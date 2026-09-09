Hijo de la periodista Fernanda Familiar aclara si Javier Alatorre es su papá tras décadas de rumores en TV Azteca (Instagram)

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Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar, evitó confirmar o desmentir la versión que lo vincula como hijo de Javier Alatorre y sostiene que su identidad no depende de “quién estuvo y quién no” en su vida.

El conductor y creador de contenido afirmó que prefiere concentrarse en su pódcast La barra de Santiago y en sus proyectos personales ante los rumores que han circulado durante años.

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El joven famoso respondió en entrevista con TVNotas al cuestionamiento directo sobre la posibilidad de que e titular del noticiero más importante de TV Azteca sea su padre sin ofrecer una afirmación ni una negación. Su postura se centra en la familia con la que ha crecido: su madre y su hermana.

El joven también habló de una etapa de depresión y excesos que atravesó durante la pandemia. Relata que el respaldo de la periodista de la misma televisora del Ajusco y de su hermana fue parte de su proceso para salir de ese periodo y construir el proyecto que hoy encabeza.

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Santiago Vizl evita confirmar si Javier Alatorre es su padre

TVNotas pregunta a Santiago Vizl si desea aclarar la versión que desde hace años lo relaciona con Javier Alatorre. El creador de contenido no entra en detalles sobre la identidad de su padre.

“La verdad, creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que estar aclarando ese tipo de cosas, por ejemplo, mi proyecto personal. Lo que estoy tratando de hacer hoy en día me define mucho más como ser humano que quién estuvo y quién no en mi vida”, dice Vizl al medio.

La respuesta no confirma ni descarta el rumor. Santiago señala que su atención está puesta en los resultados de su trabajo y en la construcción de un nombre propio fuera del vínculo familiar que lo acompaña desde su infancia.

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Santiago Vizl evita confirmar si Javier Alatorre es su padre (RS)

El hijo de Fernanda Familiar expone que las especulaciones no modifican la forma en que se identifica. “Nunca en la vida me han calado ese tipo de cosas porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé quién es mi madre, sé quién es mi hermana y me basta con eso”, expresa.

En otro momento de la entrevista, insiste en que los comentarios externos no tienen peso para él. “Que la gente hable”, señala antes de referirse a una frase que atribuye a Elvis Presley sobre estar presente en la mente de quienes emiten críticas.

Fernanda Familiar es el sostén de Santiago Vizl durante la pandemia

La entrevista se aparta de los rumores para abordar el momento que dio origen a La barra de Santiago. Vizl cuenta que el proyecto aparece tras una etapa de crisis personal al inicio de la pandemia por COVID-19.

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El conductor describe aquellos meses como un periodo de “mucho desastre por todos lados”, con incertidumbre y dolor personal. Dice que permanecía en cama, sin ánimo de cuidarse y sin encontrar una salida a lo que enfrentaba.

“Estaba tirado en cama sin rasurar, gordo, sin el amor propio de cuidarme a mí. No encontraba salida”, relata Santiago Vizl a TVNotas.

En ese proceso, coloca a su madre y a su hermana como los pilares que lo ayudaron a recuperar estabilidad. “Los pilares más importantes de mi vida, que son mi mamá y mi hermana, me ayudaron a salir adelante, gracias a Dios”, afirma.

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Vizl recuerda una frase de Familiar durante esa etapa. Según cuenta, la periodista le decía que levantarse de la cama ya era un avance, aun cuando no tuviera ánimo para bañarse o lavarse los dientes.

“Mientras estés fuera de la cama, no me importa si no estás bañado o con los dientes lavados, para mí es un avance, empezar con el pie derecho el día”, le decía su madre, de acuerdo con el testimonio del joven.

La barra de Santiago nace de entrevistas sobre salud mental y crisis personales

Santiago Vizl explica que empezó a conversar con artistas que acudían a los espacios de trabajo de su madre. En esas charlas les preguntaba si habían atravesado experiencias parecidas a las suyas y cómo habían encontrado una salida.

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El joven dice que detectó respuestas cercanas a lo que vivía. Esa experiencia lo llevó a plantear un espacio de conversación con invitados que pudieran compartir episodios personales y aportar herramientas a la audiencia.

“Quise armar un espacio donde ellos se sientan cómodos y el público pueda ver algo que les aporte en la vida”, explica sobre el origen de su pódcast.

El proyecto lleva por nombre La barra de Santiago y, según su testimonio, representa la actividad que desea colocar al frente de su imagen pública. Vizl sostiene que sus planes profesionales deben tener mayor peso que las versiones sobre su parentesco.

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Santiago Vizl dice que busca superar el apellido Familiar

Santiago Vizl dice que busca superar el apellido Familiar (Instagram)

El creador de contenido también responde a quienes lo llaman “nepo baby” por ser hijo de Fernanda Familiar. Lejos de rechazar el término, señala que considera un privilegio poder tener cercanía con la periodista y consultarla todos los días.

“Es precioso tener el privilegio de poder preguntarle todos los días a mi mamá. Es mi gran ejemplo”, declara Vizl en la entrevista publicada por TVNotas.

Santiago afirma que no pretende quedarse en el reconocimiento que le da el apellido Familiar. Dice que busca trabajar para desarrollar una carrera con identidad propia y superar las expectativas asociadas a su entorno familiar.

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“Yo me voy a romper el lomo para saltar el apellido, para en algún momento sobrepasarlo, no me voy a quedar en llegar a ser igual a ella, quiero ser mucho mejor”, sostiene.

La entrevista deja sin una respuesta definitiva el rumor sobre Javier Alatorre. Santiago Vizl coloca en el centro su relación con Fernanda Familiar, el apoyo de su hermana y el desarrollo de La barra de Santiago.