Esta es la herencia Claudia Sheinbaum dejará a sus hijos Mariana y Rodrigo Imaz: “La reputación”

Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje público frente a micrófonos con la bandera de México a su espalda. (Presidencia )

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Cuando se habla de una herencia, lo primero que suele venir a la mente son casas, cuentas bancarias o propiedades. Sin embargo, para Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hay algo que tiene mucho más peso y que, desde su perspectiva, es el verdadero legado que una persona puede dejar: la reputación.

Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum habló sobre qué ocurrirá con sus bienes y qué considera que heredará a sus hijos. La mandataria explicó que no tiene preparado un testamento tradicional y mucho menos “político”, aunque señaló que ya ha comenzado a compartir algunos de sus bienes en vida.

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“Tengo una propiedad que es un departamento de interés social en Santa Úrsula Coapa, pegado al exestadio Azteca. Esa es mi propiedad”, comentó.

La presidenta también reveló que las regalías obtenidas por su libro ya se las entregó a sus hijos, pues considera que de esta manera está “heredando en vida”.

Para Sheinbaum, la verdadera herencia no es material

Más allá de las propiedades o los recursos económicos, Sheinbaum aseguró que existe otro tipo de legado que considera mucho más importante: aquello que las personas piensan de uno cuando morimos.

“¿Qué se lleva uno al final? Lo que piensa la gente de uno, su reputación”, expresó.

En esa misma reflexión incluyó la percepción que sus propios hijos, Mariana Imaz Sheinbaum y Rodrigo Imaz Alarcón, al igual que sus nietos tengan acerca de ella, así como la opinión de la población mexicana.

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FOTO DE LA PRESIDENTA CON SU NIETO CRÉDITO: IG/claudia_shein

“Lo que piensan los hijos de su madre, sus nietos y lo que piensa el pueblo de México. Y ese es el mejor legado que se pueda dejar”, afirmó.

Así, para la presidenta, la herencia que trasciende no necesariamente está relacionada con cuánto dinero o propiedades se dejan a la familia, sino con la huella que una persona construye durante su vida.

¿Qué quiere dejar Claudia Sheinbaum a sus hijos?

Aunque Sheinbaum habló de los bienes que ya ha compartido con sus hijos, su reflexión puso el foco principalmente en otro aspecto: la reputación que dejará como madre y como la primera presidenta de México.

Para ella, el legado también está relacionado con la manera en que las siguientes generaciones recuerdan las decisiones y acciones de una persona.

CRÉDITO: Claudia Sheinbaum

En su declaración, incluso puso como ejemplo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien aseguró que permanece “en el corazón del pueblo de México”.

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En contraste, mencionó que otras figuras políticas pueden quedar en la historia con una reputación negativa, asociadas con “ladrones, corruptos, entreguistas” o con haber dejado “una estela de muertes”.

Para Sheinbaum, finalmente, esa es la herencia que permanece: la imagen que una persona construye y la forma en que será recordada por sus hijos, sus nietos y la sociedad.

Más que una cuestión de bienes materiales, la presidenta planteó la herencia como una pregunta que tarde o temprano alcanza a cualquiera: ¿qué queremos que recuerden de nosotros cuando ya no estemos?