México

Los espuma en aerosol puede causar broncoespasmos y conjuntivitis: cómo usarlo de manera segura para prevenir sus daños a la salud

Si una persona presenta dificultad para respirar, silbidos al respirar, desmayo, convulsiones o una reacción alérgica extensa instituciones de salud recomiendan llamar al 911

Lata metálica de aerosol etiquetada como ESPUMA SPRAY expulsando espuma blanca y diminutas gotas de líquido.
Una lata de espuma en aerosol expulsa una ráfaga blanca y pequeñas gotas frente a un fondo decorado con luces nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante las fiestas patrias, la espuma en aerosol se vuelve parte de los festejos en plazas, bares y reuniones familiares y aunque suele usarse como un juego, rociarla directamente al rostro o inhalarla a corta distancia puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias.

Sin embargo, aunque pueda parecer algo sin riesgo, pocas personas saben que las sustancias químicas y los propulsores que contiene este producto pueden provocar desde ardor, lagrimeo y dermatitis hasta crisis asmáticas o lesiones en la córnea.

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Niñas, niños, personas con alergias y quienes padecen enfermedades respiratorias se encuentran entre los grupos con mayor riesgo ante una exposición directa o prolongada.

Un grupo de personas lanza espuma en aerosol con latas y sostiene banderas de México en una calle decorada.
Varias personas celebran las fiestas patrias de México en la calle mientras se rocían espuma en aerosol y sostienen banderas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que puede casuar el mal uso de la espuma en aerosol que suele usarse en las fiestas patrias

La espuma en aerosol usada en fiestas patrias puede causar daños si se rocía directo al rostro, se inhala a corta distancia, entra a los ojos, se ingiere o se aplica durante mucho tiempo sobre la piel.

El riesgo cambia según la fórmula y la cantidad, pero las autoridades sanitarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alertan sobre estos efectos:

  • Ojos: ardor, lagrimeo, enrojecimiento, conjuntivitis química y visión borrosa. Una exposición intensa puede lesionar o quemar la córnea y comprometer la visión.
  • Piel: irritación, comezón, sarpullido, dermatitis por contacto y reacciones alérgicas. Personas con piel sensible, eczema o alergias pueden reaccionar con mayor intensidad.
  • Vías respiratorias: tos, ardor de nariz y garganta, sensación de opresión en el pecho y falta de aire. Puede desencadenar una crisis asmática o agravar problemas respiratorios previos.
  • Ingestión accidental: irritación de boca, garganta y estómago, además de náusea o vómito.
  • Riesgo por el envase: al ser aerosol presurizado, no debe perforarse ni dejarse al sol, cerca de flamas, cigarros o fuentes de calor.

Si una persona presenta dificultad para respirar, silbidos al respirar, desmayo, convulsiones o una reacción alérgica extensa, hay que llamar al 911.

Infografía sobre espuma en aerosol con ilustraciones de ojos irritados, una mano con sarpullido, pulmones, aparato digestivo y lata junto al fuego.
Una infografía de Infobae detalla los efectos nocivos en ojos, piel, vías respiratorias y sistema digestivo provocados por la espuma en aerosol usada en fiestas patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la espuma en aerosol de manera segura para prevenir sus daños a la salud

Para reducir los riesgos de la espuma en aerosol durante las fiestas patrias la institución recomienda estas medidas:

  • No la rocíes al rostro ni cerca de ojos, nariz, boca u oídos. Tampoco la dirijas hacia otras personas, aunque sea como juego.
  • Úsala sólo al aire libre o en espacios ventilados. Evita aplicarla dentro de autos, cuartos, baños o lugares con mucha gente.
  • No inhales el aerosol. Mantén la lata alejada de la cara y evita permanecer en una nube de espuma.
  • Limita el contacto con la piel. No la apliques de forma prolongada; al terminar, retira los residuos con agua y lava las manos.
  • Extrema precauciones con niñas, niños, adultos mayores y personas con asma, alergias, dermatitis o problemas respiratorios. Lo más prudente es que no la manipulen.
  • Revisa el envase antes de comprarla. Debe tener etiqueta, instrucciones, advertencias y datos del fabricante. No uses productos sin identificación o con lata dañada.
  • Aléjala de flamas, cigarros, estufas y del sol directo. Los envases están presurizados y pueden representar un riesgo con el calor.
  • No la ingieras ni la uses cerca de alimentos, bebidas, mascotas o bebés.

Si entra en los ojos, no hay que frotarlos: enjuaga de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Si hay visión borrosa, dolor intenso, inflamación, ronchas extensas o dificultad para respirar, busca atención médica urgente o llama al 911.

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