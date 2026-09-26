Caso Ayotzinapa: CNDH rechaza “categóricamente” haber negado atención a los padres de los 43 normalistas desaparecidos

La CNDH rechazó no haber atendido a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Crédito: X / @Tlachinollan

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Este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó “categóricamente” haber negado la atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

El reclamo contra la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra fue porque durante la manifestación del 24 de septiembre, en sus instalaciones, los familiares de los desaparecidos fueron ignorados.

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Además, la CNDH reconoció que, a más de dos meses de emitir la Recomendación 208VG/2026, no ha recibido el visto bueno por parte de las autoridades a las que fue dirigida.

CNDH rechaza haber negado atención a los padres de los normalistas de Ayotzinapa

Al cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes, el organismo precisó, en un comunicado, que la recomendación en cuestión no recibió la aceptación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), ni de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre la protesta en sus instalaciones, sostuvo que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, muestra disposición para escuchar a las familias, dialogar y responder a sus demandas. Y reiteró que esa apertura se mantiene.

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“En todo momento hubo la plena disposición de su presidenta Rosario Piedra para escucharlos, para dialogar y para ofrecerles todas las respuestas que reclamen y necesiten; y que esa disposición sigue y la seguirá habiendo para cuando ellos lo decidan”, reza la nota informativa.

Interés de la institución es que se investiguen todos los hechos

El organismo autónomo intentó aclarar que mantiene su interés en que se investiguen todos los hechos y a todas las personas que sean necesarias para poner fin a “tanta mentira, encubrimiento, ineficiencias y omisiones que han enturbiado el caso”.

Como era de esperarse, defendió la Recomendación 208VG/2026, emitida el 8 de julio, y aclaró que fue elaborada a petición de expresa de las víctimas, con quienes, aseguró, haberse reunido las ocasiones que lo solicitaron.

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Buscan proteger los derechos de las familias de los estudiantes desaparecidos y sobrevivientes

La CNDH también explicó que el documento buscó proteger los derechos de las familias de los normalistas desparecidos y de los estudiantes sobrevivientes, quienes, según la institución, no han contado con el apoyo suficiente para reconstruir sus proyectos de vida.