Timol y carvacrol: los compuestos del orégano que previene la inflamación cuando comes tu pozole

Unas manos espolvorean orégano sobre un tazón de barro con pozole rojo recién servido, acompañado de guarniciones tradicionales como rábano, cebolla y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El orégano es clave en el pozole porque funciona como un remate aromático: se agrega al servir y su perfume herbal contrasta con el caldo, el maíz nixtamalizado y la carne.

También ayuda a equilibrar los sabores más grasos o intensos del platillo. Su perfil ligeramente terroso y amargo acompaña el chile, la cebolla, el rábano y el limón, sin cubrirlos. Por eso suele ponerse al gusto, junto con las demás guarniciones.

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No es un ingrediente indispensable en todas las recetas, pero sí se volvió parte de la forma tradicional de servir pozole en muchas regiones de México. Aporta una nota reconocible y permite ajustar el sabor sin añadir más sal.

Además, el orégano contiene compuestos aromáticos como carvacrol y timol, los cuales se han asociado con efectos digestivos por lo cual agregar un poco a tu platillo no solo añade sabor sino que también ayuda a que puedas digerirlo mejor y evitar sentirte muy inflamado después de consumirlo.

Una mujer mexicana consume un plato tradicional de pozole rojo servido en una cazuela de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los compuestos del orégano que le brinda sus beneficios a la salud

De acuerdo con información del estudio Orégano mexicano (Lippia graveolensKunth) como fuente de compuestos bioactivos algunos de los principales compuestos bioactivos de esta especia, responsable de sus beneficios, son los siguientes:

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Carvacrol: es uno de los componentes principales de su aceite esencial. En estudios de laboratorio muestra actividad antioxidante, antimicrobiana y antiinflamatoria.

Timol: compuesto fenólico relacionado con el carvacrol. Contribuye al aroma y se ha estudiado por su acción frente a ciertos microorganismos y por limitar la oxidación de grasas.

Ácido rosmarínico: polifenol con actividad antioxidante. También se investiga por su posible efecto antiinflamatorio.

Ácidos cafeico, p-cumárico y ferúlico: compuestos fenólicos que participan en la capacidad antioxidante de la planta.

Flavonoides: como luteolina, apigenina, quercetina, pinocembrina y galangina. Se asocian con actividad antioxidante en estudios experimentales.

Terpenos y sesquiterpenos: entre ellos p-cimeno, γ-terpineno, β-cariofileno, linalool y sabineno. Algunos actúan como precursores o acompañantes del carvacrol y timol, y pueden aportar actividad antimicrobiana o antiinflamatoria.

Una infografía de Infobae detalla los principales compuestos bioactivos del orégano y los factores que modifican sus proporciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción de estos compuestos cambia según la especie. El orégano común suele referirse a Origanum vulgare, mientras el llamado orégano mexicano suele ser Lippia graveolens. Ambos pueden contener carvacrol y timol, aunque en cantidades variables según el origen, cultivo y método de extracción.

Cuáles son los beneficios de comer pozole con orégano

El beneficio principal de comer pozole con orégano está en el conjunto del platillo, no en que el orégano por sí solo lo convierta en un remedio.

Aporta energía y saciedad: el maíz nixtamalizado proporciona carbohidratos. Si lleva carne, suma proteína, que ayuda a mantener la saciedad.

Puede incluir fibra y micronutrientes: la cantidad depende de la preparación y de las guarniciones. Lechuga o col, rábano, cebolla y limón agregan fibra, vitamina C y otros compuestos vegetales.

El orégano suma compuestos antioxidantes: contiene carvacrol, timol y ácido rosmarínico. Hay evidencia experimental de actividad antioxidante y antimicrobiana, pero comer la cantidad habitual de orégano en un plato no demuestra que prevenga o cure enfermedades.

Puede ayudar a reducir la sal añadida: usar orégano, chile, ajo, cebolla y limón intensifica el sabor sin depender tanto de sal, consomé o sazonadores comerciales. Elegir caldos bajos en sodio es una medida útil para moderar el consumo de sodio.

En la cocina, el orégano se consume en hojas secas. (Unsplash)

La parte menos favorable suele ser el sodio del caldo y de los condimentos, además de la grasa si se prepara con cortes grasos, chicharrón o mucha crema.

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Para una versión más equilibrada, conviene elegir carne magra, aumentar verduras, moderar la porción de tostadas y limitar sal, consomé y crema.

El orégano de cocina no es equivalente al aceite o cápsulas concentradas de orégano. Los suplementos botánicos requieren evidencia específica de seguridad y eficacia, que puede variar entre productos.