México

Feministas exigen visibilizar a Aleyda Romero, empleada doméstica asesinada en casa del tecladista de Camilo Séptimo

La escritora Dahlia de la Cerda fue una de las primeras en posicionarse al respecto

Un hombre con gafas de sol y camisa de rayas toca un teclado sobre un escenario con una pantalla azul.
Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue asesinado junto a su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Activistas y colectivas feministas exigieron en redes sociales que se nombrara y visibilizara a Aleyda Romero, la trabajadora doméstica de 21 años asesinada junto con la familia de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en un multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El reclamo se difundió luego de que distintos medios se refirieran a la joven únicamente como “la trabajadora del hogar” o “la empleada”, sin mencionar su nombre durante las primeras horas de cobertura del caso.

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La escritora mexicana Dahlia de la Cerda, autora de Perras de reserva, publicó una serie de mensajes en X que cuestionaron esa omisión.

Qué escribió Dahlia de la Cerda sobre la falta de nombre de Aleyda

“¿Alguien sabe el nombre de la trabajadora del hogar de 21 años que fue asesinada en el multihomicidio en el que murió Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo?”, preguntó De la Cerda en su publicación.

Dahlia de la Cerda

La autora relató que había buscado en distintos medios sin encontrar una respuesta.

“Esto también podemos ver cómo funciona el indignómetro. Hay muertes que importan más que otras, muertes que generan indignación, cobertura, preguntas sobre quién era esa persona, qué hacía, quién la quería, qué vida tenía”, escribió. “Y hay otras personas que son asesinadas y ni siquiera parecen merecer un nombre”.

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La escritora añadió que las mujeres trabajadoras y en situación de precariedad “también merecen que nos preguntemos quiénes eran cuando les arrebatan la vida” y que “también merecen duelo, memoria e indignación”.

“Quiero saber quién era. Quiero saber su nombre. Quiero que la nombremos y quiero que sea nombrada”, planteó.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, bigote y cabello corto oscuro que mira hacia un costado sobre un fondo negro
El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

La colectiva Proyecto Mariposa pidió no revictimizar a las víctimas

La colectiva feminista Proyecto Mariposa, Abre tus Alas y Vuela publicó un mensaje en Facebook en el que exigió recordar el nombre completo de la víctima.

“No olvidemos su nombre: Aleyda Romero, trabajadora doméstica con una historia, familia y una vida que importan”, señaló la agrupación.

El comunicado calificó de “amarillismo mediático” el tratamiento informativo del caso y denunció “el morbo de una sociedad consumida por la violencia e indolencia hacia los sectores más vulnerados y olvidados por este sistema necropolítico, la clase trabajadora de las periferias”.

aleyda romero tecladista camilo septimo
(Instagram)

La colectiva rechazó también las lecturas que atribuyeron responsabilidad a las víctimas del ataque.

“No hay nada que justifique la masacre ocurrida en Atizapán. Las víctimas no son responsables, decir que el músico pudo evitarlo es revictimizante”, sostuvo Proyecto Mariposa en su publicación.

Qué se sabe hasta ahora de Aleyda Romero

La identidad de la joven trascendió después de que la banda Camilo Séptimo emitiera un comunicado en sus redes sociales.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos”.

Comunicado Oficial. (Instagram)
Comunicado Oficial. (Instagram)

Aleyda Romero fue localizada sin vida en una habitación contigua a la recámara principal del departamento con una herida de arma de fuego en la espalda.

Algunos reportes citados por la fiscalía indicaron que también realizaba labores de cuidado dentro del hogar.

El multihomicidio, que también dejó sin vida a Meléndez, de 38 años, a su esposa Ana Paola, de 35 y con cuatro meses de embarazo, y a la hija de ambos, de tres años, permanece bajo investigación de la fiscalía mexiquense.

Dos hombres, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, fueron detenidos como probables responsables del ataque.

El hijo sobreviviente de la pareja, de seis años, será llamado a declarar ante el Ministerio Público una vez que se cumplimente la orden de aprehensión contra los detenidos, informó la FGJEM.

Su testimonio podría aportar información sobre lo ocurrido antes y durante el ataque, incluida la presencia de Romero en el domicilio.

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