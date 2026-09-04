Defensa descarta adquirir tecnología láser para derribar drones de cárteles mexicanos en la frontera: destaca colaboración con EEUU

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional dio detalles de los operativos que hay en Michoacán contyra minas explosivas Foto: Captura de pantalla video Youtube Claudis Sehinbaum

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La Secretaría de la Defensa Nacional destacó este viernes la coordinación bilateral con Estados Unidos tras el derribo de cerca de 100 drones del narcotráfico en agosto, y descartó adquirir el sistema láser de alta energía que el Ejército estadounidense empleó para neutralizar dichas aeronaves.

En conferencia de prensa desde Zacatecas, el secretario el general Ricardo Trevilla Trejo afirmó que México tiene desplegados alrededor de 165 equipos antidrones en la frontera norte y que dichos sistemas producen resultados satisfactorios. Con esa posición descartó incorporar la tecnología láser AMP-HEL a las capacidades de la Sedena.

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Sedena: la coordinación con EEUU se basa en soberanía y coordinación sin subordinación desde 2016

La relación bilateral con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos existe desde 2016 a través del Comando Norte. El secretario precisó que ese vínculo se sostiene sobre cuatro principios: responsabilidad compartida, confianza mutua, soberanía y coordinación sin subordinación.

El funcionario afirmó que esa relación se ha respetado en todo momento y que la coordinación se materializa en dos ámbitos concretos. El primero es el operativo y el segundo es el de adiestramiento.

Tres drones dotados con luces de posición sobrevuelan un camino de tierra en un área rural de Tamaulipas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano operativo, México tiene desplegados 10 elementos de la Guardia Nacional en territorio estadounidense desde febrero de 2025, como parte de la Operación Norte. Más de 3 mil soldados del Ejército realizan operaciones espejo en paralelo, cada uno dentro de su propio territorio.

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Dichas patrullas simultáneas a lo largo de la línea divisoria arrojaron resultados que el secretario presentó en la conferencia. La Operación Frontera Norte acumula 14.270 detenidos, 9.829 armas de fuego y cerca de 2 millones de cartuchos desde su inicio hasta la fecha.

USNORTHCOM derribó cerca de 100 drones vinculados a cárteles en agosto con coordinación previa de México

El 3 de septiembre, el corresponsal de Fox News Bill Melugin reveló, con base en declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que el Ejército estadounidense derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos solo durante agosto. Melugin describió el dato como la primera vez que el Pentágono transparentó la frecuencia con la que empleó su tecnología antidrones, incluidos sistemas láser, en la frontera sur.

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Cada uno de esos derribos fue coordinado previamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas, según precisó el corresponsal. La estrategia combinó tecnología, personal capacitado y autoridades actualizadas para construir una defensa escalonada.

“Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculados a cárteles”, afirmó Kingsley Wilson, secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, sobre cada acción que se coordinó con las autoridades mexicanas.

Un dron ilumina un terreno descampado durante un sobrevuelo nocturno en Tamaulipas, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, un antecedente directo ocurrió el 27 de agosto, cuando el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó el uso del sistema AMP-HEL durante la noche del 25 y 26 de agosto. Ese sistema neutralizó tres drones identificados como hostiles por su uso en apoyo directo a actividades que representaron una amenaza para el personal militar y los agentes del CBP.

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El mayor general Curtis Taylor, comandante del Grupo de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), declaró que “la exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”. Taylor reconoció el apoyo del Ejército mexicano en el combate a esa amenaza.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó, el 29 de agosto, que la JTF-SB informó a través de la Comandancia de la 8.ª Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre el incidente. La dependencia mexicana precisó que los tres aparatos tenían características comerciales y fueron usados por traficantes de personas para vigilar la presencia de autoridades.

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Durante agosto, aproximadamente 8.000 militares estadounidenses estuvieron desplegados en el marco de la JTF-SB a lo largo de 3.144 kilómetros (mil 954 millas) de frontera. Esa misión comenzó en marzo de 2025 e incluyó patrullas de detección, vuelos de observación y trabajos de despeje de vegetación en zonas remotas, algunas en colaboración directa con el Ejército mexicano.

Tres drones equipados con luces de navegación sobrevuelan un terreno desértico durante la noche en el estado de Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo este esquema, Trevilla Trejo explicó que el personal del CBP y militares estadounidenses informaron en las juntas periódicas de comandantes fronterizos que los grupos delictivos utilizan aeronaves de tipo comercial. El propósito de esos aparatos es capturar imágenes para identificar rutas libres de presencia de autoridades.

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Operación Frontera Norte suma 9,4 toneladas de cocaína y cerca de 2.300 laboratorios desmantelados

Por otra parte, los decomisos también incluyeron 9,4 toneladas de cocaína y 53,6 toneladas de metanfetamina sólida, además de 32.000 litros de metanfetamina líquida. Las fuerzas también desmantelaron cerca de 2.300 laboratorios y áreas de concentración de la droga.

El secretario subrayó que el tráfico ilegal de migrantes bajó 96% en comparación con el año anterior. Atribuyó esa reducción al avance conjunto de las operaciones fronterizas binacionales.

Durante agosto, aproximadamente 8.000 militares estadounidenses estuvieron desplegados en el marco de la JTF-SB a lo largo de 3.144 kilómetros de frontera. Esa misión comenzó en marzo de 2025 e incluyó patrullas de detección, vuelos de observación y trabajos de despeje de vegetación en zonas remotas, algunas en colaboración directa con el Ejército mexicano.

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Batallón mexicano concluye adiestramiento en Fort Polk y compañía de EEUU llegará a Chihuahua en septiembre

En el ámbito del adiestramiento, un batallón de fusileros paracaidistas del Ejército mexicano se encuentra en Fort Polk, Virginia, desde el 17 de agosto. El aislamiento de ese contingente concluyó el 3 de septiembre.

Esta práctica de intercambio es periódica desde 2022, cuando unidades del Ejército mexicano comenzaron a asistir a Fort Polk. A su vez, una compañía estadounidense tiene previsto llegar al Centro Nacional de Aislamiento en Chihuahua a finales de septiembre.

El general Trevilla Trejo cerró su intervención con una valoración de conjunto sobre la relación bilateral. Afirmó que los avances en materia de seguridad fronteriza son visibles y que la coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha sido “muy buena, muy positiva”.

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