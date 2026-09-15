Hermana de Claudia Tacoronte lanza reclamo a autoridades por el feminicidio de la estudiante: “¿Tenemos que normalizarlo?”

Entre homenajes y reclamos, la familia de Claudia Tacoronte exige saber qué ocurrió y que se haga justicia. REUTERS/Margarito Perez Retana

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La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, cuestionó el manejo institucional del caso y afirmó que ni ella ni sus padres han recibido contacto de autoridades para conocer directamente lo ocurrido o recibir acompañamiento, pese a que algunas instituciones han informado públicamente que mantienen comunicación con la familia.

En un mensaje difundido en redes sociales, la joven explicó que tanto ella como sus padres se han enterado de parte de la información sobre el asesinato a través de los medios de comunicación.

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Aclaró que sí han recibido llamadas relacionadas con asuntos legales y trámites derivados del feminicidio de Claudia, pero negó que hayan sido contactados para recibir apoyo o para explicarles directamente las circunstancias del crimen.

“Perdón, pero a mis padres no les ha llamado absolutamente nadie. Y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”, señaló la hermana de Claudia. Agregó que las versiones sobre un supuesto acompañamiento a la familia no corresponden con lo que ellos han experimentado.

La declaración contrasta con los comunicados de autoridades mexicanas y de instituciones educativas, que han informado sobre coordinación con el Consulado de España y la disposición de brindar apoyo a los familiares de la estudiante.

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“Que, por favor, encuentren a ese tío”: el reclamo de la hermana de Claudia tras el asesinato de la estudiante española.

Hermana de Claudia Tacoronte cuestiona seguridad para estudiantes de intercambio

Claudia Tacoronte Aguilera era originaria de Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. En agosto llegó a Morelos para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con el relato de su hermana, Claudia había viajado a México como parte de un intercambio que le fue asignado después de solicitar participar en el programa.

La familia, explicó, no habría recibido antes de su llegada información suficiente sobre las condiciones de seguridad del lugar donde estudiaría.

La joven también cuestionó que Claudia hubiera sido enviada a una zona donde, según su relato, previamente habían ocurrido otros asesinatos de estudiantes.

“¿Tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, preguntó.

Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

Su reclamo se relaciona con otros casos de mujeres vinculadas con la UAEM que han sido asesinadas o localizadas sin vida durante este año. Entre ellos se encuentran Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

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La hermana de Claudia sostuvo que sus padres ya estaban preocupados por la seguridad de la joven desde antes del ataque, pero que ella había decidido participar en el intercambio para conocer nuevos lugares y vivir la experiencia académica.

Así ocurrió el feminicidio de Claudia Tacoronte en Cuautla

Claudia fue asesinada el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en actividades relacionadas con la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

La información preliminar difundida sobre el caso señala que la joven fue atacada con un arma blanca y sufrió diversas heridas que provocaron su muerte.

Una de las primeras líneas conocidas apunta a un posible intento de asalto que habría escalado hasta la agresión, aunque las circunstancias exactas todavía son materia de investigación.

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Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino. Captura de pantalla

En su testimonio, la hermana relató que un hombre habría intentado robarle el celular a Claudia. Según esa versión, la estudiante corrió para pedir ayuda y el agresor la habría perseguido y atacado con un cuchillo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, por lo que corresponde a la autoridad ministerial establecer las circunstancias de la muerte, las líneas de investigación y las responsabilidades que resulten conforme avance la indagatoria.

Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, no se ha informado públicamente la identidad de un sospechoso.

Entre los datos conocidos sobre el caso están:

Claudia Tacoronte tenía 21 años y era originaria de Canarias, España .

Estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada .

Llegó a México en agosto para realizar un intercambio académico en la UAEM .

Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla .

El ataque ocurrió cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla .

La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

La identidad del responsable y las circunstancias exactas permanecen bajo investigación.

Gobierno de Morelos reporta coordinación con España por el caso

Mientras la familia cuestiona públicamente la falta de contacto directo, el Gobierno de Morelos ha informado que mantiene coordinación con autoridades españolas.

Margarita González Saravia reiteró que su gobierno trabaja en coordinación con la Fiscalía y autoridades federales para esclarecer el crimen y hacer justicia.

La gobernadora Margarita González Saravia señaló que sostuvo una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar el caso de Claudia.

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La mandataria aseguró que existen avances en la investigación y que su administración trabaja junto con la Fiscalía de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México.

González Saravia también informó que el gobierno estatal comenzó a dar seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los hechos y que se estableció comunicación con el Consulado de España.

Además, señaló que instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, para brindar apoyo dentro de sus respectivas atribuciones.

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Sin embargo, la hermana de Claudia sostuvo que esa coordinación institucional no se ha traducido en contacto directo con ella o con sus padres para explicarles lo ocurrido o brindarles el acompañamiento que, según las autoridades, se encuentra disponible.

Universidad de Granada y UAEM reaccionan al asesinato de Claudia

La Universidad de Granada confirmó que Claudia era estudiante de esa institución y expresó su condena por el asesinato. También informó que puso sus recursos a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas.

Este lunes se realizó un minuto de silencio en memoria de la estudiante en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde cursaba sus estudios.

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La UAEM también expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de Claudia. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió igualmente que las autoridades mexicanas investiguen y esclarezcan el caso.

Morelos promete justicia por Claudia Tacoronte tras reunión con cónsul de España.

La hermana de Claudia, sin embargo, pidió que las acciones no se limiten a homenajes o mensajes públicos. En su mensaje cuestionó que se realicen minutos de silencio o se enciendan velas mientras, según afirmó, no se ha localizado al responsable.

“Yo espero que de verdad investiguen bien el caso, que, por favor, encuentren a ese tío”, manifestó.

La joven también rechazó los comentarios realizados en redes sociales que responsabilizaban o culpaban a Claudia por su apariencia. Pidió a quienes escriben ese tipo de mensajes que se abstengan de hacerlo.

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El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía de Morelos. Mientras las autoridades continúan con las indagatorias, la familia de Claudia reclama conocer directamente qué ocurrió y que se determine la responsabilidad por el asesinato de la estudiante española.