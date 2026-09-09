La venganza de una ex y sicarios del Cártel de Sinaloa: lo que hay detrás del asesinato de la maestra Noemí Ríos en Colima

Tras una amplia investigación, las autoridades de Manzanillo, Colima, determinaron que Karla "N" sería la autora intelectual del asesinato de la maestra Noemí, asesinada el 2 de septiembre Foto: Fiscalìa Colima

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Una venganza de una mujer tras la separación de su pareja serìa el móvil de ordenar el asesinato de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres, profesora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (Isenco) asesinada a balazos el 2 de septiembre en Manzanillo, Colima.

Las autoridades de Colima informaron que ya sumaban cuatro detenidos por el feminicidio de la docente ordenado presuntamente por Karla “N”, quien era pareja de un amigo de Noemí, ya que ella tenía su respectivo novio. Determinaron que Karla habría contratado a una mujer y a un hombre, presuintos integrantes del Cártel de Sinaloa, para matar a quien creía su rival de amor, que en realidad no sólo era su amiga y colega de su ex pareja.

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Señalaron que la indagatoria seguía abierta para esclarecer por completo cómo ocurrió el ataque, definir el móvil y establecer si hubo más personas involucradas.

La actualización del caso se dio en una conferencia realizada en el C5i de la capital del estado, donde participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal Fabián Ricardo Gómez Calcáneo y el titular de la FGE Bryant Alejandro García Ramírez. Ahí precisaron que las dos capturas más recientes se sumaron a las dos detenciones realizadas días antes por el mismo caso.

la maestra Noemi Isabel Rìos Torres ya habìa recibido amenazas de Karla, ex pareja de su amigo y colega docente quien es ex pareja de la mujer señalada como autora intelectual del asesinato, quinj usò un intermediario que contratò a una mujer y un hombre para cometer el crimen Foto: Fiscalía Colima

Los funcionarios identificaron a los detenidos como Marco “N” y Paola “N”, señalados como presuntos autores materiales; Karla “N”, considerada presunta autora intelectual; y Leonardo “N”, quien habría participado como enlace o intermediario. La Fiscalía mantuvo la investigación bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio de las indagatorias.

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El expediente también integró peritajes biológicos y balísticos practicados tanto en la escena del crimen como en los objetos asegurados durante los operativos. Esos análisis formarían parte de la acusación formal que la autoridad ministerial buscaría sostener ante los tribunales en la etapa judicial.

El ataque ocurrió en Avenida de las Rosas y fue cometido frente a sus hijos

Noemí Isabel Ríos Torres fue asesinada la tarde del miércoles 2 de septiembre sobre la Avenida de las Rosas, en la delegación Santiago de Manzanillo. De acuerdo con versiones de testigos, hombres armados interceptaron el automóvil en el que viajaba la docente, quien iba acompañada de sus hijos.

Fueron cuatro los detenidos, en esta imagen aparecen los autores materiales, presuntos integrantes del Càrtel de Sinaloa, contratados para matar a la maestra Noemí Foto: Fiscalìa Colima

Los agresores se acercaron al vehículo y dispararon de manera directa contra la maestra. Después huyeron del lugar, mientras la profesora perdió la vida dentro de la unidad, frente a sus hijos.

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Personal de la FGE acudió al sitio para procesar la escena y recabar indicios. Los agentes investigadores, bajo conducción del Ministerio Público, realizaron las primeras diligencias para establecer la secuencia del ataque e identificar la ruta de escape de los responsables.

Esas actuaciones iniciales permitieron construir una línea de seguimiento sobre los movimientos posteriores a la agresión. La autoridad explicó que ese trabajo fue la base para reconstruir el desplazamiento de quienes presuntamente participaron hasta llegar a su detención.

La mecànica de hechos permitiò dar con los autores intelectuales y materiales Foto: Fiscalìa Colima

Las cámaras del C5i permitieron reconstruir la ruta de escape

Gómez Calcáneo explicó que la captura de la pareja señalada como presunta autora material fue resultado de la reacción inmediata de las corporaciones, del seguimiento continuo de videovigilancia y de un operativo conjunto con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Añadió que la coordinación incluyó a instituciones de los tres órdenes de gobierno.

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El secretario detalló que los indicios visuales resultaron decisivos para ubicar a los sospechosos. Entre esos elementos figuraron tatuajes y características del calzado detectados a través de la tecnología del C5i, con los que fue posible reconstruir parte de la ruta de escape.

Las autoridades también expusieron una cronología preliminar de los hechos derivada del análisis de cámaras públicas y sistemas particulares. Según esa reconstrucción, una camioneta fue detectada alrededor de las 17:17 horas del miércoles en las inmediaciones de una gasolinera, y una mujer descendió para entrar a una tienda de autoservicio antes de retomar el trayecto.

Minutos después, esa camioneta fue ubicada circulando junto a una motocicleta que más tarde habría sido utilizada en el ataque cometido aproximadamente a las 17:45 horas. Tras la agresión, ambos vehículos se separaron, aunque los indicios reunidos por los investigadores permitieron establecer una relación entre ellos.

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La Fiscalía aseguró una motocicleta, una camioneta y armas

García Ramírez informó que durante los operativos de captura fueron aseguradas una motocicleta, una camioneta pick-up Saveiro y armas de fuego presuntamente utilizadas en la agresión directa contra la catedrática. En una referencia adicional al caso, también se mencionó una camioneta blanca entre los bienes asegurados por las corporaciones.

El fiscal indicó que los peritajes practicados sobre esos objetos y los indicios localizados en la escena se incorporaron a la carpeta de investigación penal. Entre las pruebas reunidas figuraron análisis biológicos y balísticos que serían usados para sustentar las acciones legales correspondientes.

La autoridad ministerial no dio a conocer fechas para las siguientes audiencias. Tampoco precisó durante la conferencia si ya existían imputaciones judiciales formuladas o si los detenidos habían sido vinculados a proceso.

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El titular de la FGE sostuvo que las cuatro detenciones representaron un avance para el esclarecimiento del caso, pero remarcó que la investigación no había concluido. La dependencia mantuvo abiertas distintas líneas de trabajo para determinar la totalidad de los hechos y la posible participación de otras personas.

El móvil fue reservado y la atención a la familia siguió activa

Durante la exposición pública del caso, las autoridades no revelaron un móvil específico del crimen. En una de las actualizaciones oficiales, el fiscal señaló que existía una hipótesis sólida sobre la causa del homicidio, pero decidió reservar esa información para no afectar el debido proceso.

Gómez Calcáneo también afirmó que había más información relacionada con el expediente que no podía hacerse pública en ese momento. Esa reserva se mantuvo mientras la Fiscalía seguía integrando elementos de prueba y afinando la ruta jurídica del caso.

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La FGE aseguró además que mantenía acompañamiento integral a los familiares de la víctima mediante los protocolos de atención aplicables a delitos de esta naturaleza. Ese respaldo formó parte de la actuación institucional paralela a la investigación penal.

La conferencia en la que se informó sobre los avances contó con representantes de la SSPC estatal, la FGE y personal de las corporaciones que participaron en los operativos. En esa misma presentación, los funcionarios también ampliaron información sobre la captura de “Baldo”, señalado por su presunta participación en homicidios y extorsiones contra ganaderos y productores.

Cuatro detenidos fueron identificados por el caso: dos presuntos autores materiales, una presunta autora intelectual y un posible intermediario.

El ataque ocurrió el 2 de septiembre en Manzanillo, sobre Avenida de las Rosas, cuando la docente viajaba con sus hijos.

La investigación se apoyó en cámaras del C5i, además del aseguramiento de una motocicleta, una camioneta y armas de fuego.