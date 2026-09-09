Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente

Claudia Sheinbaum habla desde el podio oficial durante su conferencia mañanera en la Ciudad de México. (Presidencia )

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Claudia Sheinbaum celebró que se aprobara su iniciativa para que personas de nacionalidad mexicana aspiren a ser presidentes o gobernadores en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde recordó que los partidos opositores votaron en contra y otros se salieron de la votación.

Destacó que “es muy importante” discutir el uso de inteligencia artificial en México.

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