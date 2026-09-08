México

Morena minimiza denuncia del PAN contra Andy López Beltrán: “Tendrían que ponerse a trabajar”

La funcionaria aseguró que los militante se encuentran enfocados en convivir con la ciudadanía en el marco de las elecciones de 2027

Imagen dividida: mujer de saco blanco en atril con micrófonos, fondo logo Morena. Hombre sonriente de camisa blanca con logo Morena
Ariadna Montiel Reyes y Andy López Beltrán del partido Morena. (Morena | Youtube )
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La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes minimizó la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el hijo de AMLO, ‘Andy’ López Beltrán, quien busca la candidatura local de Tabasco.

“Respecto a las denuncias del PAN, que son permanentes, yo creo que lo que ellos tendrían que hacer, pues es ponerse a trabajar. Digo, no estoy yo para andarles dando consejos, ¿verdad? Pero es evidente que quien denuncia desde la Ciudad de México a alguien que está haciendo una actividad ordinaria como militante en cualquier lugar de la república, pues lo que menos les interesa es realmente saber qué es lo que están haciendo los partidos", declaró la funcionaria.

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Señaló que actualmente el partido político a nivel nacional cuenta con muy poco apoyo por parte de la ciudadanía, por lo que necesitan construir narrativas negativas para mejorar su reputación.

“Entonces ellos van a seguir en eso, se ocupan de eso y nosotros nos la vivimos en el territorio con la gente trabajando. Es que es ahí donde debemos hacer nuestra actividad política y nosotros tenemos una gran convicción, por eso”, agregó la líder morenista.

Asimismo, recordó que las actividades que hace un militante de Morena están permitidas bajo la ley, dando como ejemplo que todos sus coordinadores están dedicados hacer asambleas informativas y entregar el periódico Regeneración, siendo una responsabilidad de estos trabajadores, pero de la militancia también.

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PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera informó que una delegación de su bancada se encuentra en Bruselas, Bélgica, para sostener reuniones con liderazgos europeos y llevar al Parlamento Europeo su postura sobre la seguridad y la política en México, de acuerdo con un video que difundió en X.

En ese material, un representante del partido sostuvo que el objetivo es “decir a todo el mundo” lo que, a su juicio, ocurre bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se refiere como parte del “dizque gobierno de Morena”. También lanzó señalamientos sobre una presunta vinculación entre autoridades y crimen organizado, refiriéndose a un “fraude de la Cuarta Transformación (4T)”, sin presentar en el video documentos, cifras o pruebas adicionales.

Andy López Beltrán (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Andy López Beltrán (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Romero afirmó en su publicación que el viaje busca “platicar sobre la realidad que vivimos hoy en México” y “seguir fortaleciendo alianzas” con actores políticos europeos. El dirigente no precisó con qué movimientos o funcionarios se reunirá, ni dio a concoer la agenda completa de la visita.

El video incluye además un pasaje coreado por los integrantes de la delegación para reafirmar su identidad partidista. Según la información proporcionada, se trata de una actividad internacional rumbo al proceso electoral de 2027.

Andy López Beltrán continúa con su gira después de la cancelación de su visa en EEUU

López Beltrán mantiene su recorrido en Tabasco pese a que, hace unas semanas, el Departamento de Estado de EEUU le canceló la visa estadounidense, una decisión tomada por el secretario de Estado, Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau.

En respuesta, el hijo del expresidente envió una carta dirigida al mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, con fecha del pasado 13 de agosto en Teapa, Tabasco. En ese documento acusó a ambos funcionarios de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países” y calificó la cancelación como una medida “al estilo hitleriano”.

En el escrito señaló que Rubio y Landau reciben financiamiento de “vendedores de armas” y afirmó que ejercen lobbying “en beneficio de las mafias del poder económico de Estados Unidos, de gobiernos dictatoriales y de empresarios corruptos del extranjero”.

También planteó dos preguntas al presidente de EEUU: si estaba enterado de la cancelación y, en caso de estarlo, si no la considera “un acto prepotente”. Si no hubiera tenido conocimiento, López Beltrán le pidió destituir a ambos políticos, a quienes acusó de actuar “como jefes de camarilla y no como hombres de Estado”.

“La hipocresía no puede ser la doctrina que guíe el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro”, cerró la carta.

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