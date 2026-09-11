Por qué recomiendan poner suavizante en la cubeta para limpiar los pisos

Poner unas gotas de suavizante en el agua para trapear puede dejar olor agradable y dar una sensación de brillo o suavidad en ciertos pisos. También puede ayudar a reducir la electricidad estática, sobre todo en superficies sintéticas.
Si bien su uso no desinfecta ni elimina bien la grasa unas cuantas gotas pueden ayudar a dar brillo a los pisos y dejar un aroma fresco.
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Sin embargo, es importante no exceder su uso y evitarlo en ciertas superficies.
Cómo trapear los pisos poniendo suavizante en la cubeta
El suavizante no limpia mejor por sí solo: deja aroma y puede reducir la estática, pero no retira grasa, polvo o suciedad como un limpiador para pisos. Si quieres usarlo, que sea al final y en una cantidad mínima para no dejar el piso pegajoso o resbaloso.
Cómo trapear con suavizante
- Barre o aspira primero para retirar tierra, cabello y polvo.
- Llena una cubeta con 8 a 10 litros de agua tibia.
- Agrega la cantidad indicada de tu limpiador para pisos. Si el piso tiene grasa, usa un desengrasante apto para esa superficie.
- Añade únicamente media cucharadita de suavizante. No pongas un chorro: el exceso deja residuos y marcas.
- Humedece el trapeador, exprímelo muy bien y trapea por secciones. El trapeador debe quedar húmedo, no chorreando.
- Da una segunda pasada con agua limpia, especialmente si usaste mucho limpiador o si el piso queda opaco, jabonoso o resbaloso.
- Deja secar con ventilación y evita caminar sobre el área hasta que esté completamente seca.
Precauciones
- No mezcles suavizante con cloro, amoniaco, vinagre ni desinfectantes.
- Evítalo en madera, laminado, mármol, granito, pisos encerados y vinil, salvo que el fabricante lo autorice.
- Si hay niñas, niños, adultos mayores o mascotas, es mejor no usarlo en el piso: una película de producto puede aumentar el riesgo de resbalones.
- Para un piso realmente limpio, usa el producto adecuado al material; reserva el suavizante para dar aroma de forma ocasional.
Otras usos del suavizante que pueden usarse durante la limpieza
El suavizante puede servir para algunas tareas de limpieza, siempre diluido y sin mezclarlo con cloro, amoniaco ni otros productos.
- Quitar electricidad estática: Mezcla una cucharadita en 1 litro de agua. Humedece apenas un paño de microfibra y pásalo por persianas, pantallas apagadas, muebles de plástico o superficies que juntan polvo.
- Limpiar zoclos y puertas: Una pequeña cantidad diluida ayuda a dejar aroma y reduce el polvo estático. Después pasa un paño seco para evitar residuos.
- Refrescar tapicería y cortinas: Mezcla 1 cucharadita con agua en un atomizador. Rocía a distancia y de forma ligera. Primero prueba en una zona escondida, ya que puede manchar algunas telas.
- Retirar residuos de etiquetas: Aplica suavizante diluido sobre el pegamento, deja actuar unos minutos y frota con un paño. Después limpia con agua y jabón.
- Facilitar la limpieza de brochas y rodillos de pintura al agua: Déjalos en agua tibia con unas gotas de suavizante antes de lavarlos. Puede ayudar a aflojar pintura fresca, aunque no sustituye el lavado inmediato.
- Limpiar vidrios de regadera con residuos ligeros: Una mínima cantidad en agua puede ayudar a pasar el paño y dar olor. Hay que enjuagar bien para que no quede película ni se vuelva resbaloso.
- Aromatizar el bote de basura: Humedece un algodón o una toalla de papel con unas gotas y colócalo bajo la bolsa. Cámbialo con frecuencia.
Evítalo en pisos de madera, mármol, granito, laminado, vinil y superficies que se vuelven resbalosas. Tampoco conviene usarlo en pantallas, lentes o espejos si se busca un acabado sin marcas.
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