Aparecen sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol para La Casa de los Famosos México 2026

Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México en Huixquilucan

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Reportan sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol Shine Boomdog en Huixquilucan, Estado de México, donde se graba la temporada actual de La Casa de los Famosos México, según imágenes que circulan en las redes sociales

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Elisa Beristain a través de Instagram y muestran puertas con sellos colocados en el inmueble ubicado en la carretera México-Huixquilucan.

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El inmueble no habría sido clausurado de manera definitiva. La información indica que algunas áreas operarían bajo sellos de suspensión parcial de actividades, medida administrativa que difiere de una clausura total.

Sellos de suspensión en las instalaciones de Endemol México (Instagram/@elisaberistain)

Una suspensión parcial no implica desalojo del inmueble

Una suspensión parcial puede estar relacionada con algún incumplimiento de carácter administrativo o con trámites pendientes ante las autoridades correspondientes. A diferencia de una clausura total, este tipo de medida no necesariamente implica el desalojo del inmueble ni la interrupción completa de las actividades que se desarrollan en él.

Para determinar con precisión el motivo de los sellos sería necesario conocer la resolución o el documento oficial emitido por la autoridad correspondiente. Hasta el momento no se ha hecho pública esa documentación.

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La Casa de los Famosos continúa su transmisión sin cambios

Pese a la circulación de las imágenes, La Casa de los Famosos México continúa con su programación habitual. El domingo 13 de septiembre se realizó la séptima gala de eliminación, en la que Masad Altamimi se convirtió en el eliminado tras recibir el menor respaldo del público.

Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

La situación relacionada con los sellos no ha provocado la suspensión de la transmisión ni de las actividades de los habitantes dentro de la casa. Las versiones sobre una eventual cancelación por problemas de permisos o por una supuesta baja audiencia no cuentan con confirmación oficial.

Ni Endemol ni TelevisaUnivision se pronuncian sobre los sellos

Hasta el cierre de esta nota, no existe un comunicado de la producción ni de TelevisaUnivision que aborde directamente el tema de los sellos de suspensión. Tampoco hay registro de algún pronunciamiento del ayuntamiento de Huixquilucan que confirme la colocación de los sellos o explique su origen.

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La productora del programa, Rosa María Noguerón, habló recientemente con la prensa sobre versiones que apuntaban a su posible salida del proyecto, aunque no se refirió al tema de los sellos. “Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa y lo agradezco mucho”, declaró.

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Noguerón añadió que la producción se realiza de manera conjunta entre Endemol y Televisa. “Se trabaja, por supuesto, siempre en equipo de la mano de ambas empresas”, señaló, al ser cuestionada sobre decisiones futuras respecto al programa.

Seguir operando pese a los sellos podría configurar un delito en el Estado de México

El Código Penal del Estado de México tipifica el quebrantamiento de sellos en su artículo 124: prevé de uno a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa para quien rompa, altere o quite los sellos colocados por una autoridad competente en Huixquilucan o cualquier municipio de la entidad.

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La legislación local va más allá de la ruptura física del sello. El artículo 124 Bis castiga con tres a ocho años y medio de prisión y de quinientos a mil días multa a quien, obligado por una resolución de autoridad a mantener el estado de suspensión o clausura, “no la acate”, aun cuando los sellos permanezcan intactos.

Este video es un reportaje que presenta imágenes de sellos de suspensión colocados en las instalaciones de Endemol Shine Boomdog en Huixquilucan, Estado de México. Las tomas muestran puertas con carteles de "SUSPENSION" Crédito: "BereTIME" Elisa Beristain.

Esto significa que continuar con actividades en las áreas selladas —así no se toquen físicamente los sellos— podría constituir delito bajo la ley mexiquense, de acuerdo con el texto vigente del Código Penal del Estado de México.

La responsabilidad alcanzaría a directivos de Endemol México

El artículo 124 Bis del código estatal señala expresamente al “titular, propietario o responsable” de una unidad económica en suspensión que use, realice o tolere actos de comercio o prestación de un servicio en el inmueble. La norma no distingue entre quien ordena continuar operaciones y quien las ejecuta materialmente.

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En el Estado de México las sanciones contemplan penas de prisión que van de uno a siete años cuando el establecimiento no maneja venta de bebidas alcohólicas; en giros con venta de alcohol, la pena puede escalar hasta diez años de cárcel.

Endemol Argentina

A nivel federal, el Código Penal Federal contempla en su artículo 187 una figura similar, aunque con penas menores a las del fuero común mexiquense. Un análisis legislativo consultado en el portal del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que este delito no depende únicamente del daño físico a los sellos, sino de la continuidad de las actividades que la autoridad buscaba frenar.

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La gran final de La Casa de los Famosos México está prevista para el 4 de octubre

Mientras no exista un comunicado de la producción o de TelevisaUnivision que indique lo contrario, La Casa de los Famosos México continúa su camino hacia la gran final. La temporada arrancó el 26 de julio con 18 habitantes.

La producción de TelevisaUnivision confirmó este 14 de septiembre que el programa podría cambiar sus reglas en las últimas semanas, con ajustes en las mecánicas de nominación, liderazgos y pruebas de salvación de cara al cierre de la temporada. Ninguno de estos anuncios hace referencia a la situación de los sellos reportados en el inmueble de Huixquilucan.