Por qué recomiendan poner suavizante en la cubeta para limpiar los pisos

Una mujer vierte suavizante azul dentro de un cubo con agua para realizar tareas de limpieza en el suelo de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poner unas gotas de suavizante en el agua para trapear puede dejar olor agradable y dar una sensación de brillo o suavidad en ciertos pisos. También puede ayudar a reducir la electricidad estática, sobre todo en superficies sintéticas.

Si bien su uso no desinfecta ni elimina bien la grasa unas cuantas gotas pueden ayudar a dar brillo a los pisos y dejar un aroma fresco.

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Sin embargo, es importante no exceder su uso y evitarlo en ciertas superficies.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trapear los pisos poniendo suavizante en la cubeta

El suavizante no limpia mejor por sí solo: deja aroma y puede reducir la estática, pero no retira grasa, polvo o suciedad como un limpiador para pisos. Si quieres usarlo, que sea al final y en una cantidad mínima para no dejar el piso pegajoso o resbaloso.

Cómo trapear con suavizante

Barre o aspira primero para retirar tierra, cabello y polvo. Llena una cubeta con 8 a 10 litros de agua tibia. Agrega la cantidad indicada de tu limpiador para pisos. Si el piso tiene grasa, usa un desengrasante apto para esa superficie. Añade únicamente media cucharadita de suavizante. No pongas un chorro: el exceso deja residuos y marcas. Humedece el trapeador, exprímelo muy bien y trapea por secciones. El trapeador debe quedar húmedo, no chorreando. Da una segunda pasada con agua limpia, especialmente si usaste mucho limpiador o si el piso queda opaco, jabonoso o resbaloso. Deja secar con ventilación y evita caminar sobre el área hasta que esté completamente seca.

Precauciones

No mezcles suavizante con cloro, amoniaco, vinagre ni desinfectantes .

Evítalo en madera, laminado, mármol, granito, pisos encerados y vinil, salvo que el fabricante lo autorice.

Si hay niñas, niños, adultos mayores o mascotas, es mejor no usarlo en el piso: una película de producto puede aumentar el riesgo de resbalones.

Para un piso realmente limpio, usa el producto adecuado al material; reserva el suavizante para dar aroma de forma ocasional.

Una persona trapea diligentemente un reluciente suelo de mosaico en una estancia luminosa y moderna, que conecta con una cocina de diseño abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras usos del suavizante que pueden usarse durante la limpieza

El suavizante puede servir para algunas tareas de limpieza, siempre diluido y sin mezclarlo con cloro, amoniaco ni otros productos.

Quitar electricidad estática: Mezcla una cucharadita en 1 litro de agua. Humedece apenas un paño de microfibra y pásalo por persianas, pantallas apagadas, muebles de plástico o superficies que juntan polvo.

Limpiar zoclos y puertas: Una pequeña cantidad diluida ayuda a dejar aroma y reduce el polvo estático. Después pasa un paño seco para evitar residuos.

Refrescar tapicería y cortinas: Mezcla 1 cucharadita con agua en un atomizador. Rocía a distancia y de forma ligera. Primero prueba en una zona escondida, ya que puede manchar algunas telas.

Retirar residuos de etiquetas: Aplica suavizante diluido sobre el pegamento, deja actuar unos minutos y frota con un paño. Después limpia con agua y jabón.

Facilitar la limpieza de brochas y rodillos de pintura al agua: Déjalos en agua tibia con unas gotas de suavizante antes de lavarlos. Puede ayudar a aflojar pintura fresca, aunque no sustituye el lavado inmediato.

Limpiar vidrios de regadera con residuos ligeros: Una mínima cantidad en agua puede ayudar a pasar el paño y dar olor. Hay que enjuagar bien para que no quede película ni se vuelva resbaloso.

Aromatizar el bote de basura: Humedece un algodón o una toalla de papel con unas gotas y colócalo bajo la bolsa. Cámbialo con frecuencia.

Evítalo en pisos de madera, mármol, granito, laminado, vinil y superficies que se vuelven resbalosas. Tampoco conviene usarlo en pantallas, lentes o espejos si se busca un acabado sin marcas.

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