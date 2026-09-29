Conoce los precios oficiales para Niall Horan, ex One Direction, en el Palacio de los Deportes

Niall Horan vuelve a México, con un show en CDMX y otro en Guadalajara. REUTERS/Kylie Cooper

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Niall Horan, ex integrante de One Direction, tendrá un concierto del 7 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes, con localidades que van de los $1,091.25 a los $4,158.95 pesos con cargos incluidos.

La presentación forma parte de su gira Dinner Party Live On Tour y marca el regreso del cantante irlandés a la capital mexicana tras sus conciertos de 2024 en el mismo recinto. El esquema de precios contempla cinco categorías dentro del inmueble.

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Cuánto cuestan los boletos de Niall Horan en CDMX

Los boletos para Niall Horan empiezan desde los mil pesos. REUTERS/Kylie Cooper

Las localidades más accesibles corresponden al Nivel E, con un precio de $1,091.25, y al Nivel D, en $1,339.25. El Nivel C se ubica en un punto intermedio, con un costo de $1,959.25 pesos con cargos.

La zona Pista tiene un costo de $2,331.25, mientras que el Nivel B, la ubicación más alta dentro del esquema, alcanza los $4,158.95.

La organización aclara que los precios publicados corresponden a valores base y no incluyen las variaciones aplicables a primeras filas ni a asientos ubicados en las orillas o esquinas de cada sección, los cuales pueden tener un costo adicional según la ubicación específica dentro del recinto.

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La preventa para fans arrancó este 29 de septiembre con registro previo

Estas fechas son clave para conseguir boletos. REUTERS/Evelyn Hockstein

Ticketmaster es la boletera oficial encargada de la comercialización de los accesos para la presentación en el Palacio de los Deportes. Quienes realicen su compra con tarjeta de crédito Banamex pueden acceder a un esquema de 3 meses sin intereses, aplicable a compras a partir de $3,000 pesos mexicanos.

El proceso de venta de boletos inició este 29 de septiembre con la Venta a Fans, etapa que requirió un registro previo a través del sitio oficial del artista. Esta modalidad buscó dar acceso anticipado a los seguidores registrados en la base de datos del cantante antes de las etapas comerciales abiertas al público general.

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La Venta Beyond se activa este 30 de septiembre a las 9:00 horas, seguida por la Preventa Priority a las 11:00 horas del mismo día. Ambas etapas preceden a la Preventa Banamex, programada para el 2 de octubre a las 11:00 horas.

La Venta General, dirigida a todo el público sin restricción de membresía o banco, arranca el 3 de octubre a las 11:00 horas. Con este calendario, los interesados cuentan con distintas oportunidades consecutivas para asegurar sus boletos antes de la fecha del concierto.

Horan también se presenta en Guadalajara días después de su fecha en la capital

Guadalajara también es parte de la gira de Niall Horan. REUTERS/Kylie Cooper

Cuatro días después de su concierto en la Ciudad de México, Niall Horan se presenta en la Arena VFG, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Esa fecha está programada para el martes 11 de mayo de 2027.

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Los precios para la presentación en Jalisco también contemplan varias categorías, desde $843.25 en la sección S300 hasta $3,836.55 en la Grada Preferente B. La localidad General tiene un costo de $2,207.25, mientras que Planta Baja y Platea se ubican en $1,587.25 y $1,339.25, respectivamente.

La gira responde al lanzamiento del tercer material de estudio del cantante

REUTERS/Kylie Cooper

Las fechas en México forman parte de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de Dinner Party, tercer álbum de estudio de Niall Horan, publicado en plataformas digitales el 5 de junio de este 2026. El tour recorre actualmente Europa y continuará durante 2027 por Australia, Estados Unidos, Canadá y México.

El concierto en el Palacio de los Deportes está programado para las 20:00 horas del 7 de mayo de 2027, en un recinto que se ha consolidado como sede habitual para presentaciones de artistas internacionales dentro de la capital mexicana.

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Niall Horan formó parte de One Direction desde su creación en 2010 en The X Factor

(Yui Mok/PA vía AP)

Niall Horan se dio a conocer en 2010 cuando audicionó como solista en el programa británico The X Factor. Los jueces del concurso, entre ellos Simon Cowell, decidieron integrarlo junto con Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik en un grupo que se convertiría en One Direction.

La agrupación vendió más de 200,000,000 de discos en cinco años y lanzó álbumes como “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories” y “Four”, todos colocados en los primeros lugares de las listas de popularidad. Dentro de la banda, Horan también ejercía como guitarrista cuando el formato del espectáculo lo requería.

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En marzo de 2015, Zayn Malik anunció su salida del grupo. Los cuatro integrantes restantes continuaron la gira mundial y publicaron el disco “Made in the A.M.” como cuarteto, antes de anunciar meses después una pausa indefinida como banda.

La separación se formalizó en 2016, luego de la última presentación televisada de la agrupación en el especial de Año Nuevo de Dick Clark, el 31 de diciembre de 2015. Horan inició su carrera como solista ese mismo año, con el sencillo “This Town”, publicado en septiembre bajo el sello Capital Records.

Su álbum debut, “Flicker”, salió en 2017 y alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200. Niall Horan se ha mantenido activo desde entonces con producciones como “Heartbreak Weather”, de 2020, y “The Show”, de 2023, previo al lanzamiento de “Dinner Party” en 2026.

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