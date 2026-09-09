“Primero soy alcaldesa de Uruapan”: responde Grecia Quiroz a Sheinbaum tras negarle reunirse por aspiración a la gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales

Guardar

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, insistió en que busca reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de funcionaria, no como aspirante a la gubernatura del estado para las próximas elecciones de 2027.

Luego de que Sheinbaum rechazó sostener una conversación de manera personal con la alcaldesa por su búsqueda de un cargo público, Quiroz explicó en entrevista con Azucena Uresti que su solicitud se realiza sobre temas de interés relacionados con el municipio.

PUBLICIDAD

“Primero, en este momento soy presidenta municipal sustituta, lo cual, pues hay cosas que muchas veces el municipio demanda”, señaló.

Mantienen comunicación por mensaje y a través de otros funcionarios

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

La alcaldesa reconoció que Uruapan ha recibido apoyo del gobierno federal a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; sin embargo, sostuvo que eso no sustituye un diálogo directo con la presidenta.

“Como presidenta, pues tengo, creo, el derecho de poder tener un acercamiento con ella, como esa figura pública o representación que yo tengo en este momento”, afirmó.

Además, reiteró que mantiene comunicación por mensaje con la presidenta y que ha tenido varios acercamientos con Harfuch, quien ha atendido sus solicitudes para reunirse, pero dijo: “Yo creo que también ella pues debe de escucharme de manera directa”.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Ante esto, no descartó que continuará insistiendo en una reunión con la presidenta Sheinbaum para atender temas de interés ante el cargo público que ambas mantienen.

“Yo no quiero de ninguna manera que ella piense que yo soy su enemiga política, ni mucho menos”, aclaró, y agregó que su interés en que a Uruapan le vaya bien “también le compete a ella”.

Quiroz notificó a Sheinbaum de su visita a la FGR: su principal interés es el esclarecimiento del asesinato de Manzo

Grecia Quiroz exige que el asesinato de Carlos Manzo sea investigado a nivel federal.

Grecia Quiroz también recordó que este martes envió un mensaje a la presidenta informándole que acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México para solicitar que atraiga la carpeta de investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

PUBLICIDAD

En el texto le hizo saber que esperaba una buena respuesta por parte de las autoridades y que consideraba urgente que la FGR tomara el caso debido a que ha observado intereses políticos.

Y es que en las últimas semanas ha sido señalada tanto por Juan Manzo, hermano de su esposo, como por Yesenia Méndez, exfuncionaria del Ayuntamiento, de presuntamente estar relacionada en el asesinato de Carlos Manzo.

“Lo más importante es que lo más rápido posible la Fiscalía General de la República pueda traer la carpeta de investigación del homicidio de Carlos”, señaló.

Hace meses se comunicó con la fiscal, pero no ha tenido respuesta

Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

La alcaldesa también explicó que hace aproximadamente 7 u 8 meses le envió un mensaje a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, solicitándole la atracción de la carpeta del asesinato de Carlos Manzo, a lo que le respondió que lo revisaría, pero después no hubo más comunicación de su parte.

PUBLICIDAD

“Quiero dejar claro que yo (...) había mandado un mensaje a la fiscal Ernestina. Sí me contestó, en donde desde ese entonces yo le solicitaba la atracción de la carpeta de investigación y lo único que me contestó fue que lo iba a revisar. Sin embargo, de ahí en adelante yo ya no he tenido oportunidad de tener una conversación ni otra respuesta de parte de ella”, sentenció ante las versiones de que estaría oponiéndose a que se investigue ampliamente el caso.

Explicó que previo a entregar el documento de solicitud de atracción del caso de Manzo a la FGR este martes, también le notificó a la fiscal de lo que haría.

PUBLICIDAD

“También ayer le hice saber que entregué ese documento donde jurídicamente, no nada más de palabra, sino donde jurídicamente con artículos y con motivos de que ya les compete a la federación atraer el caso, pues hago esa solicitud de manera respetuosa”, detalló.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Finalmente, Quiroz acusó que “la carpeta de investigación está siendo muy manoseada, ya está siendo utilizada políticamente en muchos aspectos y es lo menos que yo quiero”. Esto fue lo que la motivó a realizar la solicitud personal ante la FGR.

“Sí es importante que sea ya en la federación, eso sí lo quiero dejar claro, que sea ya en una parte neutral donde no hay intereses de por medio políticamente”, sostuvo.

PUBLICIDAD