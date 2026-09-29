México

Denuncian ante Profepa la distribución de tablas con clavos para ahuyentar a osos en Nuevo León: exigen que sean retiradas

Vecinos de la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García, repartieron tablas para impedir el ingreso de osos negros a sus casas

La normativa federal castiga con hasta nueve años de prisión dañar a esta especie protegida. (Tomada de Selva Teenek Ecopark)
La normativa federal castiga con hasta nueve años de prisión dañar a esta especie protegida. (Tomada de Selva Teenek Ecopark)
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Parques y Vida Silvestre de Nuevo León presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la distribución de tablas con clavos para ahuyentar osos negros en la colonia Olinalá de San Pedro Garza García.

Tras darse a conocer a través de redes sociales la elaboración y entrega de aproximadamente 40 tablas que serían utilizadas para evitar el ingreso de estos animales a sus domicilios, el organismo gubernamental decidió proceder contra los vecinos ante la posibilidad de causar heridas y sufrimiento a los ejemplares de oso negro.

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“La Ley General de Vida Silvestre establece la obligación de dar trato digno y respetuoso a los ejemplares y de evitar su tensión, traumatismo y dolor. El oso negro es una especie en peligro de extinción y está protegida por la ley federal en todo el país”, detalló en un comunicado.

Exigen a la Profepa verificar que ningún ejemplar sufrió lesiones y que las tablas sean retiradas

El organismo detalló que aunque se informó que el uso de las tablas sería suspendido y que se solicitaría su retiro, con su denuncia piden a la Profepa investigar el número de dispositivos que se fabricaron y distribuyeron, los sitios donde se colocaron, verificar que fueron retirados y, sobre todo, revisar si algún oso tuvo contacto con ellos.

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Además, solicitaron que la autoridad federal determine las responsabilidades que correspondan por la distribución de las tablas con clavos.

Organizaciones defensoras de animales denunciaron el reparto de 40 tablas con clavos en San Pedro Garza García y advirtieron riesgo de hemorragias e infecciones para los ejemplares. (Tomadas de Selva Teenek Ecopark)
Organizaciones defensoras de animales denunciaron el reparto de 40 tablas con clavos en San Pedro Garza García y advirtieron riesgo de hemorragias e infecciones para los ejemplares. (Tomadas de Selva Teenek Ecopark)

Luis Andrés Herrera Sosa, director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, señaló que la colocación de tablas con clavos no es la solución para evitar la presencia de osos en la colonia, por lo que instó a la población a aprender a convivir con ellos y adoptar medidas amigables para prevenir su ingreso a los hogares.

“Entendemos la preocupación de las familias, pero las tablas con clavos no son la solución. Mover a los osos de lugar solo maquilla el problema, la solución está en prevenir que entren. Los osos no son el problema, nos corresponde aprender a convivir con ellos”, afirmó.

Medidas de prevención ante la presencia de osos

Finalmente, el organismo recomendó a la población tomar las siguientes medidas de prevención ante la inevitable presencia de esta fauna en la región:

  • Instalar protecciones en puertas y ventanas de planta baja
  • Manejar de manera adecuada la basura y alimentos, sin dejarlos al alcance de los animales
  • Hacer instalaciones de herrería que impidan el acceso de los osos al interior de las residencias
Organizaciones defensoras de animales denunciaron el reparto de 40 tablas con clavos en San Pedro Garza García y advirtieron riesgo de hemorragias e infecciones para los ejemplares. (Tomadas de Selva Teenek Ecopark)
Organizaciones defensoras de animales denunciaron el reparto de 40 tablas con clavos en San Pedro Garza García y advirtieron riesgo de hemorragias e infecciones para los ejemplares. (Tomadas de Selva Teenek Ecopark)

La presentación de la denuncia ante Profepa se da luego de que Parques y Vida Silvestre aclaró que no autorizó, recomendó ni promovió entre los vecinos el uso de estas tablas como método para ahuyentar a los osos.

Además, informó que realizaría una visita técnica de verificación en la colonia para constatar las condiciones y documentar la presencia de las tablas, así como para orientar a los residentes a tomar medidas adecuadas.

El organismo también dijo que convocará a representantes de Olinalá, Palmillas y otras colonias con reportes de avistamientos para instalar una mesa de diálogo permanente, en colaboración con autoridades municipales, con el objetivo de escuchar inquietudes, acordar acciones y dar seguimiento a sus compromisos.

Cabe señalar que, de acuerdo con reportes, la iniciativa de las tablas fue impulsada por Michael Zenkl, presidente de la Unión de Colonos de Olinalá que compartió a través de grupos de WhatsApp vecinales el pasado sábado la distribución de los 40 dispositivos.

Tablas con clavos en Nuevo León
Foto: X/@elmitoteromx

La distribución se activó días después del ingreso de un oso, en dos ocasiones, al domicilio de un hombre en la colonia Olinalá, en el sector Bosques de San Ángel.

Los reportes refirieron que durante uno de los ingresos del ejemplar, el hombre intentó retirarlo utilizando una escoba y otros objetos, e incluso quiso golpearlo, lo que provocó que lo atacara y fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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