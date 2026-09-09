El Pueblo Mágico de Valle de Bravo, en Edomex, celebrará el 15 de septiembre con presentación de Belinda gratis

La actividad se realizará en el Jardín Central del Pueblo Mágico, con entrada gratuita para todo público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantante mexicana Belinda encabezará los festejos de las fiestas patrias en Valle de Bravo, Estado de México, el próximo 15 de septiembre. La actividad se realizará en el Jardín Central del Pueblo Mágico, con entrada gratuita para todo público.

La convocatoria fue difundida por la cuenta de la presidenta municipal, la doctora Michelle Núñez.

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Gobierno de Valle de Bravo

Detalles del festejo en Valle de Bravo

Según el cartel oficial difundido, las actividades comenzarán a las 18:00 horas en el Jardín Central de Valle de Bravo. La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 22:00 horas, previa a la presentación musical de la cantante.

El acceso es libre y no se especificaron restricciones de aforo por el gobierno de la entidad.

Un cartel del Gobierno de Valle de Bravo anuncia la presentación musical de Belinda el 15 de septiembre en el Jardín Central con motivo de la Independencia de México. (Gobierno de Valle de Bravo)

El repertorio esperado en el Jardín Central

(IG: @belindapop)

El material disponible no incluye un setlist confirmado para la presentación en Valle de Bravo. Sin perjuicio de ello, la discografía de la cantante permite anticipar un repertorio que combine sus clásicos del pop con material de Indómita.

Entre los temas más identificados con su etapa pop figuran “Ángel”, “Lo siento”, “Bella traición”, “Luz sin gravedad”, “En la obscuridad” y “Egoísta”, canciones señaladas como las más escuchadas y representativas de su discografía según Hola!. A ese bloque se suma “Amor a primera vista”, su colaboración con Los Ángeles Azules.

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Del álbum más reciente, los sencillos “Cactus”, “Jackpot” y “300 Noches” figuran entre los de mayor reproducción en plataformas digitales. Ninguna de estas menciones corresponde a una confirmación oficial de setlist para el 15 de septiembre en Valle de Bravo.

Belinda, de la telenovela infantil al resurgimiento con “Indómita”

(IG: @belindapop)

¿Quién es la artista que se presentará en Valle de Bravo? Belinda Peregrín Schüll nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989 y se naturalizó mexicana tras mudarse con su familia a México en 1993. Debutó como actriz y cantante infantil a los diez años con la telenovela Amigos x Siempre (2000), y desde entonces construyó una carrera que combina música, actuación y empresariado.

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En 2003 firmó con el sello Sony BMG y lanzó su álbum debut homónimo, con sencillos como “Lo siento”, “Boba niña nice” y “Ángel”. El disco se convirtió en un éxito de ventas y la posicionó como una de las figuras del pop latino de la década, con ventas estimadas en doce millones de discos a lo largo de su carrera.

En 2006 llegó su segundo álbum, Utopía, con temas como “Bella traición” y “Luz sin gravedad”. En 2010 estrenó Carpe Diem, con “Egoísta” y “Dopamina”, y en 2013 presentó Catarsis, disco que incluyó una colaboración con Pitbull y marcó un giro hacia el pop electrónico.

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Entre 2013 y 2022, Belinda exploró otros géneros con sencillos sueltos, entre ellos cumbia mexicana, electrónica y reguetón, según Vogue México. Tras un año sabático alejada de la música, en 2024 comenzó la promoción de su quinto álbum de estudio, Indómita, con el sencillo “Cactus”.

El resurgimiento con los corridos tumbados

Indómita marcó la incursión de la cantante en los corridos tumbados, género por el que se autodenominó “Beli Bélica”. El álbum incluye colaboraciones con Kenia Os (“Jackpot”), Natanael Cano (“300 Noches”) y Xavi (“Mírame Feliz”), y superó los 300 millones de reproducciones en Spotify, según Hola!.

Ese disco se convirtió en el más escuchado de la carrera de Belinda y en uno de los álbumes de una artista latina más reproducidos en la plataforma durante 2025. Este dato explica el momento profesional de la cantante al llegar a Valle de Bravo: se presenta en plena vigencia de su producción más exitosa en streaming.

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En paralelo a la música, Belinda ha mantenido actividad en televisión. En 2024 interpretó a Paola Durante en la serie ¿Quién lo mató?, y participó también en Mentiras: La Serie (Prime Video) durante 2025. Entre sus reconocimientos recientes figura un premio a Mejor Video Musical en el World Film Festival in Cannes por “La Cuadrada”, además de múltiples Premios Juventud, Premio Lo Nuestro y nominaciones a los Latin Grammy.

El Grito de Independencia 2026 en el resto del país

La presentación de Belinda se inserta en una cartelera nacional de artistas confirmados para los festejos del 15 de septiembre. En el Zócalo de la Ciudad de México, el concierto principal correrá a cargo de Intocable, dentro de su Cultura Tour 2026, previo a la ceremonia oficial que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Otras alcaldías de la capital mexicana confirmaron también a sus artistas: Aleks Syntek en Benito Juárez, Paty Cantú en Miguel Hidalgo, El Gran Silencio en Xochimilco y Pancho Barraza en Iztapalapa, según el reporte de Infobae.

En el Estado de México, además de Valle de Bravo, distintos municipios anunciaron su propia cartelera. Ecatepec de Morelos contará con Lila Downs y su gira “Cambias mi Mundo”; Naucalpan de Juárez con Santa Fe Klan; y Huixquilucan con Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio, de acuerdo con el recuento publicado por N+.

Valle de Bravo, un Pueblo Mágico rodeado de bosque y lago

Su principal atractivo es el lago artificial formado por la Presa Miguel Alemán, con una superficie aproximada de 2 mil 900 hectáreas, que además funciona como uno de los reguladores hidráulicos del Sistema Cutzamala. Valle de Bravo .(Foto: Sectur)

Valle de Bravo se incorporó al programa Pueblos Mágicos en 2005. El municipio se ubica al poniente del Estado de México, a unos 156 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, según el catálogo de experiencias turísticas de Turismo Edomex.

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Su principal atractivo es el lago artificial formado por la Presa Miguel Alemán, con una superficie aproximada de 2 mil 900 hectáreas, que además funciona como uno de los reguladores hidráulicos del Sistema Cutzamala. El cuerpo de agua concentra buena parte de la actividad turística del municipio, con deportes como velero, kayak y esquí.

El destino también es reconocido como sede de la Cascada Velo de Novia, una caída de agua de aproximadamente 35 metros de altura, y de la Reserva Estatal Monte Alto, un área natural protegida de bosque de pino, encino y oyamel. En su centro histórico se ubica la Parroquia de San Francisco de Asís, templo construido en el siglo XVI.

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Valle de Bravo ha sido descrito como la “Capital Mundial del Parapente” por la variedad de actividades de aventura que ofrece, entre ellas cañonismo, escalada y paseos en cuatrimoto. En sus cercanías también se localizan santuarios de hibernación de la mariposa monarca, especie migratoria que llega a la región entre noviembre y marzo procedente de Canadá y Estados Unidos.

El municipio celebra además festividades propias a lo largo del año, como el Festival Vallesano en marzo, la Feria de Santa María cada 3 de mayo y el Festival de las Almas, evento internacional de música, arte y cultura que se realiza durante la temporada de Día de Muertos desde 2003.