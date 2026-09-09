México

SCJN abre su “caja negra”: nuevo portal de estadística judicial llega tras señalamientos a la gestión de Norma Piña

La herramienta digital permite revisar el total de expedientes que atiende el Máximo Tribunal y el plazo que tarda en resolverlos

La nueva plataforma digital permite a la ciudadanía revisar el número de expedientes que atiende el máximo tribunal del país y los tiempos de resolución, tras críticas del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a prácticas previas
La nueva plataforma digital permite a la ciudadanía revisar el número de expedientes que atiende el máximo tribunal del país y los tiempos de resolución, tras críticas del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a prácticas previas
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha este miércoles el Portal de Estadística Judicial, una herramienta digital diseñada para que cualquier persona pueda consultar cuántos asuntos atiende el Tribunal y cuánto tarda en resolverlos. El lanzamiento ocurre apenas dos días después de que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señalara públicamente a la integración anterior de la Corte —encabezada por Norma Piña— por la manera opaca en que se generaban esos mismos datos.

@HugoAguilarOrti
@HugoAguilarOrti

“No es una acusación, es un hallazgo documentado”

Durante su primer informe de labores, presentado el 7 de septiembre ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Aguilar Ortiz fue directo al describir cómo operaba la Corte antes de la nueva integración surgida del voto popular:

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“La generación de información estadística de este tribunal se apartaba de las mejores prácticas en la materia. Los datos se capturaban a mano, con el riesgo de error que eso supone... la estadística solo se generaba para tener algo que publicar.”

El ministro presidente detalló que, en ese esquema, cada área del Tribunal llevaba su propio registro electrónico, sin un sistema de control único, lo que —según su diagnóstico— derivaba en procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados orientados únicamente a elaborar reportes internos.

En su informe, el integrante del máximo tribunal sostiene que la institución está “anquilosada” y “ensimismada”, y la describe como distante de la vigilancia pública, con rezagos en transparencia y rendición de cuentas

Lo que promete transparentar el nuevo portal

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por la propia SCJN, la herramienta está disponible en www2.scjn.gob.mx/EstadisticaJudicial y permitirá consultar, entre otros datos:

  • El número total de asuntos que atiende la Corte.
  • Los tiempos de resolución de cada expediente.
  • Indicadores generados directamente desde los sistemas institucionales, sin captura manual posterior.

Según el comunicado, el nuevo modelo busca que cada cifra publicada cuente con un respaldo verificable y pueda rastrearse desde su origen, algo que —de acuerdo con el propio diagnóstico institucional— no ocurría antes.

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El rezago que la tarjeta informativa no menciona

Lo que el comunicado oficial no detalla —pero que Aguilar Ortiz sí reconoció durante su informe— es que la propia Corte identificó un rezago en materia de transparencia, con recursos de revisión pendientes desde 2019. Según cifras presentadas ese mismo lunes, la última sesión del Comité Especializado de Ministros y Ministras en materia de transparencia de la anterior integración se realizó en 2023, es decir, tres años sin que ese órgano se reuniera.

Como respuesta a ese hallazgo, la institución aseguró que también actualizó su Portal de Transparencia, el cual —de acuerdo con el informe— acumuló más de 1.1 millones de visitas durante el último año.

@SCJN
@SCJN

Una pieza más del relato de “cambio real”

El nuevo portal estadístico se suma a una serie de anuncios con los que la actual Corte ha buscado marcar distancia frente a la gestión anterior. En el mismo informe, Aguilar Ortiz presumió:

  • La resolución del 97% de los expedientes rezagados heredados de la anterior integración: 1,479 de los 1,523 casos pendientes.
  • Un ahorro reportado de 4,700 millones de pesos derivado de medidas de austeridad.
  • La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para ministros.

Frente a Sheinbaum, el ministro presidente insistió en que la nueva integración actúa con independencia: “No atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas.” La presidenta, por su parte, calificó a la actual Corte como “mucho mejor” que la de administraciones anteriores.

Transparencia como bandera política

Aguilar Ortiz resumió el espíritu detrás del nuevo portal en su cuenta de X: “Quienes nos eligieron tienen derecho a vigilar nuestro trabajo. Rendir cuentas es parte indispensable de una #JusticiaRealYVerdadera.”

Según la SCJN, la herramienta iniciará con un primer conjunto de indicadores y se ampliará de manera progresiva, conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística. El portal, agrega el comunicado, forma parte de una estrategia más amplia de digitalización institucional del Máximo Tribunal.

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