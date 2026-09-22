México

Paciente del IMSS muere tras caer de un cuarto piso del Centro Médico Nacional en CDMX, investigan caso

El paciente se encontraba hospitalizado en urología

Exterior del edificio beige del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda en la Ciudad de México, con un mural artístico en su base y un jardín circular al frente
El Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, uno de los diez hospitales mexicanos reconocidos en el ranking World's Best Hospitals 2026, destaca por su infraestructura y calidad médica. (IMSS)
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Un paciente de 82 años murió durante la madrugada del martes 22 de septiembre tras una caída desde el cuarto piso de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Ciudad de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el paciente se encontraba hospitalizado bajo atención del servicio de Urología. El 21 de septiembre fue sometido a un procedimiento quirúrgico que, de acuerdo con el reporte médico, concluyó sin complicaciones.

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Durante la madrugada, personal médico valoró al paciente. Posteriormente, el hospital recibió el reporte de que habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia. Momentos después, fue localizado tras caer desde el cuarto piso. El personal médico acudió al lugar y confirmó que no presentaba signos vitales.

El paciente había sido sometido a una cirugía

De acuerdo con el IMSS, el hombre fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Según el reporte médico, la intervención concluyó sin complicaciones. En una Tarjeta Informativa, el instituto no informó cuál era el padecimiento por el que permanecía hospitalizado ni proporcionó detalles sobre el tipo de cirugía realizada, sin embargo, detalló que se encontraba en el área de urología.

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Durante la madrugada del martes, el paciente fue valorado por personal médico. Posteriormente, se recibió el reporte de que habría salido hacia el área de las escaleras de emergencia.

Momentos después, el hombre fue localizado tras una caída desde el cuarto piso del inmueble. Personal médico acudió al lugar y constató que no presentaba signos vitales.

Fachada curvada de un edificio de piedra con el logo dorado del IMSS y las palabras "IMSS" y "Unidad de Congresos". Jardines y personas caminando frente a la entrada
La icónica sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) simboliza la institución que logró que diez de sus hospitales fueran nombrados entre los mejores del mundo. (IMSS)

Autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento

Tras confirmar la muerte, el personal del hospital dio aviso inmediato a las autoridades competentes. El IMSS señaló que colabora con las diligencias y que realiza una revisión institucional para esclarecer las circunstancias del caso.

Hasta ahora, el instituto no ha establecido cómo ocurrió la caída ni las razones por las que el paciente llegó al área de las escaleras de emergencia. Tampoco ha informado si existían medidas de vigilancia específicas para el hombre o si el acceso al área estaba restringido.

La institución precisó que, mientras concluyen las diligencias de las autoridades y la revisión interna, no es posible establecer ni anticipar la mecánica de los hechos ni las causas asociadas al fallecimiento.

El IMSS tampoco ha informado sobre personas detenidas, posibles responsabilidades administrativas o penales, ni sobre una hipótesis oficial relacionada con la caída.

Exterior del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda con fachada de tonos claros, murales, una escultura de jaguar en primer plano y una columna oscura
La fachada principal del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda, parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI, refleja su compromiso con la atención médica de alta complejidad y la formación de especialistas en México. (IMSS)

El caso ocurre mientras el IMSS revisa otros fallecimientos

El fallecimiento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI ocurre mientras el IMSS mantiene una revisión integral por la muerte de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en Durango.

De acuerdo con información publicada por Infobae, los recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre de 2026. En ese caso, el instituto restringió temporalmente los nuevos ingresos a la unidad neonatal, aisló los casos identificados y aplicó medidas de limpieza, desinfección, vigilancia y control.

El IMSS informó que las verificaciones institucionales no detectaron carencias de insumos que impidieran las labores sanitarias o la atención de los pacientes. También señaló que una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual fue identificada durante la investigación, aunque aclaró que su presencia no explica por sí sola los fallecimientos.

Autoridades de la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) participaron en la revisión de expedientes clínicos, protocolos de atención y medidas de prevención de infecciones.

Ambos casos corresponden a unidades del IMSS, pero no existe información oficial que los relacione entre sí. En el caso del paciente de 82 años, las autoridades aún deben determinar las circunstancias de la caída y las causas del fallecimiento.

El IMSS reiteró sus condolencias a los familiares del paciente y señaló que continuará colaborando con las autoridades hasta que concluyan las investigaciones.

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