quedan doradas y crujientes.
La receta también incluye una salsa verde de jalapeño y una ensalada de col ligeramente avinagrada para acompañar.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Tiempo total: 50 minutos, más el tiempo de enfriado del relleno.
Ingredientes
- 2 papas grandes, con o sin cáscara.
- 1 lata de atún, en agua o aceite, escurrida.
- 0.5 cebolla, picada.
- 2 dientes de ajo, picados.
- 3 jitomates maduros, picados.
- 2 chiles, como serrano y jalapeño, picados.
- Cilantro picado, al gusto.
- Orégano seco, al gusto.
- Comino en polvo, al gusto.
- Sal, al gusto.
- Aceite, el necesario para cocinar y freír.
- Tortillas de maíz, las necesarias.
Para la salsa verde de jalapeño
- 4 chiles jalapeños, cortados en trozos.
- 3 a 4 dientes de ajo.
- 1 trozo pequeño de cebolla.
- Cilantro, al gusto.
- Jugo de limón, al gusto.
- Agua, la necesaria.
- Sal, al gusto.
Para la col preparada
- 0.5 col chica, rebanada finamente.
- 2 zanahorias, ralladas.
- Cebolla morada, cortada en plumas.
- Agua, la necesaria.
- Vinagre de manzana, al gusto.
- Orégano seco, al gusto.
- Chiles de árbol asados, al gusto.
- Sal, al gusto.
Cómo hacer pescadillas de atún y papa, paso a paso
- Corta las papas en cubitos pequeños. Colócalas en agua para evitar que cambien de color.
- Calienta un poco de aceite en un sartén. Escurre las papas y agrégalas.
- Sazona con sal y fríe las papas a fuego medio durante 4 a 5 minutos.
- Añade un chorrito de agua, baja el fuego y cubre el sartén. Cocina durante 6 minutos más.
- Incorpora la cebolla picada y sube nuevamente a fuego medio. Cocina hasta que la cebolla se dore ligeramente.
- Agrega el ajo, los chiles, el orégano y el comino. Fríe estos ingredientes durante 1 minuto para liberar sus aromas.
- Añade el jitomate picado y un poco de sal. Revuelve y cocina durante 5 minutos, hasta que las papas y el jitomate estén suaves.
- Machaca ligeramente las papas, sin convertirlas en puré.
- Agrega el atún escurrido y el cilantro picado. Revuelve hasta integrar.
- Cocina hasta que el relleno quede seco. Elimina el exceso de líquido para evitar que las tortillas se humedezcan.
- Retira el relleno del fuego y déjalo enfriar por completo.
- Para preparar la salsa, calienta un poco de aceite en una cacerola. Añade los jalapeños, los ajos y la cebolla.
- Sazona con sal y fríe brevemente. Agrega muy poca agua, baja el fuego y cubre.
- Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que los ingredientes estén suaves. Apaga el fuego y deja entibiar.
- Licúa los jalapeños, el ajo y la cebolla con el agua de cocción. Añade cilantro, jugo de limón y sal.
- Para la col, lava y escurre bien la col rebanada. Mezcla con la zanahoria rallada y la cebolla morada.
- Licúa agua, vinagre de manzana, orégano, sal y chiles de árbol asados.
- Vierte el aderezo sobre la col. Revuelve y deja reposar para que se suavice.
- Calienta ligeramente las tortillas de maíz para que sean flexibles.
- Coloca una porción de relleno en la mitad de cada tortilla y dóblala.
- Calienta aceite en un sartén. Coloca las pescadillas y presiónalas ligeramente para que mantengan la forma.
- Fríe con poco aceite y voltea solo cuando la primera cara esté dorada.
- Dora el otro lado y retira las pescadillas a un plato con papel absorbente.
- Sirve calientes con la salsa verde de jalapeño y la col preparada.
La receta rinde aproximadamente 8 porciones, según la cantidad de relleno utilizada en cada tortilla.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 220 kcal.
- Proteínas: 9 g.
- Carbohidratos: 29 g.
- Grasas: 8 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: 420 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda las pescadillas en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 2 días.
La salsa verde puede conservarse refrigerada durante 3 días. La col preparada se mantiene en buen estado durante 2 días.
Para recuperar la textura crujiente, calienta las pescadillas en un sartén o en un horno. Evita recalentarlas en el microondas si quieres conservar su textura dorada.
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