Atlas de Baches en CDMX: proponen herramienta para mapear, localizar y dar seguimiento de sus reparaciones

La superficie de una ruta nacional en Santa Fe muestra baches profundos con agua y asfalto quebrado, un ejemplo del deterioro de la infraestructura vial en la provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diputado Andrés Sánchez Miranda presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear un Atlas Público de Baches, una herramienta digital que concentraría reportes, ubicación, reparaciones y recursos destinados a atender los daños en calles y avenidas de la capital.

El legislador del PAN planteó adicionar el Artículo 17 Bis a la Ley de Obras Públicas local para establecer un sistema de reporte, geolocalización y seguimiento de baches.

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El proyecto busca concentrar en una sola plataforma datos que actualmente se encuentran dispersos en distintos mecanismos de atención ciudadana. La herramienta permitiría consultar la localización de cada afectación, su historial de reportes y las intervenciones realizadas por las autoridades.

El Atlas concentraría reportes, reparaciones y recursos públicos

La iniciativa planteó un padrón público con información en tiempo real sobre los baches detectados en la Ciudad de México. Cada registro incluiría la ubicación del daño, el número de reportes recibidos, las veces que fue reparado y los recursos destinados a su atención.

El Atlas Público de Baches también contemplaría el seguimiento de solicitudes hechas por habitantes de la capital. Las personas que reportaran una afectación podrían conocer si su petición fue recibida, si estaba en proceso de atención o si el bache ya había sido reparado.

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Estas son las calles que ya fueron reparadas y no tienen baches (X/ @SOBSECDMX)

Sánchez Miranda señaló que el objetivo no era crear un sistema separado de los canales existentes. La propuesta buscaba aprovechar la infraestructura tecnológica disponible para reunir la información y facilitar su consulta por parte de ciudadanos, autoridades capitalinas y alcaldías.

La iniciativa reconoció la existencia de herramientas como BACHETEL, LOCATEL y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, conocido como SUAC. El diputado sostuvo que esos mecanismos permiten levantar reportes, pero no ofrecen una base pública e integral para revisar cuántos casos existen, dónde se ubican y cuánto tiempo llevan pendientes.

Con el padrón, las autoridades podrían identificar los puntos con mayor número de reportes o aquellos daños que permanecieran sin atención durante periodos prolongados. El sistema también buscaría reducir solicitudes duplicadas al mostrar si una afectación ya había sido reportada por otra persona.

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Los baches afectan vialidades primarias y secundarias de la capital

Desde la tribuna, el legislador indicó que los baches forman parte de los problemas que afectan la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad de México. Expuso que automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones, pasajeros y operadores del transporte público enfrentan estas afectaciones todos los días.

El diputado Andrés Sánchez Miranda dirige un discurso desde la tribuna del recinto parlamentario

El diputado señaló que los daños se presentan tanto en vialidades primarias como secundarias. Durante la temporada de lluvias, los hoyos en el pavimento aumentan y los desperfectos que ya existen pueden crecer si no reciben mantenimiento oportuno.

Sánchez Miranda explicó que el deterioro de las calles puede tener distintos orígenes. Entre ellos mencionó el uso de materiales inadecuados durante la construcción o repavimentación de las vialidades, el desgaste causado por el tránsito vehicular y las condiciones climáticas.

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“Las lluvias aumentan la humedad del concreto y del asfalto; se deteriora la carpeta; aparecen nuevos daños y se agravan aquellos que, durante meses o años, no se han atendido”, señaló durante la presentación de la propuesta.

El legislador advirtió que un bache sin reparación puede aumentar de tamaño y derivar en daños mayores, como socavones o hundimientos. Estas condiciones pueden provocar afectaciones a vehículos y elevar el riesgo de accidentes para quienes circulan o caminan por las vialidades.

La iniciativa planteó reforzar la atención preventiva

El diputado panista sostuvo que la reparación de calles requiere una estrategia que combine recursos, materiales adecuados y personal especializado. También planteó fortalecer la capacidad operativa para realizar trabajos de mantenimiento y repavimentación.

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Baches en CDMX y Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

Durante su intervención, Sánchez Miranda mencionó a la Planta Productora de Mezclas Asfálticas como parte de la infraestructura necesaria para atender el deterioro de las vialidades. Señaló que esa instalación debía reforzarse para contar con insumos destinados a las reparaciones.

“Atender correctamente las vialidades debe de ser una estrategia integral; con los recursos suficientes; con los materiales adecuados, y con la capacidad operativa de personal experto en este tipo de obra”, expuso el diputado.

La propuesta estableció que la concentración de datos permitiría conocer el historial de cada bache. Esa información serviría para identificar zonas donde las reparaciones se repiten, detectar daños que requieran una intervención más amplia y revisar los recursos asignados a cada atención.

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El sistema también daría elementos para que las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México ubicaran los puntos que requirieran atención prioritaria. La herramienta incluiría reportes ciudadanos y datos sobre las obras realizadas en cada vialidad.

Al concluir la presentación, la Mesa Directiva informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso capitalino, cuyos integrantes deberán analizarla y elaborar el dictamen correspondiente.