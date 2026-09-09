Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La espera por conocer a los ganadores del Balón de Oro 2026 está cada vez más cerca de terminar. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé forman parte de la lista de figuras que aspiran a quedarse con uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial.

La ceremonia, organizada por France Football en colaboración con UEFA, no solamente premiará al mejor futbolista del año. Durante la gala también se entregarán los reconocimientos correspondientes al Balón de Oro femenil, mejores entrenadores, mejor portero y el once ideal, entre otras categorías.

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Para los aficionados mexicanos, la edición de este año tendrá además un significado especial por la presencia de Julián Quiñones y Scarlett Camberos entre los nominados. El delantero del Al Qadisiya aparece entre los candidatos al premio varonil, mientras que Camberos hizo historia al convertirse en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro femenil.

Julián Quiñones y Scarlett Camberos, entre los nominados al Balón de Oro

Julián Quiñones consiguió un reconocimiento importante después de ser incluido entre los candidatos al Balón de Oro 2026. El delantero mexicano del Al Qadisiya fue considerado después de una temporada en la que destacó por su producción ofensiva tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana.

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El atacante terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League con 33 anotaciones, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro del campeonato y superar en la tabla de goleadores a figuras como Cristiano Ronaldo.

A su rendimiento en Arabia Saudita se sumó su participación con el Tricolor durante el Mundial 2026. Quiñones marcó contra Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra, con lo que alcanzó cuatro anotaciones en la historia de la Copa del Mundo.

Dichos números le permitieron igualar el registro que anteriormente habían conseguido Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández como los mexicanos con más goles mundialistas.

La presencia mexicana no termina ahí. Scarlett Camberos también forma parte de las nominadas al Balón de Oro femenil, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en aparecer en esta categoría.

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Además, el América Femenil compite por el reconocimiento a Mejor Club Femenino del Año, por lo que el futbol mexicano tendrá presencia en más de una de las categorías de la ceremonia.

¿Dónde será la gala del Balón de Oro 2026?

(REUTERS/Isabel Infantes)

A diferencia de otras ediciones, la ceremonia de este año no se celebrará en Francia. La 70ª edición del Balón de Oro tendrá como sede a Londres, Inglaterra, en un homenaje a Sir Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del premio en 1956.

El escenario previsto para la ceremonia es el London Palladium, uno de los recintos más conocidos de la capital británica y con capacidad para más de 2 mil personas.

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Sin embargo, esta sede todavía no cuenta con una confirmación oficial por parte de los organizadores, por lo que deberá esperarse el anuncio correspondiente.

¿Cuándo y a qué hora es el Balón de Oro 2026?

La gala del Balón de Oro 2026 está programada para el lunes 26 de octubre.

El evento comenzará a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario establecido para la ceremonia en Londres.

Será una fecha distinta a la habitual para la entrega del galardón, pues en esta ocasión la organización decidió trasladar la gala hasta finales de octubre.

¿Cómo ver en México la gala del Balón de Oro 2026?

Los aficionados que quieran seguir en directo la ceremonia podrán hacerlo a través de DAZN, plataforma que fue designada como socio global de patrocinio del Balón de Oro.

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La transmisión permitirá seguir la entrega de los distintos reconocimientos y conocer al ganador del premio individual más esperado de la noche.

Además del Balón de Oro varonil y femenil, durante la ceremonia se entregarán otros reconocimientos relacionados con las actuaciones más destacadas de la temporada.