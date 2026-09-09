México

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente

Tras la aprobación de su iniciativa en comisiones de San Lázaro, la mandataria recordó que los cargos de representación popular deben de estar ocupados por personas que defiendan la soberanía

Claudia Sheinbaum habla en un podio con el escudo nacional, junto a la bandera de México
Claudia Sheinbaum habla desde el podio oficial durante su conferencia mañanera en la Ciudad de México. (Presidencia )
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Claudia Sheinbaum celebró que se aprobara su iniciativa para que personas de nacionalidad mexicana aspiren a ser presidentes o gobernadores en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde recordó que los partidos opositores votaron en contra y otros se salieron de la votación.

Destacó que “es muy importante” discutir el uso de inteligencia artificial en México.

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