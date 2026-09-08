Emiliano Gómez aparece en el radar de Tigres para reforzar su delantera

(Instagram / @clubpuebla)

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A Tigres se le reduce el margen para encontrar un delantero que refuerce su ofensiva. La salida de André-Pierre Gignac y la venta de Ángel Correa dejaron al conjunto felino con la necesidad de sumar una pieza para su ataque, por lo que la directiva mantiene distintas opciones sobre la mesa.

El objetivo principal es Arthur Cabral, delantero brasileño del Botafogo, pero mientras avanzan esas negociaciones también surgió una alternativa dentro de la Liga MX: el uruguayo Emiliano Gómez, actualmente en las filas del Puebla.

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De acuerdo con reportes de Fox Sports México, el futbolista de 24 años fue ofrecido a Tigres y podría convertirse en una opción para la directiva en caso de que las gestiones por Cabral no lleguen a buen puerto.

Tigres busca una solución para su ataque

(USA TODAY/Eric Canha)

Por ahora, Víctor Manuel Vucetich cuenta con Rodrigo Aguirre como el delantero de experiencia en el plantel. Ante la falta de alternativas en esa zona, la directiva continúa analizando opciones para reforzar el ataque antes del cierre del mercado.

El propio entrenador felino reconoció que el club ha tenido dificultades para concretar alguna de las incorporaciones que ha buscado durante este periodo de fichajes.

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La experiencia de Emiliano Gómez en la Liga MX

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Emiliano Gómez llegó al futbol mexicano para el Apertura 2024 y desde entonces ha defendido los colores del Puebla.

El delantero uruguayo acumula 14 goles en 63 partidos de Liga MX, además de registrar tres anotaciones en siete encuentros de Leagues Cup.

Por ahora, Gómez continúa entrenando con normalidad junto al resto del plantel del Puebla, mientras Tigres mantiene a Arthur Cabral como su principal objetivo y analiza la posibilidad de avanzar por el atacante de La Franja.