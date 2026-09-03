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Programa Madres Trabajadoras: a quién beneficia y cuándo cae el pago de mil 650 pesos

El apoyo del bimestre septiembre-octubre de 2026 es depositado del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria

El apoyo del bimestre septiembre-octubre de 2026 es depositado del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria
El apoyo del bimestre septiembre-octubre de 2026 es depositado del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria
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El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras comenzó a entregar este martes 1 de septiembre el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. En la mayoría de los casos, las familias beneficiarias recibirán un depósito de mil 650 pesos.

La dispersión de los recursos se realizará de manera escalonada hasta el viernes 25 de septiembre. La fecha asignada a cada beneficiario dependerá de la letra inicial de su primer apellido, como ocurre con las Pensiones para el Bienestar.

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El dinero será depositado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Una vez reflejado, podrá utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o retirarse en efectivo. No es necesario extraer la totalidad de los recursos el mismo día, pues el saldo permanece seguro en la cuenta.

¿A quién beneficia el Programa de Madres Trabajadoras?

Aunque es conocido popularmente como Programa de Madres Trabajadoras, su nombre oficial es Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Su objetivo es mejorar las condiciones de acceso al cuidado, manutención y educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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El Programa de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, conforme a un calendario organizado por apellido
El Programa de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, conforme a un calendario organizado por apellido

El programa no está dirigido exclusivamente a mujeres. También puede atender a padres solos y tutores que tengan bajo su cuidado a menores de edad y que trabajen, estudien o se encuentren buscando empleo.

Una de sus modalidades contempla a niñas y niños desde su nacimiento y hasta un día antes de cumplir cuatro años. Cuando el menor vive con alguna discapacidad, el límite de edad se amplía hasta un día antes de cumplir seis años.

En estos casos, el apoyo económico es de mil 650 pesos bimestrales por cada niña o niño registrado. Para los menores con discapacidad se contempla una cantidad diferente y mayor.

La iniciativa también cuenta con una modalidad dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, la cual puede extenderse hasta los 23 años. Los montos de esta vertiente varían dependiendo de la edad de la persona beneficiaria.

Para ingresar al programa, las personas interesadas deben estar pendientes de las convocatorias y periodos de incorporación anunciados por la Secretaría de Bienestar. El registro está sujeto al cumplimiento de los requisitos, a la disponibilidad presupuestaria y a las prioridades establecidas en sus reglas de operación.

Calendario de pagos de Madres Trabajadoras en septiembre de 2026

El depósito del bimestre septiembre-octubre se efectuará conforme al siguiente calendario:

El Programa de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, conforme a un calendario organizado por apellido
El Programa de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, conforme a un calendario organizado por apellido

Las letras que tienen asignados dos días serán atendidas de manera gradual. Por ello, si el depósito no aparece durante la primera fecha, podrá reflejarse en la segunda jornada establecida para ese grupo.

¿Qué otros programas recibirán el pago de septiembre-octubre?

Durante el mismo periodo también recibirán sus recursos las personas inscritas en la Pensión para ellas Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar.

Los montos bimestrales anunciados para cada programa son los siguientes:

  • Pensión paralas Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
  • Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos.
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos en la mayoría de los casos.

La entrega se realiza directamente mediante el Banco del Bienestar, sin intermediarios. Las autoridades recomiendan consultar el saldo por los canales oficiales y evitar compartir el NIP, número de tarjeta o información personal con terceros.

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