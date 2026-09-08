México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de este martes.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PUBLICIDAD

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presunto homicida del tecladista de Camilo Séptimo tiene dos investigaciones por violencia familiar y amenazas en CDMX

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen en prisión preventiva en el penal de Barrientos; la próxima audiencia por el multihomicidio de Jonathan Meléndez se realizará este miércoles 9 de septiembre

Presunto homicida del tecladista de Camilo Séptimo tiene dos investigaciones por violencia familiar y amenazas en CDMX

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor se produjo a las 00:58 horas, a una distancia de 42 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 25.9 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

México retrocede en matemáticas: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron niveles básicos en la prueba PISA 2025

El país queda detrás de Uruguay y Chile entre 13 naciones latinoamericanas

México retrocede en matemáticas: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron niveles básicos en la prueba PISA 2025

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

La Granja VIP 2026: Julio Camejo se convierte en el primer capataz

Julio Camejo eligió a Kunno como su acompañante en la suite

La Granja VIP 2026: Julio Camejo se convierte en el primer capataz
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo

México y EEUU lanzan la operación "Águila Blanca" con la mira puesta en narcodrones

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Asesinato de Farath Coronel: exasistente acusa al vidente de presunta violación, amenazas y explotación laboral

Asesinato de Farath Coronel: exasistente acusa al vidente de presunta violación, amenazas y explotación laboral

La Granja VIP 2026: Julio Camejo se convierte en el primer capataz

Ese Pérez compra la inmunidad en La Casa de los Famosos México 2026 tras ofrecer 40% del presupuesto semanal

¿De qué murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas?

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

DEPORTES

Desmienten expulsión de influencer que insultó a jugadoras de Cruz Azul: video lo muestra festejando gol al minuto 89 en Estadio Banorte

Desmienten expulsión de influencer que insultó a jugadoras de Cruz Azul: video lo muestra festejando gol al minuto 89 en Estadio Banorte

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México