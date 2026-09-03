El festival del Pambazo llega a Guanajuato para celebrar a un favorito de las fiestas patrias: lugar, fecha y horario

El festival reúne cada septiembre a cocineras tradicionales, artesanos y grupos musicales alrededor del platillo que distingue al municipio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Francisco del Rincón, en Guanajuato, se prepara para recibir la 8vo Festival del Pambazo, un fin de semana que combinará música en vivo, presentaciones de ballet, catas y actividades infantiles junto a la oferta gastronómica que da nombre a la celebración.

El festival reúne cada septiembre a cocineras tradicionales, artesanos y grupos musicales alrededor del platillo que distingue al municipio.

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El evento combina gastronomía y cultura con su programa que reúne ballet, catas y un área infantil, como parte de las actividades que acompañan las fiestas patrias en la región, según informó el gobierno del estado en el anuncio del Festival del Pambazo en San Francisco del Rincón.

Video del presidente Municipal de San Francisco del Rincón/Facebook

Fechas y horarios del festival

La cita se enmarca en un septiembre cargado de actividades patrias para el municipio. (Gobierno del estado de Guanajuato)

El evento se realizará el sábado 5 de septiembre, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., y el domingo 6 de septiembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en el Jardín Principal de San Francisco del Rincón.

La cita se enmarca en un septiembre cargado de actividades patrias para el municipio. Calles, monumentos y edificios oficiales ya lucen los colores de la bandera nacional, de cara a las celebraciones del 15 de septiembre.

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El alcalde Antonio Marún González encabezará también el tradicional Grito de Independencia en las mismas fechas, según consignó el medio local SFR enciende el espíritu patrio.

Actividades en el Jardín Principal

La programación incluye presentaciones de música en vivo y ballet, pensadas para acompañar la experiencia gastronómica a lo largo del fin de semana. (Visit México )

Durante las dos jornadas, el recinto reunirá un área infantil, puestos de artesanías y venta de productos regionales, junto con la oferta gastronómica centrada en el pambazo.

La programación incluye presentaciones de música en vivo y ballet, pensadas para acompañar la experiencia gastronómica a lo largo del fin de semana.

También se ofrecerán catas dirigidas a los asistentes, como parte de las actividades culturales que complementan la propuesta del festival.

Expectativa de más de 27 mil visitantes

Un hombre sostiene una bandeja con pambazos junto a un sombrero promocional del primer Festival del Pambazo en San Francisco. (Gobierno del estado de Guanajuato)

Durante la presentación del festival, las autoridades municipales plantearon una expectativa de 27 mil visitantes para las dos jornadas del evento, de acuerdo con Festival del Pambazo en San Francisco del Rincón vuelve este 5 y 6 de septiembre.

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Se estimó además una ocupación hotelera cercana al 80% en el municipio durante el fin de semana del festival, junto con una derrama económica de más de 10 millones de pesos para el comercio local.

El alcalde Marún destacó que el pambazo representa para San Francisco del Rincón historia, tradición y un vínculo con las familias del municipio, según el mismo medio.

La voz de las cocineras tradicionales

Para las cocineras tradicionales que participan en el festival, el evento representa más que una oportunidad de venta: es también un espacio para mostrar una preparación que consideran parte de la identidad del municipio.

Entre ellas se encuentra Maricela González, conocida como Chely González, quien continúa un negocio familiar iniciado hace 33 años por su madre. Su historia comienza en casa, según relató en el portal de boletines del Gobierno de Guanajuato.

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“El pan es lo que nos distingue. Se hace aquí y no se parece a ningún otro”, explicó González en Chely González, cocinera tradicional de San Francisco del Rincón.

La cocinera respeta la receta base de frijol y papa, aunque también incorpora variantes que el público solicita, como chorizo o carne molida. “El cliente manda”, agregó.

Un pan distinto al del resto del país

En San Francisco del Rincón, sin embargo, la preparación tiene una particularidad: a diferencia de otras regiones donde se utiliza bolillo, aquí se elabora con un pan especial, más pequeño y suave. (Visit México )

El pambazo es, en términos generales, un bolillo pequeño frito en aceite, bañado en salsa y relleno de guisado. A lo largo de la historia se convirtió en un platillo característico de varias regiones de México, según Invitan a comer pambazos en San Francisco del Rincón.

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En San Francisco del Rincón, sin embargo, la preparación tiene una particularidad: a diferencia de otras regiones donde se utiliza bolillo, aquí se elabora con un pan especial, más pequeño y suave. Esa diferencia distingue a la versión local frente a la de otros estados.

El origen del pambazo se remonta a la época virreinal, cuando existía una diferenciación social en la calidad del pan. Al pan barato, elaborado con harina de menor calidad y destinado a los sectores más pobres, se le conocía como “pan basso” o “pan bajo”, término del que derivaría la palabra pambazo, de acuerdo con El Pambazo: De pan barato a manjar urbano, del blog de La Salle Bajío.

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Fue hacia el siglo XIX cuando este pan comenzó a incorporar rellenos como papas, frijoles y carnes económicas, además de bañarse en salsa de chiles secos y freírse en manteca, lo que lo popularizó en plazas, mercados y ferias del centro del país.

Aunque el pambazo es un platillo asociado principalmente a la Ciudad de México, también se consume en Puebla, Veracruz y el Estado de México. En Guanajuato es típico de municipios como Tarandacuao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, donde existe una feria dedicada específicamente a este antojito.