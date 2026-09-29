De planear la compra a la digitalización, los retos de la Secretaría de Salud para garantizar el abasto de medicamentos en México

La conclusión de las compras de medicamentos genéricos para los próximos dos años refleja un esfuerzo institucional por reducir las brechas históricas de desabasto que han afectado a millones de pacientes en clínicas y hospitales públicos

Guardar

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó este martes 29 de septiembre, durante la conferencia matutina, que el viernes pasado concluyó la compra de medicamentos genéricos del sector salud para 2027 y 2028. Explicó que el proceso forma parte de las acciones para garantizar el abasto en clínicas y hospitales del país.

El funcionario presentó los retos de la dependencia en tres frentes: la planeación de las compras, la digitalización de los inventarios y la logística de distribución.

PUBLICIDAD

Planeación de compras: el primer reto

El cierre de la licitación gubernamental busca dar margen a los proveedores para cumplir sus contratos, en un sector que reporta entregas incompletas y una demanda creciente en consultas, cirugías y atención de primer nivel

Clark señaló que el abasto inicia desde la planeación de los procesos de compra. Indicó que el año pasado se adquirieron casi 330 mil millones de pesos en medicamentos, cifra que describió como el máximo que puede solicitarse, y que los pedidos se realizan mes con mes según lo requerido.

Según explicó, uno de los problemas es que algunos proveedores con contrato no cumplen del todo con sus obligaciones. Puso como ejemplo que, cuando se solicitan 80 piezas de un medicamento, en ocasiones entregan 60 o 70, lo que incide en el abasto.

Para corregirlo, dijo, la Secretaría de Salud realiza compras planeadas con anticipación, de modo que los proveedores tengan mejores condiciones para entregar. Afirmó que el cierre de la compra de genéricos para 2027 y 2028 da “muchos meses de avance” para planificar las entregas.

PUBLICIDAD

Digitalización: inventarios visibles en tiempo real

El segundo componente son los sistemas de monitoreo digital que impulsan el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE. Clark aseguró que el sector ha avanzado en digitalizar inventarios, con el fin de saber qué medicamentos hay en cada unidad y qué consumo tienen los pacientes.

Anunció que, para finales de este año, el IMSS-Bienestar tendrá inventarios digitales gracias a que contará con:

Internet

Expediente médico electrónico

Receta electrónica

Cobertura en los ocho mil puntos de primer nivel de atención

De acuerdo con Clark, esto permitirá conocer por primera vez qué medicamentos tienen y cuáles les faltan tanto los centros de salud más alejados como los ubicados en la Ciudad de México, y enviar lo que cada uno requiere.

PUBLICIDAD

Logística y dispensación

El tercer componente es la dispensación adecuada en centros de salud y hospitales. Clark indicó que se trabaja en la logística de distribución desde Birmex, el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE.

El subsecretario reconoció que el abasto aún no está donde se quisiera. “Nos falta todavía por crecer”, dijo, aunque afirmó que hay un incremento sustantivo.

Las cifras que presentó

Clark sostuvo que en 2026 se han enviado más de 100 por ciento más medicamentos a centros de salud y hospitales que en el mismo periodo de 2025. Atribuyó parte del aumento a que la población ha regresado a las unidades médicas. Presentó estos datos de demanda:

PUBLICIDAD

Consulta de especialidad: entre 30 y 36 por ciento más

Consultas de primer nivel: 20 por ciento más

Cirugías: 25 por ciento más

Por ello, dijo, se requieren más insumos, que se distribuyen cada mes. Sobre 2027, indicó que se prevé lo necesario para que no haya interrupciones en el abasto con el cambio de año.

*Información en desarrollo