Pescadillas de atún y papa: la receta económica que conquista las cocinas mexicanas

Platillo fácil y rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cocina mexicana tiene un don particular: transformar ingredientes sencillos y accesibles en platillos que despiertan antojo con solo verlos. Ese es precisamente el caso de las pescadillas de atún y papa, una receta que se caracteriza por su bajo costo y su rapidez de preparación.

Las pescadillas forman parte de una tradición culinaria mexicana que privilegia el aprovechamiento de ingredientes básicos para crear comidas sustanciosas. En este caso, la combinación de papa y atún enlatado funciona como base de un relleno que se envuelve en tortillas de maíz y se fríe hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

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Receta de pescadillas de atún y papa

Las pescadillas de atún y papa son tortillas de maíz rellenas con un guiso de papa, atún, jitomate, cebolla, ajo y chile. Se fríen con poco aceite hasta que quedan doradas y crujientes.

La receta también incluye una salsa verde de jalapeño y una ensalada de col ligeramente avinagrada para acompañar.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 50 minutos, más el tiempo de enfriado del relleno.

Varias pescadillas fritas presentan un relleno de pescado cocinado con cebolla y hierbas en un plato tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 papas grandes, con o sin cáscara. 1 lata de atún, en agua o aceite, escurrida. 0.5 cebolla, picada. 2 dientes de ajo, picados. 3 jitomates maduros, picados. 2 chiles, como serrano y jalapeño, picados. Cilantro picado, al gusto. Orégano seco, al gusto. Comino en polvo, al gusto. Sal, al gusto. Aceite, el necesario para cocinar y freír. Tortillas de maíz, las necesarias.

Para la salsa verde de jalapeño

4 chiles jalapeños, cortados en trozos. 3 a 4 dientes de ajo. 1 trozo pequeño de cebolla. Cilantro, al gusto. Jugo de limón, al gusto. Agua, la necesaria. Sal, al gusto.

Para la col preparada

0.5 col chica, rebanada finamente. 2 zanahorias, ralladas. Cebolla morada, cortada en plumas. Agua, la necesaria. Vinagre de manzana, al gusto. Orégano seco, al gusto. Chiles de árbol asados, al gusto. Sal, al gusto.

(Infobae México)

Cómo hacer pescadillas de atún y papa, paso a paso

Corta las papas en cubitos pequeños. Colócalas en agua para evitar que cambien de color. Calienta un poco de aceite en un sartén. Escurre las papas y agrégalas. Sazona con sal y fríe las papas a fuego medio durante 4 a 5 minutos. Añade un chorrito de agua, baja el fuego y cubre el sartén. Cocina durante 6 minutos más. Incorpora la cebolla picada y sube nuevamente a fuego medio. Cocina hasta que la cebolla se dore ligeramente. Agrega el ajo, los chiles, el orégano y el comino. Fríe estos ingredientes durante 1 minuto para liberar sus aromas. Añade el jitomate picado y un poco de sal. Revuelve y cocina durante 5 minutos, hasta que las papas y el jitomate estén suaves. Machaca ligeramente las papas, sin convertirlas en puré. Agrega el atún escurrido y el cilantro picado. Revuelve hasta integrar. Cocina hasta que el relleno quede seco. Elimina el exceso de líquido para evitar que las tortillas se humedezcan. Retira el relleno del fuego y déjalo enfriar por completo. Para preparar la salsa, calienta un poco de aceite en una cacerola. Añade los jalapeños, los ajos y la cebolla. Sazona con sal y fríe brevemente. Agrega muy poca agua, baja el fuego y cubre. Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que los ingredientes estén suaves. Apaga el fuego y deja entibiar. Licúa los jalapeños, el ajo y la cebolla con el agua de cocción. Añade cilantro, jugo de limón y sal. Para la col, lava y escurre bien la col rebanada. Mezcla con la zanahoria rallada y la cebolla morada. Licúa agua, vinagre de manzana, orégano, sal y chiles de árbol asados. Vierte el aderezo sobre la col. Revuelve y deja reposar para que se suavice. Calienta ligeramente las tortillas de maíz para que sean flexibles. Coloca una porción de relleno en la mitad de cada tortilla y dóblala. Calienta aceite en un sartén. Coloca las pescadillas y presiónalas ligeramente para que mantengan la forma. Fríe con poco aceite y voltea solo cuando la primera cara esté dorada. Dora el otro lado y retira las pescadillas a un plato con papel absorbente. Sirve calientes con la salsa verde de jalapeño y la col preparada.

(cocina vital/pinterest)

La receta rinde aproximadamente 8 porciones, según la cantidad de relleno utilizada en cada tortilla.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 220 kcal.

Proteínas: 9 g.

Carbohidratos: 29 g.

Grasas: 8 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: 420 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las pescadillas en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 2 días.

La salsa verde puede conservarse refrigerada durante 3 días. La col preparada se mantiene en buen estado durante 2 días.

Para recuperar la textura crujiente, calienta las pescadillas en un sartén o en un horno. Evita recalentarlas en el microondas si quieres conservar su textura dorada.