Humo, gritos y pánico en el Metro de la CDMX: así fue la impresionante explosión en Gómez Farías de la Línea 1 l Videos

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que se registró un cortocircuito en las vías de la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Tras un destello de luz en la zona del tren, el andén quedó cubierto por humo mientras los usuarios evacuaban el lugar.

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Caos, pánico y confusión vivieron usuarios del transporte colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) en la estación Gómez Farías de la Línea 1 debido a que ocurrió una explosión de gran impacto en la zona de vías en aproximadamente 25 metros, debido a un cortocircuito que habría sido ocasionado por la caída de algún objeto metálico, según las autoridades.

La mañana del 15 de septiembre a las 6:23 ocurrió el incidente que no dejó personas lesionadas ni intoxicadas y el servicio se reanudó en toda la ruta de Observatorio a Pantitlán después de una revisión de seguridad. Tras hora y media se reanudó el servicio

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El objeto metálico cayó a las vías e hizo contacto con la barra guía electrificada que suministraba energía a los trenes. Ese contacto generó un arco eléctrico y humo, lo que obligó a suspender temporalmente la circulación en parte de la Línea 1 que va de Observatorio a Pantitlán.

La afectación comenzó entre Balbuena y Pantitlán, mientras los trenes circularon de Observatorio a Moctezuma en ambos sentidos. Durante la contingencia, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros cubrieron el trayecto entre Moctezuma y Pantitlán para apoyar el traslado de las personas usuarias.

Algunas personas usuarias señalaron que observaron humo dentro de uno de los trenes luego de que se detuvo el servicio. Policías y personal del Metro desalojaron la estación para evitar que hubiera personas afectadas por la acumulación de humo.

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Este video muestra la estación Gómez Farías del Metro CDMX tras una explosión en las vías de la Línea 1 el 15 de septiembre. Se observan pasillos y torniquetes vacíos. Una persona con chaleco de seguridad corre por la estación. Se distingue una capa de humo en el área de acceso. El contenido es una cobertura del evento.

La revisión descartó lesiones y permitió reabrir la Línea 1

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el cortocircuito también provocó una afectación temporal en la operación de la estación Zaragoza. Añadió que, tras la inspección, se descartó que hubiera personas lesionadas.

El Sistema de Transporte Colectivo indicó que personal de Material Rodante e Instalaciones Fijas revisó la zona donde cayó el objeto. Las cuadrillas realizaron pruebas con trenes en vacío antes de permitir nuevamente el paso de convoyes con pasajeros.

Durante parte de la atención, la circulación funcionó únicamente entre Moctezuma y Observatorio. También se cerró temporalmente toda la Línea 1, de Observatorio a Pantitlán, mientras se adecuaban autobuses de RTP para trasladar a las personas afectadas.

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El servicio se normalizó alrededor de las 8:30 horas, cuando las estaciones reabrieron y los trenes retomaron su recorrido completo en ambos sentidos. La reapertura ocurrió después de que concluyó la inspección en las vías y se confirmó que existían condiciones seguras para operar.

Usuarios reportan humo en la Línea 1 del Metro de la CDMX.

Un objeto metálico puede provocar arcos eléctricos en las vías

La barra guía electrificada opera con 750 volts, por lo que objetos como paraguas, globos metálicos o teléfonos celulares pueden generar fuego, arcos eléctricos o cortocircuitos si entran en contacto con ella. Estos incidentes obligan a interrumpir la energía para retirar los artículos sin exponer al personal ni a las personas usuarias.

El Metro explicó que la recuperación de objetos requiere un corte de corriente de entre tres y cinco minutos. Aunque la interrupción puede parecer breve, detiene los trenes de toda la línea mientras se aplica el protocolo de seguridad.

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Rubalcava pidió a las personas usuarias sujetar correctamente sus pertenencias al permanecer en los andenes y durante el viaje. La caída de objetos a las vías puede dañar las instalaciones fijas y ocasionar demoras en el servicio.

Las recomendaciones incluyen no bajar nunca a la zona de vías ni cruzar la línea amarilla del andén. El acceso está prohibido porque la presencia de corriente eléctrica de alta tensión puede ser mortal.

Celulares y audífonos concentran las caídas de pertenencias

Durante 2026, personas usuarias registraron la caída de miles de objetos a las vías del Metro de la Ciudad de México. Los celulares encabezaron los incidentes, con más de 1,800 casos, seguidos de 721 reportes de audífonos inalámbricos.

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La lista también incluyó 172 pares de lentes, 144 carteras y monederos, así como 113 tarjetas y credenciales. Los registros señalaron cerca de 106 caídas de paraguas y sombrillas durante distintas fechas del año; en agosto se informaron 94 paraguas en las vías.

Entre los objetos extraños que llegaron a la zona de circulación figuraron termos, artículos metálicos, una cafetera y el bastón de una persona invidente. Los objetos metálicos representan un riesgo particular porque pueden tocar la barra electrificada y provocar una falla como la registrada en Gómez Farías.

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (Redes sociales)

Cuando una pertenencia cae a las vías, la indicación es informar de inmediato al jefe de estación, al personal de vigilancia o a seguridad industrial. La persona usuaria debe precisar el lugar donde cayó el objeto para que las cuadrillas evalúen la forma segura de recuperarlo.

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El personal determina si puede retirar la pertenencia con un corte rápido de corriente o si deberá extraerla al concluir el horario de servicio. Las personas usuarias pueden acudir posteriormente a la Oficina de Objetos Extraviados del Metro para solicitar la devolución de sus artículos.

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW Metro CDMX)