México

Qué hacer si tu CURP tiene la leyenda “Persona con reporte de desaparición” en CDMX

La información servirá para que las autoridades puedan actualizar las bases de datos nacionales de personas desaparecidas y no localizadas en la capital

Constancia de CURP con texto en rojo de persona con reporte de desaparición sobre un mural con fotografías de personas desaparecidas
Una constancia de la Clave Única de Registro de Población emitida en Ciudad de México incluye la leyenda de persona con reporte de desaparición sobre un fondo de fichas de búsqueda. (Imagen ilustaritva creada con Gemini IA)
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Si al intentar realizar un trámite oficial te has dado cuenta de que en tu Clave Única de Registro de Población (CURP) aparece la leyenda “Persona con reporte de desaparición”, es fundamental que actúes para regularizar tu situación, de acuerdo con las autoridades.

Esta situación es más común de lo que parece y puede bloquear la realización de tus trámites en la Ciudad de México. Aquí te explicamos por qué sucede y cuáles son los pasos exactos para solucionarlo.

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¿Por qué aparece esta leyenda en mi CURP?

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, si en algún momento tuviste una ficha de búsqueda por desaparición y posteriormente te reencontraste con tus seres queridos, pero el reporte nunca fue dado de baja formalmente, la base de datos no se actualiza automáticamente.

Infografía sobre la CURP con la imagen de una constancia de registro, textos informativos y la fachada del edificio del organismo de búsqueda
La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México llama a actualizar la CURP a quienes reaparecieron y mantienen activo un reporte de desaparición. (Comisión de Búsqueda de Personas CDMX)

Por lo tanto, aunque ya te encuentres en casa, para el sistema sigues teniendo el estatus de persona desaparecida. Corroborar tu localización de manera oficial es un paso esencial e indispensable para que esta leyenda desaparezca.

Pasos para actualizar tu estatus y dar de baja el reporte

Para que tu estatus se actualice y puedas continuar con tus trámites con total normalidad, debes hacer lo siguiente:

  1. Acude personalmente a las oficinas correspondientes: No basta con haber regresado a casa; debes corroborar tu localización de manera oficial.
  2. Dirígete al CAIBP: Debes presentarte en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). Allí, el personal te orientará sobre el proceso exacto para dar de baja tu ficha de búsqueda y actualizar tu situación en la base de datos de la CURP.

¿Dónde se encuentra el CAIBP en CDMX?

Para realizar este trámite, acude a la siguiente dirección: avenida Niños Héroes 102, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Ilustración de una persona de espaldas conectando con hilo rojo siluetas blancas sobre un mapa de México.
Una persona conecta con un hilo rojo diversas siluetas distribuidas sobre el mapa de México para simbolizar la búsqueda de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las personas que ya fueron localizadas y se encuentran con sus seres queridos, las autoridades recomiendan cerrar su reporte de búsqueda; es derecho y responsabilidad de cada persona. Hacerlo no solo permitirá realizar tus trámites sin contratiempos, sino que también ayuda a mantener actualizadas las bases de datos nacionales en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO).

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