México

Vecinas de Coyoacán embarran excremento en la puerta de un departamento y retan a los habitantes a salir

Una cámara de seguridad captó a dos mujeres durante la madrugada; los afectados aseguran que se trata de otro episodio de un presunto acoso vecinal

Vecinas de Coyoacán son captadas en video embarrando aparente excremento en puertas de inquilinos; afectados ya presentaron denuncias.
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Un conflicto entre vecinos en Coyoacán, Ciudad de México, tomó un nuevo giro después de que un video de cámaras de seguridad exhibiera a dos mujeres realizando presuntos actos de vandalismo dentro de un edificio de departamentos.

Las imágenes fueron registradas durante la madrugada del 6 de agosto de 2026 y posteriormente difundidas en TikTok por uno de los habitantes del inmueble, quien decidió hacer público el material ante lo que, según su denuncia, sería una serie de episodios de hostigamiento.

En la grabación se observa a las dos mujeres desplazándose por uno de los pasillos comunes del edificio. Una de ellas se acerca a la puerta de una vivienda y comienza a manipular una sustancia con las manos para posteriormente esparcirla sobre la entrada y parte del muro.

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El habitante que compartió el video aseguró que lo utilizado durante el ataque sería excremento.

Una de las mujeres encara a los habitantes

El video muestra cómo una mujer ensucia la puerta y el muro de una vivienda mientras su acompañante desafía a los habitantes.
El video muestra cómo una mujer ensucia la puerta y el muro de una vivienda mientras su acompañante desafía a los habitantes.

Mientras una de las mujeres realizaba la acción frente a la vivienda, su acompañante permaneció cerca de la cámara de vigilancia. La mujer comenzó a lanzar insultos y a desafiar a los habitantes para que salieran de sus departamentos.

En medio de la confrontación, la adulta mayor que aparece frente al dispositivo de seguridad lanzó una frase dirigida hacia los inquilinos:

“Salgan. Somos dos mujeres, ¿eh? Y ustedes son una bola de cobardes”.

Los habitantes denunciaron que el ataque no sería un hecho aislado y exhibieron otros videos de presuntos actos de vandalismo.
Los habitantes denunciaron que el ataque no sería un hecho aislado y exhibieron otros videos de presuntos actos de vandalismo.

El momento quedó registrado por las cámaras y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó numerosas reacciones por la naturaleza del supuesto ataque.

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Los afectados sostienen que el episodio registrado en agosto no sería un incidente aislado. Según la recopilación de videos que han compartido, las mismas mujeres habrían protagonizado otros enfrentamientos dentro del inmueble.

Denuncian una serie de presuntos ataques

Los afectados aseguran vivir bajo un constante hostigamiento y temen que las agresiones puedan escalar a ataques físicos.
Los afectados aseguran vivir bajo un constante hostigamiento y temen que las agresiones puedan escalar a ataques físicos.

En diferentes grabaciones se observan situaciones que los habitantes relacionan con el supuesto conflicto vecinal. Entre ellas aparece el lanzamiento de líquidos cuya composición no ha sido identificada desde recipientes hacia las áreas comunes del edificio.

En uno de los videos, la situación habría provocado que otro residente utilizara una manguera desde su vivienda para lanzar agua hacia las mujeres y conseguir que se retiraran del pasillo.

Los denunciantes también han mostrado imágenes en las que presuntamente las mujeres ensucian las escaleras comunes y realizan acciones contra la infraestructura del inmueble.

Otro de los episodios que causa preocupación entre los habitantes es un supuesto intento por dañar la cerradura de la puerta principal, situación que, de acuerdo con los afectados, podría representar un problema de seguridad para todas las personas que viven en el edificio.

Hasta ahora, públicamente no se han establecido las razones que habrían provocado el enfrentamiento entre los vecinos ni se ha esclarecido cuál fue el origen del conflicto.

Habitantes temen que el conflicto escale

Las cámaras de seguridad registraron el momento durante la madrugada del 6 de agosto y el material provocó indignación en redes.
Las cámaras de seguridad registraron el momento durante la madrugada del 6 de agosto y el material provocó indignación en redes.

La difusión de las grabaciones surgió, según los afectados, ante la necesidad de documentar públicamente lo que aseguran que ocurre dentro del inmueble.

Uno de los habitantes que ha compartido el material manifestó en redes sociales que vive con preocupación ante la posibilidad de que las presuntas agresiones continúen y eventualmente pasen de daños materiales o actos de vandalismo a una confrontación física.

La situación también generó cuestionamientos sobre la seguridad de los residentes, especialmente debido a que algunos de los episodios habrían ocurrido durante la madrugada, cuando la circulación dentro del edificio es menor.

Ante el temor de que el problema continúe, los afectados señalaron que acudieron ante las autoridades de la Ciudad de México para presentar las denuncias correspondientes y solicitar medidas de protección.

Mientras las instancias correspondientes determinan qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad legal, los videos continúan circulando en plataformas digitales y acumulando reproducciones.

El caso ha provocado un debate entre usuarios de redes sociales sobre los límites de los conflictos vecinales y hasta dónde puede llegar una disputa cuando las diferencias comienzan a involucrar presuntos actos de vandalismo, intimidación y daños dentro de una vivienda.

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